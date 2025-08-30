Djokovič překonal Federerův výkon: Jsem mladý a silný jako vždy

DNES, 07:45
Aktuality 8
US OPEN - Srbská superstar Novak Djokovič (38) postoupil na US Open do osmifinále a dál živí šanci na zisk rekordního 25. grandslamového titulu. Čtyřnásobný vítěz turnaje v New Yorku porazil i přes potíže se zády Brita Camerona Norrieho (30) po setech 6:4, 6:7, 6:2, 6:3.
Novak Djokovič si zajistil na US Open osmifinále (@ ČTK / AP / Adam Hunger)

Djokovič – Norrie 6:4, 6:7, 6:2, 6:3

Osmatřicetiletý Djokovič se stal nejstarším osmifinalistou US Open od roku 1991, kdy se to naposledy podařilo Američanovi Jimmymu Connorsovi.

Vybojoval 192. grandslamovou výhru na tvrdých kurtech a překonal dosavadní maximum Švýcara Rogera Federera. Na turnajích "velké čtyřky" se dostal do svého 69. osmifinále.

"Myslím, že před každým zápasem chcete vyhrát bez ztráty setu a dramatu, ale to prostě není možné," řekl v rozhovoru na kurtu Djokovič.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

"Můj tým chce, abych na kurtu trpěl, takže jsem dostal dalších pár minut v zápasovém tempu. Od Wimbledonu jsem nehrál žádný zápas a je to už docela dlouhá doba," podotkl.

Rodák z Bělehradu uspěl na hlavním dvorci Arthura Ashe po necelých třech hodinách. Norrieho porazil i v sedmém vzájemném utkání. Příště narazí na Němce Jana-Lennarda Struffa.

V prvním setu uspěl i navzdory tomu, že si vzal kvůli bolesti zad za stavu 5:4 pauzu na ošetření mimo kurt. Pomoc lékařů si vyžádal také ve druhé sadě, kterou prohrál v tie-breaku 4:7.

Ve třetím setu sice přišel o první servis, otočil však vývoj z 0:1 na 4:1 a vrátil se zpět do vedení. Ve čtvrté sadě už byl Djokovič na servisu stoprocentní, soupeře "brejkl" hned ve druhé hře a dotáhl duel k vítězství.

"Každý má své vzestupy a pády. Asi nechcete ostatním soupeřům (o svém zranění) moc prozrazovat. Jsem v pohodě. Jsem mladý jako vždy a silný jako vždy," doplnil Djokovič.

Výsledky mužské dvouhry na US Open

Pavel Novotný, ČTK
fialka
30.08.2025 09:31
Opäť Srbovi pomohli zázračné tabletky? Raz z kurtu odíde vozíkom.

Aj za tú cenu chce 25ku. Už je zapísaný v dejinách tenisu, tak čo si stále potrebuje dokazovať?
Tomas_Smid_fan
30.08.2025 09:30
Jsem mladej!!!
Připadá mi to děsný, ale začíná mi bejt tohle město těsný...

18es, hezký!
Mantra
30.08.2025 09:42
Filip
pantera1
30.08.2025 09:19
Gratulka k postupu a sedmému vítězství nad Nornikrem. Leonarda by měl zvládnout na pohodu, hodně zdaru do dalších kol
Tomas_Smid_fan
30.08.2025 09:28
tak von tam hraje i di Caprio?! Kluk jeden šikovná.
pantera1
30.08.2025 09:34
Lennard, oprava. Skočil mi tam Leonard, on se taky nacpe všude .
QacO
30.08.2025 08:55
Hlupacik zalez do lesa a už sa nevracaj...
vojta912
30.08.2025 08:30
Simulovič si už dělá dopředu alibi

Jinak s těmi zády to je divne, člověk by rek ze to muze byt od páteře

Jak to ale muze byt od ni, kdyz ji nema
