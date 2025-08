Djokovič se před rokem stal nesmrtelným. Viděl jsem ten mečbol asi milionkrát, přiznal

Novak Djokovič (38) před rokem zkompletoval sbírku všech možných velkých triumfů a stal se nesmrtelným. Nejúspěšnější tenista všech dob velmi rád vzpomíná na zisk zlaté medaile na loňských olympijských hrách v Paříži. "Viděl jsem ten mečbol asi milionkrát," přiznal srbský rekordman.

Není divu. Loňské boje pod pěti kruhy v areálu Rolanda Garrose byly nejspíše poslední šancí Djokoviče dosáhnout na kýženou zlatou medaili. A on to navzdory všem papírovým předpokladům dokázal, když za celý turnaj neztratil set a v parádním finále skolil ve dvou tie-breacích favorizovaného rivala Carlose Alcaraze. To vše krátce po operaci kolene.

"Vzhledem k tomu, jak dlouho jsem na zlatou medaili čekal, to bude navždycky jeden z vrcholů mé kariéry," uvedl Djokovič v rozhovoru pro The Tennis Gazette. "Byl to jediný velký titul, který mi chyběl. Dokázal jsem ho získat ve 37 letech, což je unikátní a nezapomenutelné. Na předchozích čtyřech olympiádách byla každá porážka srdcervoucí a do finále jsem se nedostal," dodal.

Minimálně na proměněný mečbol se často rád podívá. "Viděl jsem ho asi milionkrát, i když v poslední době moc ne. Dal jsem si malou pauzu, ale teď jste mě inspirovali, abych si ho několikrát pustil."

Djokovič se netají tím, že zatím neplánuje konec kariéry. Přestože po parádní sezoně 2023 vyhrál jen olympiádu v Paříži a menší akci v Ženevě, kde pokořil magickou stovku, a v pokročilém věku už přestává stačit hlavně fyzicky.

Dokonce by rád startoval na dalších letních olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028. Jeho hlavní motivací na sklonku kariéry jsou totiž grandslamy a také reprezentace. Potvrzuje to i program posledních týdnů. Po French Open se zúčastnil až Wimbledonu a přípravný turnaj neabsolvuje ani před US Open.