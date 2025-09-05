Djokovič souhlasil, že Kyrgios promarnil svůj talent. Myslím si, že tenisu obětoval tak 5 %, řekl

DNES, 15:00
Rozhovory 2
Novak Djokovič (38) se v jednom z rozhovorů pro srbská média rozpovídal o svém kamarádovi Nicku Kyrgiosovi (30), který aktuálně kvůli zranění nehraje. Tenisový rekordman přiznal především to, že kdyby měl Australan lepší disciplínu mohl se dostat mezi absolutní tenisovou elitu. "Kdyby měl alespoň 30 % potřebné disciplíny, snadno by se pronikl do první desítky," uvedl.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Kyrgios Nick
Novak Djokovič řekl co si myslí o Nicku Kyrgiosovi (@ Patrick HAMILTON / AFP / AFP / Profimedia)

Dva velmi odlišní hráči, kteří se dříve nenáviděli si později k sobě našli cestu a stali se dobrými kamarády. Nejúspěšnější hráč všech dob Djokovič a finalista Wimbledonu 2022 Kyrgios spolu byli k vidění jak proti sobě v napínavých duelech, tak i na jedné straně sítě, kde si dokázali hru více užívat.

Skvělý vztah mají od doby, kdy Australan bránil Srba během pandemie covidu. 24násobný grandslamový šampion se nyní v jednom rozhovoru rozpovídal právě o svém kamarádovi. "Před pár dny jsem dostal video od Kyrgiose a vzpomněl jsem si, že jsem neodpověděl. Obvykle mi posílá videa, když jde pařit a pije. Kdykoli potká Srba, nakonec si s ním dá drink a oni mi zavolají nebo mi pošlou videa," nebál se svěřit o tom, co mu Kyrgios posílá. Narozdíl od Australana má Djokovič úplně jiný styl života.

Aktuální světová sedmička se vyjádřila i k Australanově profesionální kariéře a doufá, že se po vleklých zraněních vrátí co nejdříve zpět na kurt. "Přitahuje spoustu fanoušků, takže jeho návrat by pro náš sport hodně znamenal. Zaslouží si, aby svou kariéru ukončil na kurtu. Doufejme, že odehraje ten zápas v Hongkongu se Sabalenkovou a pak se představí i na Australian Open," vyjádřil se Srb, který zmínil i plánovaný exhibiční zápas mezi pohlavími, ve kterém se Kyrgios má utkat s aktuální ženskou světovou jedničkou.

Stejně jako většina odborníků si Djokovič myslí, že Australan promarnil svůj obrovský talent. "Věřím, že kdyby byl ochotný tvrdě pracovat, dotáhl by to daleko. Zanedbával péči o svou fyzičku. Kdyby měl alespoň 30 % potřebné disciplíny, snadno by se pronikl do první desítky. Ale myslím si, že tenisu obětoval tak 5 %. Přesto se dokázal dostat do finále Wimbledonu bez trenéra, bez rozcvičky před zápasy a bez vážného tréninku na kurtu," zhodnotil Djokovič.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

2
Přidat komentář
alcaraz.dva
05.09.2025 15:39
No..a ta druhá část odborniku si myslí, že Kyrgios sám včas pochopil..ze na víc prostě nemá
Reagovat
paddy
05.09.2025 15:09
Rýsuje se další souboj pohlaví

Kyrgios - Sabalenka smile
Zatímco Sab nemá, co ztratit, tak Kyrgios se může jen ztrapnit
Reagovat

