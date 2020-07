Djokovič ohledně US Open stále váhá. Kritiku za Adria Tour označil za hon na čarodějnice

Světová tenisová jednička Novak Djokovič se nezúčastní turnaje ve Washingtonu, kterým se po koronavirové pauze znovu rozběhne ATP Tour. Jestli vůbec, tak se do Ameriky vydá až později. Stále totiž váhá, zda absolvuje grandslam US Open, který budou provázet striktní opatření. Na antuce včetně French Open hrát bude. Kritiku posledních týdnů za svou sérii exhibičních turnajů Adria Tour považuje za hon na čarodějnice.

"Pořád ještě nevím, jestli budu hrát US Open. Určitě nebudu ve Washingtonu, pak plánuju Cincinnati (přeložené do New Yorku). S Roland Garros, Madridem a Římem taky počítám," řekl v rozhovoru pro deník Sportski Žurnal vítěz 17 grandslamů.

Mezinárodní sezona se tenistům rozběhne ve Washingtonu 14. srpna. Již dříve Djokovič kritizoval omezení kvůli covidu během US Open, která označil za extrémní; absenci naznačili i jiní hráči světové špičky. Grandslam ve Flushing Meadows začne 31. srpna.

Po složitém období a vlně kritiky za organizaci charitativní exhibice Adria Tour se nyní Djokovič opřel do svých odpůrců. "Bylo to zjevně víc než kritika, byl to hon na čarodějnice. Musela padnout něčí hlava, někoho velkého," uvedl. "V poslední době to byla jenom kritika a mnohdy dost zákeřná," přiznal.

Z původně čtyř dílů se Adria Tour hrála na Balkáně jen v Bělehradě a částečně Zadaru. Zastavil ji pozitivní test na koronavirus Bulhara Grigora Dimitrova, následovali z aktivních hráčů Viktor Troicki, Chorvat Borna Čorič a sám Djokovič.

Kritiku sklízel za to, že nikdo nedbal na základní hygienická pravidla. Djokovič se však bránil dodržováním nařízení místních orgánů. Po nucené karanténě už znovu trénuje, v úterý například s Troickým.