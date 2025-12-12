Dojatá Kvitová: Ne v každé zemi se tenisu daří tak jako u nás. Jsme jedineční
"Je pravda, že jsem tu (na Zlatém kanárovi) po dlouhé době," uvedla Kvitová, pro níž organizátoři připravili speciální video mapující její kariéru od dětských let.
"Bylo to moc hezké. Hlavně, jak to hezky sestříhali od dětství, tak teď ty hormony se mnou cloumají ještě víc než normálně. O to to bylo dojemnější. Byli tam vidět i rodiče, jak byli pyšní, když jsem vyhrála Wimbledon. Moc si toho vážím," podotkla.
Pětatřicetiletá Kvitová přerušila kariéru na začátku loňského roku, později přivedla na svět syna Petra. Letos ohlásila vítězka 31 titulů na okruhu WTA návrat a nastoupila také na Roland Garros, ve Wimbledonu či US Open. Celkem ale prohrála osm z devíti zápasu, do kterých nastoupila.
"Po tenisu se mi nestýská. Možná po tom mém, ale jinak ne," řekla s úsměvem Kvitová a poukázala i na cestování. "Je to opravdu náročný život a samozřejmě i se synem je to hrozně těžké," podotkla.
Během čtvrtečního ceremoniálu v Přerově se setkala i s bývalými spoluhráčkami z Fed Cupu. Společně vzdaly hold také Petru Pálovi, který se letos rozloučil s rolí nehrajícího kapitána. Od příštího roku ho nahradí Barbora Strýcová.
"Bylo to hezké. Když jsem se dozvěděla, že tu bude i Péťa a s holkami půjdeme na pódium, tak mi to přišlo až roztomilé, že ta starší i nová generace se s ním půjde rozloučit. My jsme spolu s Petrem ve Fed Cupu začínali a spolu i končíme. Je to hezké," řekla Kvitová.
Šestinásobná vítězka Fed Cupu by přála úspěch i další generaci českých tenistek. "Je to skvělé, že tenis jde pořád dál. Ne v každé zemi se to daří tak jako u nás. Jsme opravdu jedineční. Je to hezké pozorovat, jak budou teď vyrůstat, a doufejme, že půjdou ještě více kupředu," podotkla.
Vzhledem k tomu, že očekává příchod druhého potomka, sama si větší plány do budoucna nedává. "Momentálně mám opravdu jiné starosti. Zatím nikam nespěchám. Letos jsem skončila s kariérou a čekáme druhé miminko, takže teď jsou úplně jiné starosti," řekla Kvitová.
