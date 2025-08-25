Kvitová a její nezapomenutelné momenty: Nadpozemská sezona, legenda v bílém i drsný comeback
Zvednutá stavidla
Na profesionálním okruhu se pohybovala už čtyři roky. Během nich upoutala třeba na samém začátku coby 143. hráčka světa skalpem tehdy nabušené Venus Williamsové nebo vítězstvím na turnaji v Hobartu. Ovšem to, jak doslova explodovala v 21 letech, bralo dech. V roce 2011 posbírala šest turnajových vavřínů včetně Wimbledonu a Turnaje mistryň. K tomu pronikla do elitní světové desítky, dokonce až na druhé místo, a ještě dovedla národní tým k triumfu ve Fed Cupu.
Podobný majstrštyk v podobě triumfu na zmíněných třech velkých akcích se před ní povedl jen Martině Navrátilové a Američance Lindsay Davenportové. Není divu, že si v prosinci došla pro ocenění Sportovec roku, a to s největším náskokem za 52 let existence této ankety. Nástup na scénu jako hrom… "Když se podívám zpátky, ta sezona byla úžasná. Nadpozemská," hodnotila těsně před Vánocemi onoho nezapomenutelného roku.
Hrdinka Wimbledonu
Za posledních 40 let dokázalo vyhrát nejslavnější turnaj světa víckrát jen pět hráček. Martina Navrátilová, Steffi Grafová, sestry Venus a Serena Williamsovy a… Petra Kvitová. Už z tohoto výčtu je zřejmé, že se stala legendou prestižního All England Clubu, kde se na kurt smí chodit jen ve sněhově bílém oblečení. Poprvé triumfovala v roce 2011, kdy s ní málokdo počítal. Ve finále přehrála favorizovanou Rusku Marii Šarapovovou, jež už jednou turnaj dobyla (2004).
Velkolepým triumfem uhranula republiku, včetně prezidenta. "Celý zápas jsem s napětím sledoval a ze srdce Vám fandil. Budu rád, přijmete-li pozvání na Pražský hrad, abych Vám mohl poblahopřát ještě jednou osobně," napsal jí tehdy Václav Klaus. O tři roky později přidala druhý vavřín, zcela suverénní. Za celý turnaj ztratila jediný set, naopak rozdala tři kanáry, včetně finále s Eugenií Bouchardovou. To trvalo jen 55 minut a v té době bylo páté nejkratší v historii turnaje.
Reprezentační opora
Táhla mimořádně silný český fedcupový tým. Během osmi let (2011-18) s ním šestkrát zvedla nad hlavu prestižní týmovou soutěž. Možná největšího vítězství dosáhla v zaplněné O2 areně ve finále 2014. S Němkou Angelique Kerberovou prohrávala v prvním setu 2:5, ve třetím 1:4. A přece oba uchvátila pro sebe! V tom úvodním vynulovala soupeřce šest setbolů, v rozhodujícím získala pět gamů v řadě. Poprvé v kariéře získala ve finále rozhodující bod.
Hnala ji nezlomná vůle vyhrát pro Česko. Nehrající kapitán Petr Pála v ní měl spolehlivou oporu. Právě svými výkony v modročervených outfitech vyvedených v národních barvách si Kvitová vydobyla svou přezdívku Česká lvice. "Je to velká hráčka, která má ráda velké zápasy. A umí je. Byl jsem u jejího prvního utkání ve Fed Cupu v Izraeli a pamatuju si, jak strašně moc chtěla Fed Cup hrát a vyhrát. Hodně tomu podřídila," líčil po letech Pála.
Hvězda New Havenu i Madridu
Během své kariéry postoupila do 42 finále turnajů WTA, z toho 31 skončila vítězně. To činí výbornou úspěšnost 74 %. Nejvíc se jí dařilo na betonu v americkém New Havenu, kde hrála v letech 2012-15 o trofej dokonce čtyřikrát po sobě. To se v historii už neexistujícího turnaje povedlo jen Venus Williamsové a Caroline Wozniacké. Na tvrdém povrchu také dobyla nejvíc prvenství (15), pak následovala tráva (6) a antuka a hala (5).
I když cihlovou drť nemusela, je jedno místo, kde jí to na ní šlo náramně – Madrid. Uspěla tam třikrát, lepší v dějinách jednoho z největších antukových podniků nikdo není. Důvod? V komplexu Caja Mágica je totiž víc oranžového podkladu, dá se nad ním zatáhnout střecha, nefouká tam. "Je to víc halový turnaj. Když jsem tam vyhrála v roce 2011, uvědomila jsem si, že můžu porážet nejlepší i na antuce. To mi zvedlo sebevědomí," vzpomínala Kvitová s odstupem.
Katyně Češek
Už téměř 20 let jsou české tenistky výraznou složkou popředí světového žebříčku. A silné generaci vládla právě Kvitová. Její výsadní postavení nejlépe dokumentuje série výher nad krajankami. Táhla se stěží uvěřitelných šest let, během nichž si připsala 24 vítězství po sobě. Až nenápadná Kristýna Plíšková ji ukončila. Zoufalá z ní musela být Lucie Šafářová, která jí v rámci této šňůry podlehla 10krát! Víc zápasů spolu obě kamarádky nehrály…
Kvitová jí v souboji levaček zatarasila cestu i do finále Wimbledonu v roce 2014. Tam se před ní musela sklonit poté, co ve druhém setu prohrála jednoznačně 1:6. "Když je Petra v zóně, těžko se s ní hraje, těžko se dostává z rytmu. Vždycky, když se rýsovala šance, zahrála tak, že jsem neměla šanci to proměnit," krčila rameny Šafářová, jež s prostějovskou parťačkou čtyřikrát slavila triumf ve Fed Cupu.
P3TRA
Celou kariéru jí provázely zápasy nahoru dolů. Jeden set skvělý, další bídný. Pro diváky vítaná hráčka, neboť její duely byly jedním velkým dramatem. "Petra je tou nejnepředvídatelnější hráčkou na okruhu WTA," napsal o ní v roce 2019 americký novinář Tom Perrotta, přispěvatel prestižního listu The Wall Street Journal. Třísetové bitvy k ní prostě patřily. A zvládala je. V roce 2013 dokonce vytvořila historický rekord v počtu takových utkání na rok.
V oné sezoně sehrála 37 duelů, které musel rozhodnout až poslední možný set (25 jich dovedla do vítězného konce). Z celkového počtu 74 absolvovaných klání to dělalo přesnou polovinu. Právě tehdy se objevilo ve světových médiích označení P3TRA, které si pohrálo s tímto faktem a jejím jménem. Celkově ze 776 utkání, které v kariéře absolvovala, musela do tří setů ve 262 případech, což je přibližně každý třetí…
Návrat po přepadení
Těsně před Vánocemi 2016 jí šlo nejen o kariéru, ale i o holý život. V jejím prostějovském bytě ji totiž přepadl lupič, tiskl jí nůž ke krku. Vysmekla se mu, jenže přitom si vážně poranila šlachy na levé ruce, v níž drží raketu. Lékaři jí dávali pětiprocentní šanci na to, že ještě bude s tenisem pokračovat. Díky téměř čtyři hodiny trvajícímu zákroku renomovaného specialisty z Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou se to však podařilo.
A jak! Koncem května, čili pouhých pět měsíců od útoku už nastoupila na Roland Garros a navazující turnaj na trávě v Birminghamu dokonce vyhrála! A to měla rekonvalescence trvat minimálně půl roku… Soupeřky zjihly. "Pokaždé, když ji teď vidím hrát, jsem naměkko," uvedla ve Wimbledonu toho roku Američanka Madison Keysová. Kvitová se dokázala odrazit a i po tak fatálním zranění se málem stala světovou jedničkou! Agresor dostal později u soudu trest na 11 let ve vězení.
Světová jednička? Ne...
Když na podzim 2011 dobyla Turnaj mistryň, tenisoví experti měli jasno – tohle je příští vládkyně žebříčku. Kvitovou vynesl triumf na druhé místo s těsným odstupem na tehdy první Wozniackou. Sesadit ji? K tomu bylo zapotřebí uspět v Sydney (tam vypadla ze skvěle rozehraného semifinále), nebo hrát o trofej na Australian Open. Znovu skončila mezi nejlepšími čtyřmi. Na témže turnaji měla stejnou šanci o sedm let později.
Musela ve finále porazit Naomi Ósakaovou. Prohrála ve třech setech… Po triumfu na antuce ve Stuttgartu pak na jaře ztrácela na Japonku titěrných 135 bodů. I tenhle rozdíl však odolal. "Takhle se to se mnou táhlo celým mým tenisovým životem. Vždycky jsem byla o pár bodů druhá. Tak to mělo být a tak to beru," prohlásila smířlivě v pondělí večer v New Yorku, kde dohořel oheň její báječné kariéry.
Kariéra Kvitové v číslech: Nejvíce výher ve Wimbledonu i šest titulů v reprezentaci
