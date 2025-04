Djokovič odmítá, že finálovou řežbu s Menšíkem ovlivnil zdravotní problém

Novak Djokovič (37) vstupoval do finále na Masters v Miami s Jakubem Menšíkem (19) jako obrovský favorit. Český teenager ale předvedl další vynikající výkon a srbského rekordmana a svůj idol ve dvou tie-breacích skolil. Rodák z Bělehradu nastoupil s viditelně oteklým pravým okem. Odmítl však, že by to mělo na porážku vliv.

Novak Djokovič nechtěl rozebírat detaily ohledně zdravotního problému (© ČTK / AP / Jose Pineiro)