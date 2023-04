Do Číny se vrací i ženské turnaje. WTA ruší bojkot zavedený kvůli kauze Shuai Peng

Simon také připomněl, že požadavek, aby se zástupci WTA setkali s Peng a bylo zahájeno transparentní vyšetřování, nebyl nikdy vyslyšen. Návrat turnajů do Číny si podle něj přáli i samotní hráči a hráčky.

"Rozhodnutí odejít z Číny bylo správné a stojím za ním. Ale po šestnácti měsících už víme, že naše požadavky nesplní. Takže nemá smysl pokračovat se stejnou strategií," řekl Simon v rozhovoru pro agenturu AP.

"Proto jsme se rozhodli pro jiný postup. Věříme, že v Číně můžeme pomoci dobré věci, jako jí tam pomáháme už dvacet let. A musíme také zajistit, aby se na případ Peng nezapomnělo. Doufám, že návrat bude ku prospěchu," prohlásil.

The WTA confirms that they will resume main draw tournaments in China again in September... Their statement below as to why #WTA pic.twitter.com/iYDepGGI7s