Djokovič nepřišel ani jednou o servis, v Aténách si zahraje o finále
Djokovič – Borges 7:6, 6:4
Ve svém úvodním vystoupení v Aténách si Djokovič poradil s Alejandrem Tabilem, s nímž do té doby prohrál oba vzájemné duely. Zvlášť v prvním setu však srbská superstar působila unaveným dojmem. O to větší zájem proto vzbudil jeho další duel s Borgesem.
V prvním setu si první brejkovou možnost vypracovala srbská legenda hned při úvodním Portugalcově podání, šanci ale nevyužila. Na další si Djokovič musel počkat až do stavu 4:3, ani další dvě možnosti ale v úspěch nepřetavil a vzápětí se sám dostal do složité situace.
V deváté hře vedl Borges při Srbově podání 40:15, ani on však úspěšný nebyl. O vítězi úvodní sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní už Djokovič naprosto jednoznačně dominoval. Svému soupeři dovolil srovnat na 1:1, poté ho deklasoval šesti body v řadě a za hodinu a tři minuty šel do vedení 1:0 na sety.
Ve druhém dějství si oba tenisté dlouho bez větších problémů drželi svá podání. Klíčový moment utkání tak přinesl až sedmý game, kdy si Portugalec jako první z obou hráčů prohrál servis, Djokovič následně brejk potvrdil a šel do vedení 5:3.
Borges ještě snížil na rozdíl jediné hry, na víc mu to ale nestačilo. Srb utkání dopodával čistou hrou a po hodině a 44 minutách mohl slavit postup do semifinále.
Djokovič se mohl v zápase spolehnout na výborný servis. Připsal si devět es oproti jediné dvojchybě. Po svém podání získal 80 % výměn, jeho soupeř se dostal na 64 %. Světová pětka proměnila jednu z pěti brejkových možností, Borges se dostal ke dvěma příležitostem, úspěšný nebyl.
Výsledky turnaje ATP 250 v Aténách
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Už vidím jak ve finále smete Musettiho, ale při děkovné řeči mu jen tak mimochem sdělí, že mu přenechá místo na TM