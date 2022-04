Djokovič v Bělehradě udolal krajana Djereho v třísetovém maratónu

ATP BĚLEHRAD - Novak Djokovič vstoupil do svého teprve třetího letošního turnaje vydřeným vítězstvím. Na antuce v rodném Bělehradu udolal až po bezmála třech a půl hodinách boje 2-6 7-6 7-6 Lasla Djereho a postoupil do čtvrtfinále. V něm světovou jedničku čeká stejně jako loni další krajan Miomir Kecmanovič.

Novak Djokovič má kvůli chybějícímu očkování proti Covidu-19 problém se vstupy do zemí a přichází tak o starty na turnajích. Letos se představil jen v únoru v Dubaji, kde vypadl ve čtvrtfinále s Jiřím Veselým, a minulý týden v Monte Carlu, kde vypadl hned po úvodním vystoupení se Španělem Alejandrem Davidovichem.



Do třetího akce v roce 2022 vstoupil čtyřiatřicetiletý Srb dnes v rodném Bělehradu a měl nečekané potíže. V prvním vzájemném souboji s krajanem Laslem Djerem se ocitl dva míčky od porážky, než nakonec po 3 hodinách a 24 minutách boje zvítězil 2-6 7-6 7-6.



V prvním setu se Djokovič trápil na podání. V každém ze čtyř gamů čelil minimálně jednomu brejkbolu a dvakrát servis neudržel. Ve druhé sadě po již třetí ztrátě podání prohrával 3-4 a 15-40, ale po zisku čtyř fiftýnů v řadě zaznamenal první brejk a dostal se do hry.



Vzápětí Djokovič za stavu 2-6 a 4-4 odvrátil brejkbol, v dvanácté hře nevyužil tři setboly a dějství dospělo do tie-breaku. V něm favorizovaný Srb ztratil vedení 6-4 a byl dva míčky od vyřazení. K mečbolu ale soupeře nepustil a na šestý pokus si vynutil třetí set.



V něm Djokovič čelil další kritické situaci, ovšem oba brejkboly za stavu 3-4 a 15-40 odvrátil. V rozhodující zkrácené hře prohrával 3-4 a soupeř měl dva servisy, koncovku v Novak Tennis Center ale zvládl lépe první hráč světa a zápas ukončil ziskem čtyř bodů v řadě.



Ve čtvrtfinále se šampion z let 2009 a 2011 utká s další krajan Miomirem Kecmanovičem (h2h 1-0), s nímž loni ve stejné fázi turnaje ztratil jen čtyři gamy. 22letý Kecmanovič dnes porazil 6-4 7-6 Australana Johna Millmana a na pátém turnaji po sobě postoupil do čtvrtfinále. Poslední semifinále si zahrál loni v březnu.