Djokovič v Paříži překonal svůj vlastní rekord a dál útočí na 25. grandslamový triumf

FRENCH OPEN - Novak Djokovič (38) na letošním French Open ještě neztratil set a ukazuje, že se s ním musí počítat jako s jedním z favoritů turnaje. Na zdejší antuce postoupil už do svého 19. osmifinále a překonal tak vlastní rekord. Kvalifikanta Filipa Misoliče (23) vyprovodil po výsledku 6:3, 6:4, 6:2 a pokračuje v cestě za rekordní 25. grandslamovou trofejí. Jeho soupeřem v boji o čtvrtfinále bude Cameron Norrie (29).

Misolič – Djokovič 3:6, 4:6, 2:6

Novak Djokovič i ve třetím kole French Open potvrdil, že se dostává do své nejlepší antukové formy a musí se s ním počítat jako s jedním z favoritů na titul. Srbský rekordman přehrál za dvě hodiny a osm minut rozjetého kvalifikanta Filipa Misoliče a vyhrál už sedmý zápas v řadě.

Djokovičovi k zisku úvodního setu stačilo jednou prolomit soupeřovo podání. To se mu povedlo po proměnění až desátého brejkbolu v šesté hře. Na svém servisu žádné problémy nepřipustil a po třičtvrtě hodině zakončil sadu vítěznou smečí.Premiérový brejkbol musel Srb odvracet až ve čtvrté hře druhé sady, úkol však lehce zvládl a následně ovládl 11 z 12 výměn, podruhé vzal Rakušanovi podání a odskočil do pohodlného vedení, které už udržel.

INSANE DEFENSE FROM DJOKOVIC! pic.twitter.com/IHlg0GJW4H — Bastien Fachan (@BastienFachan) May 31, 2025

Ve třetím dějství sebral Misoličovi servis hned v úvodním gamu a snažil se utkání ukončit, co nejrychleji. Od stavu 3:2 získal poslední tři hry v řadě a slavil celkově 99. výhru na antukovém majoru. V zápase se mohl opřít především o kvalitní první podání, po kterém získal 80 % bodů.

Srb v areálu Roland Garros postoupil do osmifinále už podevatenácté z celkově 21 startů a nikdy v něm neprohrál. Nejblíže k tomu měl loni, kdy si musel v pětisetové bitvě poradit s Franciscem Cerúndolem i zraněním kolene, které si přivodil. Do čtvrtfinále s Casperem Ruudem už nenastoupil. Djokovič se následně rozhodl pro rychlou operaci, stihl se vrátit už ve Wimbledonu, kde postoupil až do finále a následně se na pařížskou antuku vrátil, aby vyhrál svou první zlatou medaili na olympiádě a zkompletoval svou sbírku trofejí.

Zdejší trojnásobný šampion neměl letos potíže ani v předchozích kolech. Hladce si poradil s Mackenziem McDonaldem i domácím bouřlivákem Corentinem Moutetem. O postup mezi nejlepší osmičku si zahraje s Cameronem Norriem, kterého porazil minulý týden v Ženevě, kde si nakonec došel pro svůj jubilejní 100. titul.

Djokovič tak po třetí výhře bez ztráty setu pokračuje v útoku na svůj rekordní 25, grandslamový vavřín, kterým by překonal i legendární Margaret Courtovou. Poslední trofej na turnajích velké čtyřky přidal na US Open 2023, v tom roce triumfoval i na Australian Open a v Paříži. Kalendářní grandslam mu překazil pouze Carlos Alcaraz ve finále Wimbledonu.