Kariéra Kvitové v číslech: Nejvíce výher ve Wimbledonu i šest titulů v reprezentaci
3 – Petra Kvitová je jednou ze tří Češek, které získaly medaili ve dvouhře na olympijských hrách. Vyhrála bronz v Riu de Janeiro 2016, na tvrdém povrchu braly Jana Novotná kov stejné hodnoty v Atlantě 1996 a Markéta Vondroušová stříbro v Tokiu 2021.
4 – Patří do kvarteta levaček, které v open éře získaly víc než jeden grandslamový titul ve dvouhře. Martina Navrátilová jich má 18, Monika Selešová devět, Angelique Kerberová tři a Petra triumfovala dvakrát ve Wimbledonu.
6 – Ve Fed Cupu (dnešním Poháru Billie Jean Kingové) slavila šest titulů. V historii této soutěže jich mají víc pouze Američanky Chris Evertová (8) a Billie Jean Kingová s Rosie Casalsovou (7). Nejen tato statistika jasně dokresluje, proč se Kvitové právem přezdívá Česká lvice.
6 – Celkem šestkrát porazila světovou jedničku. Je tak jednou ze šesti hráček, které nikdy nebyly na vrcholu žebříčku WTA (od jeho zavedení v roce 1975) a zároveň dokázaly minimálně šestkrát porazit nejvýše postavenou hráčku.
9 – Svých 13 finálových účastí na turnajích kategorie WTA 1000 proměnila v devět titulů, což ji řadí na čtvrté místo historických tabulek.
16 – Její nejčastější soupeřkou byla Němka Kerberová. Na okruhu WTA se utkaly celkem 16krát (s vyrovnanou bilancí osmi výher na každé straně). Zatímco hráčkou, kterou porazila nejvíckrát, je krajanka a kamarádka Lucie Šafářová (10krát).
31 – Je jednou ze sedmi hráček, které od roku 2000 získaly víc než 30 titulů na okruhu WTA. Nejlepší je v tomto ohledu legendární Serena Williamsová (68), následuje Justine Heninová (42), Venus Williamsová a Kim Clijstersová (40) a pátá Maria Šarapovová (36). Zároveň má nejvíc titulů z hráček, které reprezentovaly Česko či Československo.
38 – Ve Wimbledonu zaznamenala Kvitová nejvíc výher ve dvouhře v hlavní soutěži (38) ze všech turnajů, kterých se kdy účastnila.
62 – Je Češkou s nejvyšším počtem grandslamových účastí ve dvouhře žen v open éře. Má na kontě o jednu účast víc než Helena Suková a o pět víc než třetí Barbora Strýcová.
128 – Má třetí nejvyšší počet vítězství ve dvouhře žen na grandslamech mezi hráčkami, které reprezentovaly Česko či Československo. Statistice vévodí Novotná s 149 výhrami, druhá je Suková s 143 vyhranými zápasy.
278 – Od zavedení formátu WTA 1000 v roce 2009 odehrála Kvitová na těchto turnajích 278 zápasů, což je druhý nejvyšší počet po Viktorii Azarenkové (291). Plných 181 jich dokázala vyhrát.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
ještě bych dodal,že je na 7 místě v historických tabulkách výdělků tenistek z turnajů/před zdaněním/
37 663 000 USD.