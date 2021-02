Djokovič začal v Melbourne hladkou výhrou. S Chardym neztratil set ani počtrnácté

Novak Djokovič porazil Jérémyho Chardyho za hodinu a 35 minut a ani ve 14. vzájemném zápase mu nepovolil uhrát set. Djokovič trefil 75 procent prvních podání, po svém servisu ztratil jen deset míčků a oslavil 297. vítězství na grandslamu.

"Byl jsem trochu nervózní, vždy jsem nervózní. Mám takový divný pocit v žaludku, husí kůži, protože od sebe hodně očekávám. Ale podařilo se mi to ze sebe rychle setřást, začal jsem skvěle a předváděl dobrý tenis. Jen jsem měl trochu problém si zvyknout na umělé světlo, protože jsem toho teď v posledních dnech v těchto podmínkách příliš nenatrénoval," komentoval Djokovič.

33letý Srb, jenž osm ze svých 17 grandslamových titulů získal právě v Melbourne, si zápas před diváky užil. "Měl jsem štěstí, že jsem na tomto kurtu zažil tolik úspěchů a doufám, že to bude ještě mnoho let pokračovat. Naplňuje mi srdce, když tu vidím tolik lidí. To je nejvíc, co jsem na tenisovém dvorci viděl za posledních 12 měsíců," prohlásil.

Ve druhém kole se světová jednička Djokovič utká poprvé s Američanem Francesem Tiafoem.

Alexander Zverev musel v úvodním kole letošního Australian Open překvapivě do čtyř setů. Sedmý hráč světa v úvodní sadě neudržel náskok brejku a neproměnil setbol a Marcose Girona zdolal 6-7(8) 7-6(4) 6-3 6-2 až po téměř třech hodinách boje. Jeho dalším soupeřem bude Taro Daniel, nebo Maxime Cressy.

Dominic Thiem se v úvodním kole letošního Australian Open nepředstavil v nejlepší formě. Loňský finalista musel v úvodním dějství likvidovat setbol na returnu a o brejk prohrával také ve druhé sadě, ani tak ale s Michajlem Kukuškinem neztratil set a po vítězství 7-6(2) 6-2 6-3 postoupil do druhého kola. V něm úřadující vítěz US Open narazí na Dominika Köpfera, nebo Huga Delliena.

Černou sérii nedokázal ukončit Gaël Monfils a pětisetovou porážku s finským mladíkem Emile Ruusuvuorim nesl desátý nasazený Francouz těžce. Po sedmé prohře v řadě na tiskové konferenci měl v očích slzy. "Prohrál jsem, mám nulové sebevědomí, hrál jsem špatně. Nejde mi podání, kazím. Necítím se dobře a je to vidět," vypočítával zlomeně.

S jednadvacetiletým Finem, s nímž během dvoutýdenní karantény v Melbourne trénoval, prohrál 3:6, 6:4, 7:5, 3:6, 6:3. "Už bych se chtěl probudit a říct si, že je ta noční můra za mnou, ale nevím, kdy to skončí," dodal čtyřiatřicetiletý Monfils, jenž v Melbourne nepřešel přes 1. kole dosud pouze jednou v roce 2006.

Denis Shapovalov v posledním zápase úvodního dne udolal 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4 devatenáctiletého Itala Jannika Sinnera, který tak v Melbourne nenaváže na včerejší triumf na podniku ATP 250 Great Ocean Road Open. Kanaďana ve druhém kole čeká domácí Bernard Tomic.