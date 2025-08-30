Djokovič překonal Federerův výkon: Jsem mladý a silný jako vždy
Djokovič – Norrie 6:4, 6:7, 6:2, 6:3
Osmatřicetiletý Djokovič se stal nejstarším osmifinalistou US Open od roku 1991, kdy se to naposledy podařilo Američanovi Jimmymu Connorsovi.
Vybojoval 192. grandslamovou výhru na tvrdých kurtech a překonal dosavadní maximum Švýcara Rogera Federera. Na turnajích "velké čtyřky" se dostal do svého 69. osmifinále.
"Myslím, že před každým zápasem chcete vyhrát bez ztráty setu a dramatu, ale to prostě není možné," řekl v rozhovoru na kurtu Djokovič.
"Můj tým chce, abych na kurtu trpěl, takže jsem dostal dalších pár minut v zápasovém tempu. Od Wimbledonu jsem nehrál žádný zápas a je to už docela dlouhá doba," podotkl.
Rodák z Bělehradu uspěl na hlavním dvorci Arthura Ashe po necelých třech hodinách. Norrieho porazil i v sedmém vzájemném utkání. Příště narazí na Němce Jana-Lennarda Struffa.
V prvním setu uspěl i navzdory tomu, že si vzal kvůli bolesti zad za stavu 5:4 pauzu na ošetření mimo kurt. Pomoc lékařů si vyžádal také ve druhé sadě, kterou prohrál v tie-breaku 4:7.
Ve třetím setu sice přišel o první servis, otočil však vývoj z 0:1 na 4:1 a vrátil se zpět do vedení. Ve čtvrté sadě už byl Djokovič na servisu stoprocentní, soupeře "brejkl" hned ve druhé hře a dotáhl duel k vítězství.
"Každý má své vzestupy a pády. Asi nechcete ostatním soupeřům (o svém zranění) moc prozrazovat. Jsem v pohodě. Jsem mladý jako vždy a silný jako vždy," doplnil Djokovič.
Komentáře
Nový komentář
Aj za tú cenu chce 25ku. Už je zapísaný v dejinách tenisu, tak čo si stále potrebuje dokazovať?
Připadá mi to děsný, ale začíná mi bejt tohle město těsný...
18es, hezký!
Jinak s těmi zády to je divne, člověk by rek ze to muze byt od páteře
Jak to ale muze byt od ni, kdyz ji nema