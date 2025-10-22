Djokovič v Paříži hrát nebude: Mám problémy se svým tělem, musím to řešit
Exhibiční turnaj Six Kings Slam v Rijádu jasně napověděl, v jakém fyzickém rozpoložení se Djokovič nachází. V zápase o třetí místo duel s Taylorem Fritzem po prvním setu kvůli vyčerpání vzdal.
Na otázku ohledně programu v závěru sezony odpověděl neurčitě: "Bude záležet, jak na tom bude mé tělo, a snad budu schopný odehrát pár posledních turnajů."
Teď s definitivní jistotou potvrdil, že se posledního Masters letošního roku nezúčastní. V příspěvku však zároveň vyjádřil přesvědčení, že se do Paříže v roce 2026 vrátí.
"Mám na turnaj úžasné vzpomínky. Dosáhl jsem zde v minulých letech velkých úspěchů. Dokázal jsem tady získat sedm titulů a na to se nezapomíná. Věřím, že se sem příští rok vrátím,“ psala legenda.
Djokovič naposledy hrál v hale Bercy v roce 2023, kdy získal rekordní sedmý titul z turnaje série Masters 1000. Ročník 2024 tehdy také vynechal. Vzhledem k tomu, jak v posledních dvou sezonách plánoval svůj program, se ani letos neočekávalo, že by v Paříži startoval.
Osmatřicetiletý Srb se naposledy představil na Masters v Šanghaji, což byl jeho dvanáctý turnaj na okruhu ATP v roce 2025.
Po exhibici v Saúdské Arábii Djokovič uvedl, že zbytek roku pravděpodobně zasvětí odpočinku a regeneraci. "Teď je to odpočinek a opravdové řešení některých problémů, které mám se svým tělem. Pak doufejme, že si zahraji poslední dva turnaje sezony, uvidíme,“ dodal.
Zatím potvrdil jedinou účast – na turnaji ATP 250 v Aténách, který se uskuteční od 2. do 8. listopadu, tedy týden po pařížském Masters. Následně by se mohl objevit na Turnaji mistrů v Turíně (9.–16. listopadu), kam se už kvalifikoval a který v minulosti sedmkrát ovládl.
Nečekaná skreč Djokoviče. Na exhibici v Rijádu po vyčerpávajícím setu vzdal Fritzovi
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře