Djokovič: Nadal mi v pavouku Roland Garros nechybí. Favoritem je Alcaraz

Z tenisových velikánů posledních let se na Roland Garros představí Novak Djokovič jako jediný a při absenci antukového krále Rafaela Nadala má jedinečnou šanci vylepšit grandslamový rekord. Šestatřicetiletý Srb vtipkoval, že se mu ulevilo, když Nadal není v Paříži, ale zároveň mu vyjádřil velký respekt.

"Upřímně řečeno mi nechybí, že není v losu. Nerad ho vidím v pavouku Roland Garros," řekl s úsměvem Djokovič před dnešním začátkem druhého grandslamu sezony. Na tamní antuce se utkali desetkrát, osmkrát vyhrál Nadal. Čtrnáctinásobný šampion z Paříže však letos chybí, protože se nedal dohromady po lednovém zranění kyčle.

Když v půlce května Nadal oznámil, že na French Open nebude, zároveň nastínil další plány. "Když oznámil, že hraje poslední sezonu, měl jsem pocit, že s ním odejde i část mě," přiznal Djokovič. "A začal jsem přemýšlet o své vlastní kariéře. Jak dlouho ještě chci hrát. Bylo to hodně emotivní," přiznal rodák s Bělehradu, jenž má stejně jako Nadal 22 trofejí z grandslamů. A za dva týdny ho může překonat.

"Není tajemstvím, že to je hlavní důvod, proč ještě hraju. Chci překonávat rekordy a zapisovat se do historie. To je nesmírně motivující a inspirativní," řekl.

Při Nadalově absenci považuje za hlavního rivala jeho krajana Carlose Alcaraze. "Je světovou jedničkou a v této sezoně vyhrál na antuce velké tituly. V tuto chvíli je určitě největším favoritem. Bez ohledu na to, že má jeden grandslamový titul a já dvaadvacet," dodal Djokovič.

Cestu za dalším zahájí třetí hráč světového žebříčku v pondělí proti americkému outsiderovi Aleksandaru Kovacevicovi.