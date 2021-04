Djokovič si v Monte Carlu poradil se Sinnerem a vyhrál i desátý letošní zápas, Nadal smetl Delbonise

Novak Djokovič v Monte Carlu hraje svůj první turnaj od únorového Australian Open, v Melbourne Parku kraloval třetím rokem po sobě a získal 18. grandslamovou trofej, a po doléčení natrženého břišního svalu. V Monte Carlu, kde má trvalé bydliště, začal vítězstvím 6-4 6-2 nad nebezpečným Jannikem Sinnerem a zvládl i své desáté letošní vystoupení. Úvodních deset zápasů sezony dokázal vyhrát pošesté v kariéře.

Zatímco na servisu Djokoviče byl průběh jednoznačný, Sinner musel v úvodním dějství ve čtyřech z pěti gamů na podání přes shodu. Jako první se do problémů dostal Djokovič, ovšem ztracený servis si ihned vzal zpět a z 1-2 otočil na 5-2. Náskok brejku však neudržel, přestože vedl už 5-3 30-0. Sinner nicméně ani podruhé brejk nepotvrdil a favorit šel za 55 minut do vedení.

Ve druhé sadě už byl Djokovič na servisu mnohem jistější, s jediným brejkbolem si poradil a po hodině a 35 minutách slavil postup a vítězství 6-4 6-2.

Třiatřicetiletý Djokovič v Monte Carlu startuje počtrnácté a v minulosti jen dvakrát chyběl mezi nejlepší šestnáctkou. O své jubilejní desáté čtvrtfinále na monacké antuce se vítěz ročníků 2013 a 2015 premiérově utká s Danielem Evansem.

Nejlepší britský tenista žebříčku ATP přehrál 6-4 6-1 sedm zápasů neporaženého Huberta Hurkacze, jenž vyhrál první letošní podnik série Masters v Miami, a oplatil mu loňskou porážku z Říma.

