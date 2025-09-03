Dojemné loučení Kvitové: Tenis ze mě udělal bojovnici. Fanoušci mi dali energii

Byl to trošku smutný závěr kariéry. Petra Kvitová (35) odehrála svůj poslední zápas na probíhajícím US Open, kde se rozloučila v prvním kole po debaklu s Francouzkou Diane Parryovou. Své tenisové sbohem však dává jako jedna z nejslavnějších postav historie českého tenisu. A nejen toho českého. Slova díků napsala legendární tenistka i na svém instagramovém účtu.
Petra Kvitová po svém posledním zápase kariéry s manželem Jiřím Vaňkem (@ JOHN G. MABANGLO / EPA / Profimedia)

Petra Kvitová to dotáhla na druhé místo světa, vyhrála 31 turnajů na okruhu, doma má dva vavříny za wimbledonské triumfy z let 2011 a 2014. Po narození syna Petra v červenci minulého roku se v letošní sezoně pokusila česká legenda o návrat.

Ten nevyšel. Z devíti zápasů vyhrála jediný a v New Yorku se s profesionálním tenisem definitivně rozloučila. Svá slova díků vyjádřila na svém instagramovém účtu.

"Jen těžko dokážu říct, jak moc mi bude tenis chybět. Tenis byl můj nejlepší učitel, má nejtěžší výzva a má celoživotní láska. Vytvořil ze mě bojovnici, díky němu jsem měla důvod věřit svým snům a zažila jsem nejlepší okamžiky svého života," psala na sítích Kvitová.

Kvitová a její nezapomenutelné momenty: Nadpozemská sezona, legenda v bílém i drsný comeback

"Vždycky jsem při hraní našla klid. Bojovala jsem o každý bod do poslední chvilky. Tenis byl vždycky součástí mé identity a bude tomu tak i nadále."

"Moc děkuji mému trenérovi a manželovi Jiřímu, mému týmu a mé rodině. Vším jsme si prošli společně. Nikdy bych nedosáhla takových úspěchů bez vašeho odhodlání a vaší víry. Děkuji také všem trenérům, kteří se mnou na mé cestě pracovali, udělali ze mě hráčku, kterou jsem se nakonec stala," pokračovala v upřímné zpovědi Kvitová.

"Děkuji mým fanouškům. Vaše láska a podpora mi pomohla zdolat překážky. V každém zápase jsem cítila vaši podporu a energii,“ psala česká legenda.

Kamarádka a souputnice vzpomíná: Petra měla vždycky nadhled. To jí pomohlo překonat krize

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

11
rili
03.09.2025 22:31
I já díky Tobě, Kvítí!
paddy
03.09.2025 22:37
really?
com
03.09.2025 22:20
jezis uz zase
hanz
03.09.2025 22:25
Já věděl, že tu budeš první
com
03.09.2025 22:26
napise se clanek o Karoline smile a hned se musi napsat i o Kvitovic
Kandinsky1
03.09.2025 22:48
A ještě ji vyšoupli z top zprávy
Blondie
03.09.2025 23:19
Kandinsky1
03.09.2025 22:28
Novotný uklízel šuple a tohle tam měl zašantročený.
com
03.09.2025 22:29
tak přece to nevyhodi, když už to sesmolil a šetřil si to na vokurkovou sezonu smilesmile
paddy
03.09.2025 22:34
kdepak, to je čerstvý Insta post před hodinou

dnes si uvědomila, že ukončila kariéru
nedivím se, po tom kanáru musela být týden v comatu smile

jsem zvědav, co bude dál, třeba se domluví se Serenou na návratu

Come back smile
Baby, come back smile

https://www.youtube.com/watch?v=EVmTA64R4wg&t=47s
Kandinsky1
03.09.2025 22:42
Vzhledem k tomu, že jednou z nejoblíbenějších floskulí u sportovců je ,,ještě mi to nedošlo'', tak na tom něco možná bude.
