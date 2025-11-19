Djokovič zase utekl legendárním rivalům Federerovi a Nadalovi. V čem je nejlepší tentokrát?
Stejně jako v roce 2024 ani letošní sezona nebyla z pohledu Djokoviče ideální. Za dvěma nejlepšími hráči na světě Carlosem Alcarazem a Jannikem Sinnerem stejně jako zbytek hracího pole výrazně zaostává. Musíme si ale uvědomit, že Srbovi je už 38 let a většina hráčů by takový tenisový rok, který letos předvedl, brala všemi deseti.
Djokovič pořád čeká na 25. grandslamový vavřín, a to už od US Open 2023. V letošní sezoně nicméně přidal do sbírky 100. (Ženeva) a 101. titul (Atény) a došel na všech čtyřech grandslamech do semifinále.
Právě i tyto výsledky mu umožnily odpoutat se v jedné ze statistik od legendárních rivalů Federera a Nadala. Djokovič měl letos velmi omezený program, přesto se ani jednou nepropadl níže než na sedmé místo a v současnosti mu patří čtvrtá příčka. A právě zakončením sezony v TOP 4 světového pořadí stanovil nový rekord...
Uzavřít tenisový rok v TOP 4 žebříčku se mu povedlo již pošestnácté v kariéře. Ještě před pár dny se o prvenství v této statistice dělil s Federerem a Nadalem, kteří v tomto ohledu uspěli 15krát. To už je však minulost.
Djokovič je navíc rekordmanem v počtu týdnů strávených na postu světové jedničky (428). Zároveň má na kontě nejvíce sezon (8), které zakončil coby lídr světového hodnocení.
Počet sezon zakončených v TOP 4
16: Novak Djokovič [2007 (#3), 2008 (#3), 2009 (#3), 2010 (#3), 2011 (#1), 2012 (#1), 2013 (#2), 2014 (#1), 2015 (#1), 2016 (#2), 2018 (#1), 2019 (#2), 2020 (#1), 2021 (#1), 2023 (#1), 2025 (#4)]
15: Roger Federer [2003 (#2), 2004 (#1), 2005 (#1), 2006 (#1), 2007 (#1), 2008 (#2), 2009 (#1), 2010 (#2), 2011 (#3), 2012 (#2), 2014 (#2), 2015 (#3), 2017 (#2), 2018 (#3), 2019 (#3)]
15: Rafael Nadal [2005 (#2), 2006 (#2), 2007 (#2), 2008 (#1), 2009 (#2), 2010 (#1), 2011 (#2), 2012 (#4), 2013 (#1), 2014 (#3), 2017 (#1), 2018 (#2), 2019 (#1), 2020 (#2), 2022 (#2)]
Nejlepší je Djokovič také v počtu sezon zakončených v TOP 5 žebříčku. Má jich celkem 17, Federer a Nadal šestnáct. Další z legend Jimmy Connors zaregistroval 14 konců v TOP 4 a zároveň v TOP 5 pořadí.
Komentáře