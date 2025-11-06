Djokovič nepřišel ani jednou o servis, v Aténách si zahraje o finále

DNES, 19:08
Aktuality 10
ATP ATÉNY - Novak Djokovič (38) zvládl v Aténách i svůj druhý duel. S Portugalcem Nunem Borgesem (28) si ve čtvrtfinále poradil bez ztráty podání ve dvou setech 7:6 a 6:4. V semifinálovém duelu změří síly s vítězem zápasu mezi Američanem Marcosem Gironem (32) a přemožitelem Víta Kopřivy, Němcem Yannickem Hanfmannem (33). Srbský tenista postoupil do svého 199. semifinále na okruhu ATP.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Borges Nuno
Djokovič si v Aténách zahraje o finále (@ COSTAS BALTAS / ANADOLU / Anadolu via AFP / Profimedia)

Djokovič – Borges 7:6, 6:4

Ve svém úvodním vystoupení v Aténách si Djokovič poradil s Alejandrem Tabilem, s nímž do té doby prohrál oba vzájemné duely. Zvlášť v prvním setu však srbská superstar působila unaveným dojmem. O to větší zájem proto vzbudil jeho další duel s Borgesem.

V prvním setu si první brejkovou možnost vypracovala srbská legenda hned při úvodním Portugalcově podání, šanci ale nevyužila. Na další si Djokovič musel počkat až do stavu 4:3, ani další dvě možnosti ale v úspěch nepřetavil a vzápětí se sám dostal do složité situace.

V deváté hře vedl Borges při Srbově podání 40:15, ani on však úspěšný nebyl. O vítězi úvodní sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní už Djokovič naprosto jednoznačně dominoval. Svému soupeři dovolil srovnat na 1:1, poté ho deklasoval šesti body v řadě a za hodinu a tři minuty šel do vedení 1:0 na sety.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém dějství si oba tenisté dlouho bez větších problémů drželi svá podání. Klíčový moment utkání tak přinesl až sedmý game, kdy si Portugalec jako první z obou hráčů prohrál servis, Djokovič následně brejk potvrdil a šel do vedení 5:3.

Borges ještě snížil na rozdíl jediné hry, na víc mu to ale nestačilo. Srb utkání dopodával čistou hrou a po hodině a 44 minutách mohl slavit postup do semifinále.

Djokovič se mohl v zápase spolehnout na výborný servis. Připsal si devět es oproti jediné dvojchybě. Po svém podání získal 80 % výměn, jeho soupeř se dostal na 64 %. Světová pětka proměnila jednu z pěti brejkových možností, Borges se dostal ke dvěma příležitostem, úspěšný nebyl.

Výsledky turnaje ATP 250 v Aténách

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

10
Přidat komentář
muster
06.11.2025 19:42
199 semifinále
Reagovat
Patik
06.11.2025 19:41
Iné ako titul v jeho rukách bude asi len prekvapenie.
Reagovat
Liverpool22
06.11.2025 19:48
smile
Reagovat
com
06.11.2025 19:14


Už vidím jak ve finále smete Musettiho, ale při děkovné řeči mu jen tak mimochem sdělí, že mu přenechá místo na TM smile
Reagovat
muster
06.11.2025 19:43
to je dost reálné
Reagovat
JLi
06.11.2025 19:55
Nezáviď bobku.
Reagovat
com
06.11.2025 19:56
pro tebe Pan Bobeček smile
Reagovat
GaelM
06.11.2025 20:11
nezáviď pane blbečku smile
Reagovat
GaelM
06.11.2025 20:12
jajks překlep
Reagovat
com
06.11.2025 20:23
to bylo škaredý, Mikuláš se blíží, čerti tě odnesou smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist