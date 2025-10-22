Djokovič v Paříži hrát nebude: Mám problémy se svým tělem, musím to řešit

Překvapivé rozhodnutí to rozhodně není. Novak Djokovič (38) potvrdil to, co se všeobecně očekávalo. Na Masters v Paříži, které se uskuteční od 27. října do 2. listopadu, čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion hrát nebude. Zároveň srbská hvězda na sociálních sítích nastínila své plány do konce letošního roku.
Novak Djokovič se Masters v Paříži nezúčastní (@ Felice Calabro / Zuma Press / Profimedia)

Exhibiční turnaj Six Kings Slam v Rijádu jasně napověděl, v jakém fyzickém rozpoložení se Djokovič nachází. V zápase o třetí místo duel s Taylorem Fritzem po prvním setu kvůli vyčerpání vzdal.

Na otázku ohledně programu v závěru sezony odpověděl neurčitě: "Bude záležet, jak na tom bude mé tělo, a snad budu schopný odehrát pár posledních turnajů."

Teď s definitivní jistotou potvrdil, že se posledního Masters letošního roku nezúčastní. V příspěvku však zároveň vyjádřil přesvědčení, že se do Paříže v roce 2026 vrátí.

"Mám na turnaj úžasné vzpomínky. Dosáhl jsem zde v minulých letech velkých úspěchů. Dokázal jsem tady získat sedm titulů a na to se nezapomíná. Věřím, že se sem příští rok vrátím,“ psala legenda.

Djokovič naposledy hrál v hale Bercy v roce 2023, kdy získal rekordní sedmý titul z turnaje série Masters 1000. Ročník 2024 tehdy také vynechal. Vzhledem k tomu, jak v posledních dvou sezonách plánoval svůj program, se ani letos neočekávalo, že by v Paříži startoval.

Osmatřicetiletý Srb se naposledy představil na Masters v Šanghaji, což byl jeho dvanáctý turnaj na okruhu ATP v roce 2025.

Po exhibici v Saúdské Arábii Djokovič uvedl, že zbytek roku pravděpodobně zasvětí odpočinku a regeneraci. "Teď je to odpočinek a opravdové řešení některých problémů, které mám se svým tělem. Pak doufejme, že si zahraji poslední dva turnaje sezony, uvidíme,“ dodal.

Zatím potvrdil jedinou účast – na turnaji ATP 250 v Aténách, který se uskuteční od 2. do 8. listopadu, tedy týden po pařížském Masters. Následně by se mohl objevit na Turnaji mistrů v Turíně (9.–16. listopadu), kam se už kvalifikoval a který v minulosti sedmkrát ovládl.

Nečekaná skreč Djokoviče. Na exhibici v Rijádu po vyčerpávajícím setu vzdal Fritzovi

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
com
22.10.2025 22:01
Ten nebude nakonec hrat ani v tom Řecku
Reagovat

