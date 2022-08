Do finále v Los Cabos postoupili jednička Medveděv a obhájce titulu Norrie

ATP LOS CABOS - Do finále turnaje ATP 250 v mexickém Los Cabos postoupili světová jednička Daniil Medveděv a obhájce titulu Cameron Norrie. Medveděv bude usilovat o první titul od loňského US Open po výhře nad Srbem Kecmanovičem, Norrie si v semifinále poprvé poradil s Kanaďanem Augerem-Aliassimem.

Daniil Medveděv si postupem do finále turnaje ATP v Los Cabos pojistil nejméně do konce US Open pozici světové jedničky. Šestadvacetiletý tenista, jenž bude na grandslamu v New Yorku obhajovat trofej, v semifinále porazil Srba Miomira Kecmanoviče 7-6 6-1.

Kecmanovič se proti ruskému favoritovi dostal do vedení 4-1, ale v sedmém gamu mu Medveděv brejk vrátil a sadu rozhodl tie-break. V něm bodoval pouze lídr žebříčku.

"Byl to hrozně těžký zápas. On výborně začal a celý první set měl špičkovou úroveň. Tie-break byl skvělý," řekl šestadvacetiletý Rus, jenž se k turnajům vrátil po měsíci a půl a vynechaném Wimbledonu, kde ruští a běloruští hráči nesměli kvůli invazi na Ukrajinu startovat. Finále si letos zahraje počtvrté.

O první titul od triumfu na loňském US Open, po kterém prohrál všech pět finálových zápasů, si Medveděv zahraje s obhájcem titulu Cameronem Norriem (h2h 1-0). Třetí nasazený Brit si v semifinále poradil 6-4 3-6 6-3 s Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem, kterého porazil až v pátém vzájemném duelu.