Do Ostravy máme výjimku pro české hráčky, říká Petera. Obnovil i jednání o Turnaji mistryň v Praze
Po třech úspěšných ročnících musela Ostrava ustoupit, po konci covidového období v kalendáři WTA zase dostaly přednost turnaje v Asii. Když byl ale odtajněn seznam turnajů pro rok 2026, znovu se na seznamu slezské město objevilo.
Co bylo hlavním důvodem toho, že jste se rozhodli oživit ostravský turnaj ?
"Znovu mě oslovila firma, která vlastní licenci na turnaje WTA. A tím, že jí skončila smlouva na jeden asijský turnaj, obrátili se na nás, zdali bychom měli zájem. Řekl jsem, že zájem máme, ale chceme, aby to byl dlouhodobý projekt."
Ostrava 2026 tedy bude jen začátek? Existuje vize, že by se turnaj vrátil znovu do kategorie WTA 500?
"Ano, jsme dohodnutí na pět let a součástí dohody je, že chceme ten podnik budovat, abychom ho dostali do vyšší licence. S kategorií WTA 500 už zkušenost máme."
Termín ale pro vás momentálně nevypadá ideálně, jde proti turnaji WTA 500 v Abú Dhabí...
"Pro nás je v tomto ohledu důležitá hlavně možnost startu českých hráček. Máme na to výjimku. Bude jich moci hrát libovolný počet, i když budou v žebříčku v pořadí TOP 30."
Pokud se jedná o potenciální návrat do kategorie WTA 500, hledal by se poté jiný termín, aby stejná kolize nenastala?
"To je ještě daleko, možná by turnaj zůstal v únorovém termínu. Celý ten tenisový kalendář během následujícího roku nebo dvou stejně dospěje k nějakým změnám. Termíny se budou měnit a podle toho se vše bude vyvíjet a upravovat."
Byla Ostrava jasnou volbou? Nebo jste uvažovali třeba i o jiné destinaci, například Slovensku či Polsku?
"Pro mě je zatím je Ostrava jasná volba díky podpoře města a i díky tomu, že tamní lidé na tenis chodí rádi. Je to také blízko Polsku a právě z polských měst jezdilo hodně fanoušků. Takže pro tuto kategorii je ta lokace ideální."
Ostrava rozšiřuje počet turnajů WTA na českém území na dva. Berete Livesport Prague Open, který se stěhuje na Štvanici, jako konkurenci?
"Český tenis je ve světě absolutní fenomén. Podívejte se na ženský žebříček, kolik českých hráček je dlouhodobě v elitní stovce. Možná jen Američanek je tam víc. A pro turnaje platí, že čím víc turnajů budeme u nás zvládat, tím lépe pro všechny. Praha a Ostrava si nekonkurují, i kdyby byly dva týdny po sobě. My hrajeme indoor hard, na Štvanici bude outdoor. A že se turnaj stěhuje ze Sparty na Štvanici, je správný krok. Ten areál je pro velké turnaje lepší. Sparta je skvělá jako tréninková základna, asi je v tomhle ohledu v Česku i bezkonkurenční. Ale velký turnaj prostě bude v kulisách štvanického chrámu určitě lepší."
Existuje šance získat do Česka i mužský turnaj kategorie ATP?
"To je skoro neřešitelné. Kalendář už je tak našlapaný, že tam prostě není žádné místo a licence jsou ustálené a brutálně drahé. Pokud by si někdo koupil do Česka turnaj ATP, bude to spíš jeho hobby a ne byznys. Navíc do mužského tenisu stále víc vstupuje kapitál z arabských zemí. Teď se připravuje nová tisícovka v Saúdské Arábii a i to je důvod, proč se zřejmě z tamního prostředí bude stěhovat ženský Turnaj mistryň."
O ten jste měl zájem, chtěl jste ho pořádat. Je tedy zase nová šance?
"Byl jsem před dvěma týdny v Rijádu, kam mě WTA pozvala na jednání o potenciální budoucnosti turnaje. Saúdové tam mají smlouvu tuším do roku 2026 s jednoroční opcí a zatím není jasné, zda ji uplatní. A pokud ne, asi by se zase Turnaj mistryň zase stěhoval jinam. V úvahu znovu připadá Evropa, takže jsme znovu otevřeli jednání, která jsme vedli dva nebo tři roky zpátky. V tomhle případě by šlo o Prahu."
S vaší skupinou Perinvest jste realizovali v Česku zápasy NHL. Ale netajil jste se tím, že byste rád přivezl i basketbalovou NBA. Jak jsou daleko tato jednání?
"Tady žádné konkrétnější věci nejsou, je to ještě běh na dlouhou trať a bude to určitě hodně složité. Ale s NHL řešíme Světový pohár pro rok 2028 do Česka."
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře