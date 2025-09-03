Dojemné loučení Kvitové: Tenis ze mě udělal bojovnici. Fanoušci mi dali energii
Petra Kvitová to dotáhla na druhé místo světa, vyhrála 31 turnajů na okruhu, doma má dva vavříny za wimbledonské triumfy z let 2011 a 2014. Po narození syna Petra v červenci minulého roku se v letošní sezoně pokusila česká legenda o návrat.
Ten nevyšel. Z devíti zápasů vyhrála jediný a v New Yorku se s profesionálním tenisem definitivně rozloučila. Svá slova díků vyjádřila na svém instagramovém účtu.
"Jen těžko dokážu říct, jak moc mi bude tenis chybět. Tenis byl můj nejlepší učitel, má nejtěžší výzva a má celoživotní láska. Vytvořil ze mě bojovnici, díky němu jsem měla důvod věřit svým snům a zažila jsem nejlepší okamžiky svého života," psala na sítích Kvitová.
"Vždycky jsem při hraní našla klid. Bojovala jsem o každý bod do poslední chvilky. Tenis byl vždycky součástí mé identity a bude tomu tak i nadále."
"Moc děkuji mému trenérovi a manželovi Jiřímu, mému týmu a mé rodině. Vším jsme si prošli společně. Nikdy bych nedosáhla takových úspěchů bez vašeho odhodlání a vaší víry. Děkuji také všem trenérům, kteří se mnou na mé cestě pracovali, udělali ze mě hráčku, kterou jsem se nakonec stala," pokračovala v upřímné zpovědi Kvitová.
"Děkuji mým fanouškům. Vaše láska a podpora mi pomohla zdolat překážky. V každém zápase jsem cítila vaši podporu a energii,“ psala česká legenda.
