Djokovič prožil finále Ligy mistrů netradičně: Výborný výsledek, slyšel jsem každý gól

Novak Djokovič (38) nestihl v televizi sledovat sobotní finále fotbalové Ligy mistrů, jak si přál, protože pořadatelé Roland Garros trojnásobného šampiona turnaje nasadili na večerní zápas. I když ho hvězdný srbský tenista zvládl ve třech setech, ze souboje mezi Paris St. Germain s Interem neviděl nic. Ale o dění na trávníku měl díky reakcím diváků v hledišti přehled. V rozhovoru na kurtu si nestěžoval.

"Bylo to zajímavé. Sledovali zápas a slyšel jsem, kdy padl gól. Hodněkrát oslavovali, tak jsem si říkal: Páni, to je ale gólů. Co se to děje? A teď jsem slyšel, že to bylo 5:0. Výborný výsledek," řekl Djokovič, poté co rakouského outsidera Filipa Misolice porazil 6:3, 6:4, 6:2 a připsal si 99. vítězství na Roland Garros v kariéře.

Zatímco Djokovič bojoval o čtvrté kolo French Open, fotbalisté PSG a Interu usilovali o trofej v Mnichově. V nedalekém Parku princů to však žilo a na kurtu Philippea Chatriera, který je vzdálený jen pár bloků, byly slyšet ohňostroje. Fanoušci v hledišti sledovali fotbalové dění na telefonech a jásali hned pětkrát. Francouzský mistr vyhrál rekordním rozdílem.

Le bruit durant le match de Djokovic hier quand le PSG a marqué pic.twitter.com/dFp9t8TnFO — TennisTemple (@tennistemple) June 1, 2025

Podobně suverénní je zatím Djokovič, všechny tři zápasy v prvním týdnu antukového grandslamu zvládl ve třech setech. Zápas PSG si chtěl vychutnat u televize, nakonec však nemohl. "Věděl jsem, že mě jednou nasadí do večerního programu. A je to v pořádku. Bylo to OK," ujistil.

Obával se však cesty z tenisového areálu do hotelu a také noci, protože Paříž se v Lize mistrů dočkala vytoužené trofeje poprvé. "Čeká nás určitě dlouhá oslava a dnes se asi moc nevyspíme," tušil Djokovič ve městě bouřlivou atmosféru. O čtvrtfinále a udržení šance rozšířit svou rekordní grandslamovou sbírku o 25. trofej bude hrát v pondělí proti Britovi Cameronovi Norriemu.