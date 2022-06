Djokovič ve Wimbledonu nedal šanci Kokkinakisovi a prolétl do třetího kola

Novak Djokovič byl loni jediný zápas od toho, aby jako třetí v historii zkompletoval kalendářní Grand Slam. Letos však nemohl obhajovat titul na Australian Open a ve čtvrtfinále French Open nepotvrdil roli favorita proti Rafaelovi Nadalovi, čímž svému největšímu rivalovi dovolil v Paříži znovu triumfovat a vzdálit se jemu a Rogerovi Federerovi na rozdíl už dvou grandslamových vavřínů.

Pětatřicetiletý Srb navíc s největší pravděpodobností přijde i o US Open, jelikož stále odmítá podstoupit vakcínu proti koronaviru a kompletní očkování je nutné pro vstup do Spojených států. Letošní Wimbledon je tak pro vítěze posledních tří ročníků, šestinásobného šampiona a největšího favorita klíčovým turnajem.

Po nezdaru na pařížské antuce neodehrál na trávě jediný soutěžní zápas a v úvodním kole Wimbledonu na něm byla nerozehranost patrná. Zatímco se Soonwoo Kwonem v každém setu čelil minimálně jednomu brejkbolu a jeden ztratil, dnes proti Thanasimu Kokkinakisovi předvedl jeden ze svých nejlepších letošních výkonů.

