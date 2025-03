Djokovič před zraky Del Potra dominoval, Musetti byl bez šance

ATP MASTERS MIAMI - Už jen tři zápasy a cíl je splněn. Alespoň pokud jde o zisk 100. titulu na okruhu ATP. Novak Djokovič (37) udělal svůj další krok v osmifinálovém duelu na Masters v Miami, když s přehledem porazil Lorenza Musettiho (23). A příliš šedých vlasů mu nepřibylo. Utkání dovedl k pohodové výhře dvakrát 6:2 a v dalším duelu se utká se Sebastianem Kordou (24).

Musetti – Djokovič 2:6, 2:6

Juan Martín del Potro či třeba Serena Williamsová. Ani takové hvězdy tenisového nebe si nenechaly uniknout třetí představení Novaka Djokoviče v Miami. A šampion se jim ukázal v plném lesku. Patnáctému nasazenému Musettimu nedal kromě samotného úvodu zápasu ani chvilku čas přemýšlet o případném úspěchu a připsal si osmé vítězství z devíti vzájemných zápasů.

"Bylo skvělé vidět Juana tady na stadionu. Přinesl mi hrozně moc podpory, chci mu za to moc poděkovat. Je můj velký přítel. Bylo to vůbec poprvé, co mě takhle z lóže podporoval. A Serena? Tak to bylo velké překvapení," jásal nad účastí legend Djokovič, který byl u nedávné rozlučkové exhibice argentinského dlouhána.

Del Potro spolu s Williamsovou a ostatními diváky viděli v podání Srba opravdové galapředstavení. Musetti začal sice výborně, vedl 2:0, to bylo ale také vše, co v prvním setu dokázal. Následujících šest her totiž patřilo Djokovičovi. A tím to nekončilo.

Šestinásobný vítěz miamského podniku vyhrál i další tři hry a ve druhém setu šel do trháku 3:0. Svému soupeři již nedal žádnou šanci na případné zdramatizování zápasu a za hodinu a 23 minut slavil postup mezi nejlepších osm.

"Úvod zápasu mel Lorenzo opravdu dobrý. Prvních pár gamů jsem začal trošku pomalu. Věděl jsem, že když mu dám na údery čas, tak nebudu mít šanci. Snažil jsem se ho rozběhat, ale on je fakt výborný, dokáže zakončit prakticky odkudkoliv," pěl po zápase i přes jasný výsledek chválu na Itala Djokovič.

Čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion si vypracoval 12 brejkbolových příležitostí, pět z nich dokázal využít. "Hlavně úvod zápasu byl těžký. Ale klíčové bylo, když jsem se dokázal rychle vrátit ze stavu 0:2 a hned jít do vedení. Dokázal jsem změnit tempo utkání," pokračoval Djokovič.

Djokovic, no te retires nunca. pic.twitter.com/iWhSsMLjaB — José Morón (@jmgmoron) March 25, 2025

Bělehradský rodák byl jednoznačně lepší ve statistice vítězných míčů (18:10) i nevynucených chyb (17:19). Zmar Musettiho dokumentoval i moment z druhé sady. Za stavu 1:3 Ital ironicky zvedl ruce nad hlavu, aby tak "oslavil" ukončení devíti Djokovičových vítězných gamů v řadě.

Dalším vyzyvatelem tenisové legendy bude syn české legendy Petra Kordy Sebastian Korda, který v osmifinále zastavil cestu rozjetého Gaëla Monfilse.

O 13 let mladší Korda se s Djokovičem potkal zatím jen jednou, a to rovnou v souboji o titul v Adelaide v roce 2023, kde slavil po třísetové bitvě Srb.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Miami

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.