Menšík absolutním vítězem Zlatého kanára, potlesk vestoje pro Pálu i Kvitovou

DNES, 20:50
Aktuality 0
Jakub Menšík (20) vyhrál poprvé domácí anketu Zlatý kanár. Dvacetiletý rodák z Prostějova vystřídal na trůnu loňskou šampionku Barboru Krejčíkovou (29). Při slavnostním vyhlášení v Přerově byl oceněn i za největší posun v žebříčku ATP. Nejlepším hráčem se stal Jiří Lehečka (24), mezi ženami triumfovala Linda Nosková (21).
Jakub Menšík, na archivním snímku, ovládl anketu Zlatý kanár (@ ČTK / Peřina Luděk)

Vítěz letošního turnaje Masters v Miami Menšík ukončil patnáctileté čekání na samostatného mužského vítěze ankety. Naposledy v ní z jednotlivců uspěl v roce 2010 Tomáš Berdych. V letech 2012 a 2013 triumfoval český daviscupový tým. Menšík, který na vyhlášení chyběl, ukončil sezonu na 19. místě žebříčku ATP. Sezonu zahajoval o třicet příček níže.

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse obdržel v anketě časopisu Tenis a Českého tenisového svazu 62 hlasů. Druhá Nosková získala 46 hlasů, třetí byla deblová světová jednička Kateřina Siniaková s 31 hlasy. Ankety se zúčastnilo 149 osobností z řad funkcionářů, trenérů, novinářů a sponzorů.

V kategorii mužů uspěl Lehečka, který nasbíral 80 hlasů o čtrnáct více než Menšík. Oba hráči byli ocenění i jako členové daviscupového týmu s nehrajícím kapitánem Berdychem pro nejlepší tým roku. Mezi ženami vyhrála Nosková přesvědčivě. Jednadvacetiletá osmifinalistka letošního Wimbledonu obdržela 143 hlasů, druhá Karolína Muchová měla jen tři.

Potlesk vestoje si v sále v Přerově vysloužil Petr Pála, který letos skončil na pozici kapitána českých tenistek v Poháru Billie Jean Kingové. Padesátiletého trenéra, který získal s českým týmem šest fedcupových trofejí, nahradí od nové sezony Barbora Strýcová. Ovace si vysloužila i dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová, která ukončila tento rok kariéru. Během ceremoniálu zhlédla i speciální video.

Ocenění pro nejlepší deblistku roku vyhrála Siniaková, která ukončila popáté v kariéře sezonu jako světová jednička ve čtyřhře. Vyrovnala tím rekord Martiny Navrátilové. Devětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové triumfovala po boku Američanky Taylor Townsendové na Australian Open, s Nizozemcem Semem Verbeekem poté vyhrála smíšenou čtyřhru ve Wimbledonu.

Per Pála se dočkal potlesku vestojePer Pála se dočkal potlesku vestoje (@ ČTK / Peřina Luděk)

Cenu za největší posun v žebříčku WTA získala Tereza Valentová. Osmnáctiletá tenistka TK Sparta Praha zahájila sezonu na 261. místě a ukončila ji na 56. příčce. Talentem roku se mezi chlapci stal Jakub Kusý, u dívek zvítězila Jana Kovačková.

Nejlepším tenistou na vozíčku se stal Pavel Gazda, seniorkou roku byla vyhlášena Barbora Koutná. Cenu ČTS za celoživotní přínos Českému tenisu obdržel dlouholetý šéftrenér a funkcionář TK Precheza Přerov Vlastimil Melka a úspěšná hráčka Přerova Zdena Novotná.

Zlatý kanár 2025, anketa časopisu Tenis ve spolupráci s Českým tenisovým svazem:

Zlatý kanár 2025: Jakub Menšík (TK Agrofert Prostějov)

Nejlepší hráč: Jiří Lehečka (TK Agrofert Prostějov)

Nejlepší hráčka: Linda Nosková (TK Precheza Přerov)

Postup na žebříčku ATP: Jakub Menšík (TK Agrofert Prostějov)

Postup na žebříčku WTA: Tereza Valentová (TK Sparta Praha)

Deblista/Deblistka roku: Kateřina Siniaková (TK Sparta Praha)

Tým roku: Daviscupový tým (Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Adam Pavlásek, Vít Kopřiva, Petr Brunclík, Max Mrva, kapitán Tomáš Berdych)

Talent roku - chlapci: Jakub Kusý (TK Sparta Praha)

Talent roku - dívky: Jana Kovačková (TK Sparta Praha)

Nejlepší tenista na vozíčku: Pavel Gazda (Zlín)

Senior roku: Barbora Koutná (TJ Baník Ostrava OKD)

Cena Českého tenisového svazu: Vlastimil Melka, Zdena Novotná.

