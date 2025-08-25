Kariéra Kvitové v číslech: Nejvíce výher ve Wimbledonu i šest titulů v reprezentaci

Petra Kvitová (35) dosáhla během své bohaté kariéry řady unikátních milníků, díky nimž náleží k nejvýraznějším osobnostem ženského světového tenisu tohoto tisíciletí. Redakce Livesport Zpráv vybrala s datově-analytickou společností Opta statistiky, které loučící se českou hvězdu řadí k absolutní elitě. Ať už doma, nebo ve světě.
Jedna z nejzářivějších chvil Petry Kvitové. Se svou druhou trofejí za vítězství v posvátném Wimbledonu (@ Taťjana Zenkovičová / EPA / Profimedia)

3Petra Kvitová je jednou ze tří Češek, které získaly medaili ve dvouhře na olympijských hrách. Vyhrála bronz v Riu de Janeiro 2016, na tvrdém povrchu braly Jana Novotná kov stejné hodnoty v Atlantě 1996 a Markéta Vondroušová stříbro v Tokiu 2021.

4 – Patří do kvarteta levaček, které v open éře získaly víc než jeden grandslamový titul ve dvouhře. Martina Navrátilová jich má 18, Monika Selešová devět, Angelique Kerberová tři a Petra triumfovala dvakrát ve Wimbledonu.

6 – Ve Fed Cupu (dnešním Poháru Billie Jean Kingové) slavila šest titulů. V historii této soutěže jich mají víc pouze Američanky Chris Evertová (8) a Billie Jean Kingová s Rosie Casalsovou (7). Nejen tato statistika jasně dokresluje, proč se Kvitové právem přezdívá Česká lvice.

6 – Celkem šestkrát porazila světovou jedničku. Je tak jednou ze šesti hráček, které nikdy nebyly na vrcholu žebříčku WTA (od jeho zavedení v roce 1975) a zároveň dokázaly minimálně šestkrát porazit nejvýše postavenou hráčku.

9 – Svých 13 finálových účastí na turnajích kategorie WTA 1000 proměnila v devět titulů, což ji řadí na čtvrté místo historických tabulek.

WTA 1000WTA 1000 (@ Livesport)

16 – Její nejčastější soupeřkou byla Němka Kerberová. Na okruhu WTA se utkaly celkem 16krát (s vyrovnanou bilancí osmi výher na každé straně). Zatímco hráčkou, kterou porazila nejvíckrát, je krajanka a kamarádka Lucie Šafářová (10krát).

31 – Je jednou ze sedmi hráček, které od roku 2000 získaly víc než 30 titulů na okruhu WTA. Nejlepší je v tomto ohledu legendární Serena Williamsová (68), následuje Justine Heninová (42), Venus Williamsová a Kim Clijstersová (40) a pátá Maria Šarapovová (36). Zároveň má nejvíc titulů z hráček, které reprezentovaly Česko či Československo.

Vyhrané turnaje Češek.Vyhrané turnaje Češek. (@ Livesport)

38 – Ve Wimbledonu zaznamenala Kvitová nejvíc výher ve dvouhře v hlavní soutěži (38) ze všech turnajů, kterých se kdy účastnila.

62 – Je Češkou s nejvyšším počtem grandslamových účastí ve dvouhře žen v open éře. Má na kontě o jednu účast víc než Helena Suková a o pět víc než třetí Barbora Strýcová.

128 – Má třetí nejvyšší počet vítězství ve dvouhře žen na grandslamech mezi hráčkami, které reprezentovaly Česko či Československo. Statistice vévodí Novotná s 149 výhrami, druhá je Suková s 143 vyhranými zápasy.

278 – Od zavedení formátu WTA 1000 v roce 2009 odehrála Kvitová na těchto turnajích 278 zápasů, což je druhý nejvyšší počet po Viktorii Azarenkové (291). Plných 181 jich dokázala vyhrát.

Počet zápasů WTA 1000.Počet zápasů WTA 1000. (@ Livesport)

TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Komentáře

6
svetobeznik
25.08.2025 20:37
Kariéra Kvitové v číslech...
ještě bych dodal,že je na 7 místě v historických tabulkách výdělků tenistek z turnajů/před zdaněním/
37 663 000 USD.
JLi
25.08.2025 20:40
Tý jo, to je balík Já bych nevěděla co s tím.
vojta912
25.08.2025 20:20
Rozhodne bych zmínil i rekord ve Wimbledonu v podobě snědených porci jahod se smetanou z roku 2025
JLi
25.08.2025 20:30
Proč jen 2025? Všechno třeba spočítat dohromady.
Trojchyba_Mat
25.08.2025 20:32
Vy dva jste se hledali...
JLi
25.08.2025 20:39
Někdo má zas radši blobdýnky.
