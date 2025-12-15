Djokovič se vrací k úspěšné taktice z roku 2023. Před Australian Open odehraje generálku v Adelaide
Djokovič se po třech letech vrátí do Adelaide, kde začne sezonu 2026 a bude se zde chtít co nejlépe připravit na úvodní grandslam roku Australian Open. Desetinásobný šampion má právě v Melbourne největší šanci zaútočit na 25. grandslam ve dvouhře, čímž by překonal rekord Margaret Courtové a osamostatnil se v historických tabulkách na prvním místě.
Právě v hlavním městě Jižní Austrálie startoval Srb při své poslední veleúspěšné sezoně, kterou skvěle odstartoval už na svém oblíbeném kontinentu. V roce 2023 ovládl zdejší podnik ATP 250 a následně kraloval i v Melbourne. Ve zbytku sezony triumfoval mimo jiné ještě na French Open a grandslamu v New Yorku i Turnaji mistrů a sezonu zakončil jako světová jednička.
V posledních dvou letech se mu v Austrálii dařilo podstatně méně. Rok 2024 začal na United Cupu, který opouštěl se singlovou bilancí 2:1, na Australian Open následně padl v semifinále s pozdějším šampionem Jannikem Sinnerem. Letos startoval na jiné dvěstěpadesátce v Brisbane, kde prohrál s fantasticky hrajícím Reillym Opelkou a v Melbourne skončil znovu před branami finále, když musel po náročném setu skrečovat Alexanderu Zverevovi kvůli trhlině v hamstringu.
Podnik v Adelaide začíná týden před úvodním grandslamem roku 12. ledna. Djokovič zde bude startovat celkově počtvrté. V roce 2007 stejně jako při posledním startu získal titul, dva roky před tím skončil hned v kvalifikaci.
Vedle srbské hvězdy se zde představí například Brit Jack Draper, Řek Stefanos Tsitsipas, brazilský talent Joao Fonseca, Španěl Alejandro Davidovich, Argentinec Francisco Cerúndolo domácí Alexei Popyrin či Američan Tommy Paul. Podle webu turnaje by měl být k vidění i šampion z roku 2024 Jiří Lehečka.
