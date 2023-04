Djokovič přiznal potíže s loktem: Není to ideální, ale snad budu připravený na první zápas

Djokovič měl tradičně silné australské léto, ačkoli si v semifinále v Adelaide natrhl zadní stehenní sval. I přes zdravotní problém dokázal generálku vyhrát, následně podesáté v kariéře ovládl Australian Open a v počtu grandslamových vavřínů dorovnal rekordmana Rafaela Nadala.

Už před týdnem na Masters v Monte Carlu bylo vidět, že není stoprocentně fit. Dle dostupných informací se v jednom z tréninků nešťastně trefil raketou do problematického pravého lokte a do osmifinálového utkání s Lorenzem Musettim nastoupil s kompresním rukávem. V zápase, který nakonec nečekaně prohrál, zaznamenal jen jedno eso, šest dvojchyb a osmkrát ztratil servis.

Na tiskové konferenci se ovšem o možných potížích bavit nechtěl. Rozpovídal se až před startem "domácí" akce v bosenské Banja Luce, kam se turnaj přesunul z jeho rodného Bělehradu, kde loni uhrál finále a celkem třikrát triumfoval. "Loket není v ideálním stavu, ale řekněme, že by to mělo stačit. Snad budu plně připravený na první zápas."

