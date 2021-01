Do Melbourne dorazila dvě letadla s pozitivně testovanými osobami. 47 tenistů nesmí dva týdny trénovat

Testy provedené po přistání charterových letů z Los Angeles a Abú Zabí odhalily celkem tři pozitivní případy, kvůli kterým musí tenisté strávit 14 dnů v úplné izolaci na hotelových pokojích. Při běžné podobě dvoutýdenní karantény po příletu do Austrálie mohou tenisté za účelem přípravy hotel opustit, byť maximálně na pět hodin denně.

Australští pořadatelé uvedli, že po příletu z Los Angeles byla nákaza koronavirem zjištěna u jednoho pasažéra, kterým ale nebyl hráč, a jednoho člena posádky. Oba přitom před letem z Los Angeles odevzdali negativní test.

Na palubě bylo dohromady 79 osob a mezi 24 hráči byla podle australských médií i vítězka Australian Open z let 2012 a 2013 Viktoria Azarenková. Dále Sloane Stephensová, Kei Nišikori, Pablo Cuevas, Guido Pella, Juan Ignacio Londero, Tennys Sandgren, Artem Sitak či Santiago González.

V letu z Abú Zabí měli být podle zdrojů ze sociálních sítí grandslamové šampionky Bianca Andreescuová z Kanady, Němka Angelique Kerberová či Ruska Světlana Kuzněcovová, dále třeba Ons Džabúrová z Tuniska, Švýcarka Belinda Bencicová, Řekyně Maria Sakkariová nebo Rumunka Sorana Cirsteaová.

