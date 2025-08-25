Definitivní konec. Kvitová se rozloučila s kariérou výpraskem a kanárem na US Open

DNES, 18:01
US OPEN - Petra Kvitová (35) odehrála svůj poslední zápas v kariéře. Dvojnásobná wimbledonská šampionka absolvovala svou derniéru na US Open a se závěrečným grandslamem sezony se rozloučila hned v prvním kole. Bývalá světová dvojka, která zkusila návrat po mateřské pauze, schytala výprask 1:6, 0:6 od Diane Parryové (22). Francouzka ve druhém kole nastoupí proti Madison Keysové, nebo Renatě Zarazúaové.
Petra Kvitová odehrála poslední zápas své kariéry (© ROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI via AFP)

Kvitová – Parryová 1:6, 0:6

Kvitová ohlásila plánovaný konec kariéry už krátce před Wimbledonem. Poslední turnaj absolvovala na US Open před zraky poloprázdného Grandstandu a vstup do utkání s Parryovou měla mizerný. V úvodních třech gamech získala jen tři body, vlastními chybami a čistou hrou odevzdala svůj servis a rychle prohrávala 0:3.

Na výsledkovou tabuli se dostala až po skončení čtvrtého gamu, v němž ztratila vedení 40:0 a esem zlikvidovala brejkbol. Manko brejku však smazat nedokázala, dál kupila nevynucené chyby, a dokonce už nezískala v tomto setu ani jeden game. Po pouhých 26 minutách tak měla Francouzka v zádech náskok setu.

Ani začátek dalšího dějství se Kvitové nepovedl. Mířidla totiž vůbec neseřídila a opět si prohrála servis. Její výkon se vlastně pořád zhoršoval a za stavu 0:3, kdy Parryová vedla o dva brejky, už to vypadalo s jejími šancemi nereálně.

Žádné drama se nekonalo. Kvitová byla nadále ve všech směrech horší hráčkou na kurtu a za necelou hodinu hry vyprodukovala jen pět vítězných úderů a celkem 21 nevynucených chyb. Porážku asi mnozí očekávali, ale ne takovým rozdílem a tu nejdrtivější po porodu. Navíc s potupným kanárem.

Kvitová tak napsala poslední řádky své velmi úspěšné životní kapitoly a kariéry profesionální tenistky. V únoru překvapila návratem na kurty po mateřské pauze, ale povedený pokus o comeback to nebyl. V tomto období odehrála devět zápasů a porazit dokázala pouze Irinu Beguovou na antuce v Římě.

Samozřejmě si v rámci rozlučky nenechala ujít ani svůj nejoblíbenější turnaj. Ve Wimbledonu, kde v letech 2011 a 2014 ukořistila své dva grandslamové tituly, však skončila hned na úvod po jasné porážce s Emmou Navarrovou.

Z podniků velké čtyřky se tak nerozloučila pouze s Australian Open. V Melbourne Parku hrála v roce 2019 poslední ze svých tří finále na grandslamech a byla proti Naomi Ósakaové set od posunu na post světové jedničky.

Ve své kariéře posbírala celkem 31 titulů, byla dvakrát v semifinále French Open a zahrála si dvě čtvrtfinále na US Open. K tomu můžeme přidat prvenství na Turnaji mistryň 2011, bronzovou medaili z olympiády v Rio de Janeiru 2016 a šest triumfů v Poháru Billie Jean Kingové (dříve Fed Cup).

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Výsledky dvouhry žen na US Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
paddy
25.08.2025 19:20
soudruzi
amen smile smile

vyhodnocení ankety na prvních 10 zápasů po návratu (kdo lepší? Kvitová vs. Plíšková)
názor většiny byl chybný, to už nevyjde smile
Kvi 1-8, z toho 4x prohra z vedení 1:0
důvod je jasný chybějící fyzička nedovolila konkurovat více než jeden set
hlavní důvod je ale Vaněk, ten jí zničil kariéru, kvůli němu přestala hrát smile

myslím, že na začátku mohla mít i myšlenku plnohodnotného návratu, ale věk nezastavíš
byla by to normální rozlučka, kdyby skončila symbolicky a důstojně ve Wimbledonu (kde jinde?) smile
to jsem říkal už po Wimbledonu
takto to získalo pachuť s černou kaňkou
věděla, že není konkurenceschopná, ale přesto plánovala americké betony
překvapivě jela jen do NY, otázka, zda bylo nějaké zranění, nebo si chtěla jen užít léta

nevěřím, že kvůli jednoho zápasu moc trénovala, takže se dnes logicky musela sklonit před tragédkou Parry (16-17)
otázka, proč se nechtěla rozloučit doma v Praze, WC by hravě dostala, nebo aspoň exhibice

upřímnou soustrast Fulneku (aka Ing.Stavinoha, medvídek-v-maliní) smile
Reagovat
Trojchyba_Mat
25.08.2025 19:19
Tomáš @Tomas_Smid_fan sem obvykle chodí číst komentáře až večer. Mám pro tebe jednu radu, než si to začneš pročítat, připrav si k sobě raději kýbl
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 19:17
Procentuální poměr komentářů z diskuze na sport.cz:

Nedůstojné zakončení kariéry Petry Kvitové - 60 %
Petra Kvitová a finanční motivace - 20 %
Kritika návratu Petry Kvitové na tenisové kurty - 11 %
Podpora a uznání minulých úspěchů Petry Kvitové - 9 %

Reagovat
vojta912
25.08.2025 19:20
Jeste ze tam nechodím jinak by tam bylo i par procent:
Spekulace nad tim, kolik po skončení utkání snědla čtvrtlibráků se sýrem
Reagovat
vojta912
25.08.2025 19:01
Tak hlavně že cinkne tech 100k a spořádá nekolik čtvrtlibraků se sýrem, nebo jak říkáme my rojál sýrů
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 19:04
Tohle tady nemůžeš psát, nebo přijde produkce vzdělaná Blondie se základy psychologie
Reagovat
Blondie
25.08.2025 18:50
Koukám, že se tu pod rozlučkou megaúspěšné české sportovkyně vyrojili malí uštěkaní samečci :D

Jak bych vám to řekla, milánci: Petra má slávu, respekt, neskutečný prachy a k tomu očividně milující rodinu i kamarády.
Ale jako jo, vy máte uštěkané komentáře a radost z toho, že v posledním zápase dostala kanára.

Na to se dá říci jen krásné a přející: každému, co jeho jest

(Připomínám jednoho pána, který je nesporná legenda a loučil se takto:
Federer vs. Hurkacz: 3:6, 6:7 a 0:6 ;))
Reagovat
Trojchyba_Mat
25.08.2025 18:51
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 18:52
Jak můžeš srovnávat odchod Federera, který hrál dva sety vyrovnaně a ve třetím prohrál 0:6, ale ne ostudně. Jak tohle proboha může někdo srovnávat?
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 18:53
Tonoucí se stébla chytá.
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 18:56
Diť je to až směšný, já ten zápas viděl a bylo to dva sety naprosto vyrovnaný.
Reagovat
Nenela
25.08.2025 19:24
Uplne normalne. Kanar je kanar
Reagovat
Pepen
25.08.2025 18:55
Reagovat
JLi
25.08.2025 18:58
Co Kvitová má nebo nemá, se můžete jen dohadovat. To co ale předvedla na závěr. Takže iluze o megaspokojené matce, co se nechá vypráskat v bohaté Americe, si klidně hýčkejte do alelůja, není vám pomoci.
Reagovat
JLi
25.08.2025 18:59
To co předvedla je v číslech a obkecávat to můžou jen zastydlíci žijícáí z minulosti. Polní trává dávná sláva. Ať si užívá Monako.
Reagovat
Pepen
25.08.2025 19:02
jo jo, za 20 let se bude pořád vzpomínat na tu nejostudnější rozlučku v dějinách tenisu, nějaký talíře a x dalších vítězství už nikdo:))
Reagovat
frenkie57
25.08.2025 19:02
Ten rezidenturu už pustila minulý rok.
Reagovat
frenkie57
25.08.2025 19:02
Tu...
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 19:04
tož nahrabala už dost a ušetřila na daních
Reagovat
Semi
25.08.2025 18:49
Měla to zapotřebí? Neměla. Ale zase nevyužít ty peníze za první kola GS, vždyť by byla hloupá.
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 18:50
A zdanit to v Monaco.
Reagovat
frenkie57
25.08.2025 19:03
To ztuha, daní se v místě výdělku.
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 18:48
Ještě tady chybí názor Fulneka, nebo jak se ten patriot jmenoval
Reagovat
ladinec
25.08.2025 18:45
Tu ostudu si US open ve SSA si mohla odpustit....
Reagovat
Trojchyba_Mat
25.08.2025 18:42
No, tolik opravdu trapných a ubohých komentářů na jednom místě se moc často nevidí...
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 18:43
Máš pocit, že nejsou na místě?
Reagovat
Serpens
25.08.2025 18:46
Dají se vyjádřit s respektem a slušností. Což tohle není ten případ. Ale stojí za nimi známé firmy, jejichž většina komentářů tady mívají negativní, urážlivý i přisprostlý charakter, takže čemu se vlastně divit...
Reagovat
Blondie
25.08.2025 18:58
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 18:43
Každý jak si zaslouží. Mne zase přijdou trapné ty kecy zmírňující trapnou porážku.
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 18:44
Je to až směšný.
Reagovat
Walda58
25.08.2025 18:48
Byl to silovej tip
Reagovat
com
25.08.2025 18:49
nechtel sem zacinat blejt jako prvni, ale rad se pridam

Reagovat
HankMoody
25.08.2025 18:51
Měl by sis to šetřit, až vyhraje Iga US Open
Reagovat
Blondie
25.08.2025 18:51
To máš jako na Idnes.cz, když se Karolíně a Petře něco hrubě nezadařilo, tohle tam taky vylezlo z děr :D no stress, tyhle existence holt taky mají přístup k netu.
Reagovat
Serpens
25.08.2025 18:53
Idnes je dodnes ve sportu ztracený, diskuze beznadějně zaplevelené tapetáři a trolly velebící jistý režim... většina normálních lidí už odtamtud odešla a oni si tam povídají sami se sebou.
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 18:56
Mně spíš děsí existence jako Blondie.
Reagovat
Blondie
25.08.2025 18:59
Mě, ne mně. V-Z-D-Ě-L-Á-N-Í!
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 19:02
miluju tohle povyšování lidí, který většinou mají sotva Bc
Reagovat
Blondie
25.08.2025 19:08
Zase nějaké vlastní problémy? BTW, neučí se mně/mě na prvním stupni ZŠ?
Reagovat
aape
25.08.2025 19:10
Tak v tomhle chybuje i spousta vysokoškoláků
Reagovat
com
25.08.2025 19:23
y/i je taky tezkej vorisek
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 19:12
Nepřipadáš si sama před sebou směšná?
Reagovat
Trojchyba_Mat
25.08.2025 18:58
Tam sekci komentářů zásadně neotvírám :-))
Reagovat
pantera1
25.08.2025 19:03
To je účinný dávidlo, když se ti chce zvracet a nejde to. Sekce tohohle typu zabírají spolehlivě. Přečteš dva komenty a zvracíš, jak com o sto šest .
Reagovat
Trojchyba_Mat
25.08.2025 19:05
Umím si to představit...
Reagovat
Blondie
25.08.2025 19:09
Ale musíš zásadně jen v situaci, kdy se to holkám (speciálně jakékoliv SPORTOVKYNI) nepovede. :) Tihle se pak vynoří. :D
Reagovat
Trojchyba_Mat
25.08.2025 19:13
Možná bych tam i někoho místního poznal...
Reagovat
Blondie
25.08.2025 19:16
Není škoda věnovat energii malým lidem? :D
Reagovat
Trojchyba_Mat
25.08.2025 19:17
Je, už tak dost lituju, že jsem na ně dnes vůbec reagoval...
Reagovat
pantera1
25.08.2025 19:19
Tady to slušně vře, lepší je koukat na tenis Drápalík s Gomezem celkem dobrá podívaná.
Reagovat
Trojchyba_Mat
25.08.2025 19:20
Reagovat
Trojchyba_Mat
25.08.2025 19:22
Btw, pamatuješ na škálu hodnocení uživatelů od pana PTP? Tenkrát jsem fakt nechtěl vůbec někoho vybrat pro nejhorší hodnocení (stupeň 1), ale po dnešku mám adeptů na "jedničky" požehnaně
Reagovat
Mac
25.08.2025 18:41
vyborne krejca, vubec jsem ji neveril, ale krasne vyskolila mladou ...
Reagovat
Walda58
25.08.2025 18:47
Reagovat
svetobeznik
25.08.2025 18:39
Kvítko,daruj mně těch 110 000 dolarů.
Nezasloužíš si je!!!
A daně jsi neplatila v Česku,ale šla jsi do Monaka,ostudo!!!
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 18:42
Ono to do sebe zapadá. Vytřískat z toho maximum, tedy danění v Monaku a nyní využití WC a protest rankingu, aby ještě nějaký ty šušně na účet přistály.
Reagovat
Trojchyba_Mat
25.08.2025 18:45
Když jsi sem začal při Wimbledonu přispívat, tak jsi mi připadal jako rozumný a v pohodě člověk, a byl jsem za to rád, protože takových není nikdy dost, ale poslední dobou to jde s tvými komentáři od desíti k pěti...
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 18:46
Já se s tím asi srovnám. Tohle, co tady píšu, je realita.
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 18:47
Pravda bolí jen ty, kteří neumí pravdu a upřímnost přijímat.
Reagovat
frenkie57
25.08.2025 19:09
Píšeš kraviny, veškeré PM co kde vyhrála, se daní v zemi jejich výdělku. V Monaku si mohla danit pouze sponzorské smlouvy apod. Jo, ušetřila také dost, ale mohu tě ubezpečit, že takto to děla každý úspěšný sportovec. Když to jde, proč ne. Rozhodně bych to Petře nevyčítal.
Reagovat
Trojchyba_Mat
25.08.2025 19:12
Přesně tak. Nechápu, proč lidem tak vadí daně v Monaku... Ať mi nikdo netvrdí, že by na jejím místě neudělal to samé
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 19:14
Víš, já podnikám spoustu let a mohl bych mít firmu napsanou v zahraničí a danit tam, ale kupodivu to nedělám.
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 19:13
Tak nám tady nějaké české vypiš, rád si to přečtu.
Reagovat
Blondie
25.08.2025 19:17
Reagovat
Blondie
25.08.2025 18:36
Peťa už je prostě jinde a je to vidět - a je to vlastně dobře.
Samozřejmě jsem jí přála třeba postup do 3. kola.
Ale je třeba si uvědomit jednu věc - ten návrat po mateřské pauze nebyl kvůli nám fanouškům, ale hlavně ho zjevně dělala pro sebe. Jo, věřím, že asi doufala, že to půjde líp, že i když netrénovala, klasicky se zvedne v zápase a vybojuje to. Ale jak sama říká, už to tam není - už je prostě v jiné životní roli a tu kapacitu má rozhozenou jinak. A pro ni samotnou? Rozloučila se s oblíbenými místy, sklidila pocty, zhubla, zpevnila, strašně jí to sluší, a taky se holt definitivně utvrdila v tom, že už nemůže. I to je pro ni cenné, nebude si po zbytek života říkat, že to třeba ještě měla zkusit.

Takže nezbývá, než poděkovat za ty roky fandění, vzrůša, radosti, frustrace, euforie.
Nevím, zda ještě bude hráčka, kvůli které budu vstávat ve 3 v noci a klidně si po 20 minutách posouvat budík až do 5, kdy zápas reálně začal. Kdy bude fakt člověku záležet na výsledku tak, že je mimo až moc :D Hrozně mě bavilo to "závodění s Karolínou" a když Petra vyhrála turnaj a radovala, člověk měl takový malý soukromý pocit, že je svět v pořádku

Velmi inspirativní člověk, občas si na ni vzpomenu, když musím přidat a kousnout se, zabojovat.
Přeji jen všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví.
Díky, Peťo, dík smile
Reagovat
Mantra
25.08.2025 18:37
Tvl. Kde prodávají ty růžové brýle?
Reagovat
Blondie
25.08.2025 18:44
To ti dá studium, zkus to. Rozšiřuje to obzory a člověk je pak schopný vytáhnout hlavu ze zadku.
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 18:46
ty žiješ úplně mimo realitu holka, ale úplně
Reagovat
Blondie
25.08.2025 18:52
Já tvoji realitu nemám potřebu chápat, ty mou realitu nemáš kapacitu chápat, nechme to tak :-D
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 18:57
Řekl bych, že patrná barva tvých vlasů bude v tomto případě odpovídat...
Reagovat
Blondie
25.08.2025 19:02
Esusky :)
Reagovat
JLi
25.08.2025 19:03
No jo, blondýnka s růžovýma brejlema, to se někde chytá, ale tady holt smůla.
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 19:06
Tohle je klasika, blondýna, co má víc jak 9 tříd základky a už se vidí jako druhý Einstein. Já tyhle holky znám
Reagovat
Blondie
25.08.2025 19:15
Um... Lol, právě jsi uvedl, že ve tvých očích je každé vzdělání nad dokončenou základkou něco extra XD Ale jako jo, nejsem překvapena.

Ale já jsem soucitná a vím, že každý má svůj strop někde jinde. Jen jsem nikdy nepochopila lidi, co potřebují dávat tak urputně najevo, že ten jejich je nízko. Ale máme svobodu, tak co.
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 19:24
Blondie, ať už máš jakékoli vzdělání, tak seš bohužel důkazem toho, že si rozumu moc nepobrala. Tak se klidně doma dívej na své tituly ve svých růžových brýlích a klidně si bláhově mysli, jak si mě psychicky rozložila, brát ti to nebudu
Reagovat
aape
25.08.2025 19:04
Tak bývala to velká bojovnice, všechna čest, opravdu Česká lvice, ale ten konec je o to smutnější
Reagovat
Trojchyba_Mat
25.08.2025 18:39
Reagovat
Nancy_z
25.08.2025 18:40
Napsala jsi to krásně. Měla jsem to úplně stejně, Petra byla hráčka, kvůli které jsem tenis sledovala kdekoliv a v jakoukoliv hodinu. A tolik nervů, ale i radosti, které jsem měla při jejích zápasech mi žádná jiná hráčka nepřivodila.
Díky Petro za všechno!
Reagovat
Blondie
25.08.2025 18:52
smile
Reagovat
pantera1
25.08.2025 18:40
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 18:41
Ne, tohle nebyla žádná rozlučka s oblíbenými místy. Tohle bylo sprostý ježdění si pro startovné. Ona neudělala lautr nic proto, aby se rozloučila důstojně. Sprostě zabrala místo někomu, kdo se na přípravu s prominutím nevysral. Ostuda, nic víc.
Reagovat
svetobeznik
25.08.2025 18:45
Souhlas
Reagovat
Blondie
25.08.2025 18:45
Tak jsme se dozvěděli něco o tvé projekci a víc nic, zlatíčko
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 18:47
Jo já tohle znám, tu patetickou snahu otáčet komentář proti jeho autorovi.
Reagovat
Blondie
25.08.2025 18:53
To není otočka, to je o základní psychologii
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 19:03
Reagovat
JLi
25.08.2025 19:04
Klasika a nuda.
Reagovat
rili
25.08.2025 18:41
Reagovat
Serpens
25.08.2025 18:35
Zvednuté obočí si opravdu zaslouží ten výběr posledního turnaje Petry, její odjakživa nejhorší a nejméně oblíbený Grandslamový turnaj, který jí ani odpovídajícím způsobem neumí pořádně vzdát poctu. Jednoznačně měla končit ve Wimbledonu nebo v Praze.
Reagovat
Blondie
25.08.2025 18:44
Souhlas
Reagovat
Walda58
25.08.2025 18:34
Life isn't about milestones, it's about moments. Focus is important, but always remember to have fun in between. smile + smile
- Kim Clijsters -
Reagovat
rili
25.08.2025 18:30
Kvítí! Díky! Hodně štěstí v dalším životě!
Reagovat
Mantra
25.08.2025 18:35
Ja chci taky dva nebo tři. Oh počkej
Reagovat
Walda58
25.08.2025 18:39
Reagovat
Mac
25.08.2025 18:27
dival jsem se na vip stream, nevim jestli se tomu da verit, ale i tesne po prvnim setu mi to ukazovalo, ze sazka na francouzku by vynesla skoro dvojnasobek... je to mozny?
Reagovat
Mantra
25.08.2025 18:35
Ne
Reagovat
Mantra
25.08.2025 18:36
Open kurzy byly okolo 1.45
Reagovat
Mac
25.08.2025 18:38
ok
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 18:26
Baruška si s ní hraje. Exhibice, že by útok na třetí GS, z pozice outsiderky turnaje, jak je jejím stylem?
Reagovat
Liverpool22
25.08.2025 18:29
Reagovat
Walda58
25.08.2025 18:35
Reagovat
HAJ
25.08.2025 18:37
V některých momentech mně Bára připomněl její tenis, změna rytmu, rozhazování míčů k bočním lajným a jedovatý forhend. Tak Báro , jen tak dál
Reagovat
Trojchyba_Mat
25.08.2025 18:23
Právě kvůli Petře jsem začal tenis pořádně sledovat Péťo, díky, a přeju všechno nejlepší do nové životní etapy smile
Reagovat
Pepen
25.08.2025 18:24
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 18:31
Pro jedno kvítí slunce nesvítí.
Reagovat
Walda58
25.08.2025 18:36
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 18:14
Na tomto zápase se krásné ukázalo, že byla Petra celou kariéru lenošná jak veš. Před porodem umírala až ve třetích setech, po porodu to je po třetím gamu. Co neumlátila silou, to neuhrála. Posilovnu a kondiční trénink neznala, proto se nikdy nespojila s jinym zahranicnim trenérem, protoze by na ni mel vysoké nároky, které nechtěla absolvovat. U Kotyzi ji to procházelo a z Vaňka se stal milenec, takze tam se taky neda mluvit o tom, ze by musela nejak výrazně dřít.
Reagovat
EllNino
25.08.2025 18:21
Už dost :)) Holt 1:12, konec filmu :)
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 18:27
Ne dost to není. Přijela nepřipravená, čistě pro peníze a udělala ostudu. Zabrala místo v pavouku někomu, kdo by tam nechal vše. Vždy sem jí fandil, ale ten její návrat, a to mi nikdo nevymluví, byl čistě pro prachy. Ona neudělal nic proto, aby byla alespoň trochu konkurenceschopná.
Reagovat
Blondie
25.08.2025 18:37
Reagovat
Blondie
25.08.2025 18:38
Možná si tam přestaň promítat sebe a zkus se zamyslet nad jinými motivacemi, ale bacha, vyžaduje to určité schopnosti
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 18:44
Možná zkus někdy sundat růžový brýle a podívat se na věci realisticky protože tady seš samozřejmě naprosto mimo.
Reagovat
Walda58
25.08.2025 18:42
sklidila to, co během kariéry zasela.
Reagovat
Walda58
25.08.2025 18:22
ano, souhlas. Kdyby bylo jen trochu snahy během kariéry, zápas by vypadal jinak. Např. Kim Clijsters
Reagovat
Around_The_Grounds
25.08.2025 18:14
Vidím, že jeden zaslepený estrogen sem už zavítal a docela dost tu brečí. Počítám, že za chvíli sem sem nahrnou další fanatičky jako blondiw atd., tak to napíšu radši rychle.

Takhle to dopadá, když se chceš rozloučit v Americe, kde nikoho nezajímáš, namísto v zemi, kde ses narodila. Záměrně nepíšu doma, protože její domov je spíš Monte Carlo.

Takže nejtrapnejsi zakončení kariéry v historii tenisu jsme viděli právě dneska 6:1, 6:0 na prázdném stadionu
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 18:15
Jo, napsal si to přesně, i když tu schytáš kritiku.
Reagovat
JLi
25.08.2025 18:25
Lépe bych to nenapsala, děkuji!
Reagovat
com
25.08.2025 18:26
fanatička Blondie smile
Reagovat
Walda58
25.08.2025 18:45
smile
Reagovat
com
25.08.2025 18:13
kanárek na závěr.. O tom se mi ani nesnilo
Reagovat
Walda58
25.08.2025 18:19
Reagovat
EllNino
25.08.2025 18:10
Tak to máme za sebou :)

Petro, díky za vše!
Tenis bez tebe bude jiný a už nikdy takové drama, ale karavana jede dál :)
Reagovat
Walda58
25.08.2025 18:25
Reagovat
Matej1977
25.08.2025 18:10
Zkrátka nemá smysl se vracet ani kvůli rozlučce, pokud nejsem schopen a ochoten v přípravě obětovat dostatek pro to, aby rozlučkové zápasy měly aspoň jakž takž důstojný příběh a úroveň. Tohle je vyloženě trapné a ostudné.

Současná Kvitová by pravděpodobně prohrála i s lepší českou starší žákyní.
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 18:07
Spousta lidí tady psala, jak se Petra vrací, protože tenis miluje a chce se rozloučit. Někdo tu psal, že to je čistě kvůli penězům. Když se podíváme na dnešní zápas, tak mám upřímně pocit, že si Petra fakt přijela pro startovný. Vypadala, jak kdyby několik let nevzala raketu do ruky, to byla vyloženě ostuda nejen Petry, ale upřímně celého turnaje, že taková hráčka vůbec nastoupila.

Kdyby Petra hrála v 1. kole s hráčkou TOP 10 a tohle se stalo, tak to nikdo neřeší. Parry je ale průměrná hráčka a i tak uhrála Petra jeden game. Nechápu, proč se aspoň na poslední turnaj kariéry nepřipravila, fyzicky a herně.
Reagovat
hanz
25.08.2025 18:07
Kvítí, nezlob se, ale celý návrat byl BOHUŽEL jeden velký trapas... i tak ještě jednou za vše DÍKY
Reagovat
Walda58
25.08.2025 18:09
smile + smile
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 18:07
Thank you, Petra a mohutný potlesk všech 250 lidi na obřích tribunách, přidala se i uklízečka Oksana. Tohle jsi chtěla, Petro?!
Reagovat
petrulinka
25.08.2025 18:06
Pro autora článku: myslíte si, že byl opravdu nutný tento nadpis? Nestačilo napsat, že Petra Kvitová definitivně ukončila kariéru? A to zářnou kariéru. Opravdu nechutné a trapné. Místo poděkování urážky.
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 18:07
Konstatování faktu a zapasu.
Reagovat
Walda58
25.08.2025 18:12
je to tak.
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 18:10
Ne. Naopak!
Reagovat
Walda58
25.08.2025 18:18
moc se mu to povedlo smile
Reagovat
Around_The_Grounds
25.08.2025 18:11
Reagovat
Ondřej.Jirásek
25.08.2025 18:13
jako vážně? tohle je pouhý fakt, dalo se to napsat mnohem hůř. chápu, že vás ta porážka asi bolí, taky mi to není příjemný, ale nebudeme si nic nalhávat.
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 18:14
Napsal si to hodně citlivě za mě.
Reagovat
com
25.08.2025 18:21
jen lži a přeháněj

Vzor č. 1 - Nejvyšší úroveň: Kvitovic při svém posledním vystoupení uhrála celý jeden game!

Vzor č. 2 - Neskutečné: Kvitovic zářila na US Open

Vzor č. 3 - Krach hvězdy: Kvitovic nečekaně končí

a tak dále, a tak dále..
Reagovat
George_Renel
25.08.2025 18:22
Doufám, že ten nešvar začínat větu malým písmenem nebudete aplikovat ve článcích.
Reagovat
jih
25.08.2025 18:13
Když ona Petra jaksi urazila sebe samu.
Reagovat
Blondie
25.08.2025 18:39
Jako výprask to byl, o tom žádná. Však oni jí ještě věnují nějaký shrnující chvalozpěv :D
Reagovat
Mantra
25.08.2025 18:06
Kdyby prohrála 61 60 s Rybakinou třeba. Budiž. Ale tohle byla blamáž
Reagovat
petrulinka
25.08.2025 18:09
Blamáž jsou kecy od takových nul jako jste vy. A že jich tady je.
Reagovat
Mantra
25.08.2025 18:14
Reagovat
Walda58
25.08.2025 18:16
Reagovat
Walda58
25.08.2025 18:17
smile + smile
Reagovat
Walda58
25.08.2025 18:04
no konečně. 35 let a vypadalo to tak na 80. smile + smile
Reagovat
Liverpool22
25.08.2025 18:30
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 18:03
Ostuda. Potupa. Debakl.
Reagovat
Walda58
25.08.2025 18:04
jak jinak
Reagovat
petrulinka
25.08.2025 18:08
A co je na tom ostudného? Snad všichni věděli, že jde zakončit kariéru na posledním turnaji. Z jakého důvodu by se tam měla zbytečně honit? Myslím, že ona nepotřebuje takovým nulám jako vy něco dokazovat.
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 18:12
Zbytečně honit. Tak pokud si chtěla dobrovolně zdiskreditovat jméno, tak v pořádku.
Reagovat
JLi
25.08.2025 19:20
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 18:13
Tohle je naprostý nesmysl. Tohle nebylo zakončení kariéry, tohle byla za mě ukázka toho, jak vypadá, když chceš ještě v tenisovým důchodu trochu doplnit konto.
Reagovat
JLi
25.08.2025 19:07
Reagovat

