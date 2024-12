Djokovič úspěšně zahájil atak na 100. trofej. Kyrgios v Brisbane po boji prohrál

ATP BRISBANE – S ambicemi získat jubilejní 100. titul vstoupil Novak Djokovič (37) do prvního turnaje nové sezony v Brisbane. Na úvod roli favorita bez potíží potvrdil, když domácí divokou kartu Rinkyho Hijikatu (23) porazil dvakrát 6:3. O čtvrtfinále si hvězdný Srb zahraje v duelu veteránů s Francouzem Gaëlem Monfilsem (38), s nímž vyhrál 19 duelů po sobě. Třísetovou porážku v tie-breacích utrpěl v prvním zápase po 18 měsících domácí Nick Kyrgios (28).

Djokovič – Hijikata 6:3, 6:3

Rok 2024 podřídil zisku zlaté olympijské medaile a cíl Novak Djokovič splnil. Do pestré sbírky získal poslední velkou trofej a zaznamenal celkově 99. triumf. Od té doby útočil na magickou stovku zatím jen dvakrát a pokaždé na velkých turnajích neuspěl: na US Open vypadl ve třetím kole s Alexeiem Popyrinem a na Masters v Šanghaji prohrál finále s Jannikem Sinnerem.

Nyní v úvodu sezony startuje jako největší favorit na podniku ATP 250 v Brisbane, kde z TOP 20 startují jen Grigor Dimitrov, Frances Tiafoe a Holger Rune, který už navíc po porážce s Jiřím Lehečkou skončil. První z pěti překážek Djokovič již bez potíží překročil, když domácího Rinkyho Hijikatu přehrál 6:3, 6:3.

Djokovič dostal vývoj pod kontrolu hned od úvodních výměn. Proti nervózně hrajícímu Australanovi se ujal vedení 3:0 a náskok si bez problémů hlídal. S lehkostí se pohyboval po kurtu, soupeři nenabídl ani jeden brejkbol a duel uzavřel ziskem čtyř gamů v řadě.

Stále ambiciózní Djokovič chce letos zaútočit také na zisk 25. grandslamového titulu. I proto před sezonou angažoval do svého týmu bývalého britského rivala Andyho Murrayho, který má do Austrálie dorazit v týdnu před Australian Open.

"Momentálně je s rodinou na lyžích. Doufám, že se před odletem do Melbourne nezraní," usmál se Djokovič. "Před zápasem jsme spolu mluvili. Přes dvacet let jsme se na sebe dívali přes síť a teď budeme poprvé na jedné straně kurtu. V Melbourne by to mohla být zábava," těší se 37letý rodák z Bělehradu na sledovanou spolupráci.

Mpetshi Perricard – Kyrgios 7:6, 6:7, 7:6

Už v pondělí Djokovič úspěšně odstartoval i soutěž ve čtyřhře, ve které se představil poprvé po boku Nicka Kyrgiose. Také jeho deblový parťák dnes zahájil dvouhru, v prvním singlovém vystoupení od června 2023 ale čekání na první výhru od října 2022 neukončil.

Osmadvacetiletý Australan v posledních dvou letech odehrál jediné utkání, neboť podstoupil operaci kolena a zápěstí. Při návratu na kurty ho čekal Giovanni Mpetshi Perricard, který během sezony 2024 získal první dva tituly na okruhu ATP, ve světovém žebříčku vyletěl ze třetí stovky až na 31. místo a od ATP obdržel cenu za Zlepšení roku.

Tenisté s dělovým servisem se podle předpokladů marně snažili o brejk a tak rozhodovaly tři tie-breaky. Dvakrát byl úspěšný jednadvacetiletý Francouz, který domácího šampiona z roku 2018 přestřílel na esa 36:15 a po dvou a půl hodinách boje zvítězil 7:6, 6:7, 7:6.

Vítězně v Brisbane odstartovali také oba čeští tenisté. Jiří Lehečka už v pondělí vyřadil světovou třináctku Holgera Runeho a Jakub Menšík si v úterý odpoledne poradil s Kazachem Michajlem Kukuškinem.

Výsledky turnaje ATP 250 v Brisbane