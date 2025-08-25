Definitivní konec. Kvitová se rozloučila s kariérou výpraskem a kanárem na US Open
Kvitová – Parryová 1:6, 0:6
Kvitová ohlásila plánovaný konec kariéry už krátce před Wimbledonem. Poslední turnaj absolvovala na US Open před zraky poloprázdného Grandstandu a vstup do utkání s Parryovou měla mizerný. V úvodních třech gamech získala jen tři body, vlastními chybami a čistou hrou odevzdala svůj servis a rychle prohrávala 0:3.
Na výsledkovou tabuli se dostala až po skončení čtvrtého gamu, v němž ztratila vedení 40:0 a esem zlikvidovala brejkbol. Manko brejku však smazat nedokázala, dál kupila nevynucené chyby, a dokonce už nezískala v tomto setu ani jeden game. Po pouhých 26 minutách tak měla Francouzka v zádech náskok setu.
Ani začátek dalšího dějství se Kvitové nepovedl. Mířidla totiž vůbec neseřídila a opět si prohrála servis. Její výkon se vlastně pořád zhoršoval a za stavu 0:3, kdy Parryová vedla o dva brejky, už to vypadalo s jejími šancemi nereálně.
Žádné drama se nekonalo. Kvitová byla nadále ve všech směrech horší hráčkou na kurtu a za necelou hodinu hry vyprodukovala jen pět vítězných úderů a celkem 21 nevynucených chyb. Porážku asi mnozí očekávali, ale ne takovým rozdílem a tu nejdrtivější po porodu. Navíc s potupným kanárem.
Kvitová tak napsala poslední řádky své velmi úspěšné životní kapitoly a kariéry profesionální tenistky. V únoru překvapila návratem na kurty po mateřské pauze, ale povedený pokus o comeback to nebyl. V tomto období odehrála devět zápasů a porazit dokázala pouze Irinu Beguovou na antuce v Římě.
Samozřejmě si v rámci rozlučky nenechala ujít ani svůj nejoblíbenější turnaj. Ve Wimbledonu, kde v letech 2011 a 2014 ukořistila své dva grandslamové tituly, však skončila hned na úvod po jasné porážce s Emmou Navarrovou.
Z podniků velké čtyřky se tak nerozloučila pouze s Australian Open. V Melbourne Parku hrála v roce 2019 poslední ze svých tří finále na grandslamech a byla proti Naomi Ósakaové set od posunu na post světové jedničky.
Ve své kariéře posbírala celkem 31 titulů, byla dvakrát v semifinále French Open a zahrála si dvě čtvrtfinále na US Open. K tomu můžeme přidat prvenství na Turnaji mistryň 2011, bronzovou medaili z olympiády v Rio de Janeiru 2016 a šest triumfů v Poháru Billie Jean Kingové (dříve Fed Cup).
Výsledky dvouhry žen na US Open
amen
vyhodnocení ankety na prvních 10 zápasů po návratu (kdo lepší? Kvitová vs. Plíšková)
názor většiny byl chybný, to už nevyjde
Kvi 1-8, z toho 4x prohra z vedení 1:0
důvod je jasný chybějící fyzička nedovolila konkurovat více než jeden set
hlavní důvod je ale Vaněk, ten jí zničil kariéru, kvůli němu přestala hrát
myslím, že na začátku mohla mít i myšlenku plnohodnotného návratu, ale věk nezastavíš
byla by to normální rozlučka, kdyby skončila symbolicky a důstojně ve Wimbledonu (kde jinde?)
to jsem říkal už po Wimbledonu
takto to získalo pachuť s černou kaňkou
věděla, že není konkurenceschopná, ale přesto plánovala americké betony
překvapivě jela jen do NY, otázka, zda bylo nějaké zranění, nebo si chtěla jen užít léta
nevěřím, že kvůli jednoho zápasu moc trénovala, takže se dnes logicky musela sklonit před tragédkou Parry (16-17)
otázka, proč se nechtěla rozloučit doma v Praze, WC by hravě dostala, nebo aspoň exhibice
upřímnou soustrast Fulneku (aka Ing.Stavinoha, medvídek-v-maliní)
Spekulace nad tim, kolik po skončení utkání snědla čtvrtlibráků se sýrem
Jak bych vám to řekla, milánci: Petra má slávu, respekt, neskutečný prachy a k tomu očividně milující rodinu i kamarády.
Ale jako jo, vy máte uštěkané komentáře a radost z toho, že v posledním zápase dostala kanára.
Na to se dá říci jen krásné a přející: každému, co jeho jest
(Připomínám jednoho pána, který je nesporná legenda a loučil se takto:
Federer vs. Hurkacz: 3:6, 6:7 a 0:6 ;))
Nezasloužíš si je!!!
A daně jsi neplatila v Česku,ale šla jsi do Monaka,ostudo!!!
Samozřejmě jsem jí přála třeba postup do 3. kola.
Ale je třeba si uvědomit jednu věc - ten návrat po mateřské pauze nebyl kvůli nám fanouškům, ale hlavně ho zjevně dělala pro sebe. Jo, věřím, že asi doufala, že to půjde líp, že i když netrénovala, klasicky se zvedne v zápase a vybojuje to. Ale jak sama říká, už to tam není - už je prostě v jiné životní roli a tu kapacitu má rozhozenou jinak. A pro ni samotnou? Rozloučila se s oblíbenými místy, sklidila pocty, zhubla, zpevnila, strašně jí to sluší, a taky se holt definitivně utvrdila v tom, že už nemůže. I to je pro ni cenné, nebude si po zbytek života říkat, že to třeba ještě měla zkusit.
Takže nezbývá, než poděkovat za ty roky fandění, vzrůša, radosti, frustrace, euforie.
Nevím, zda ještě bude hráčka, kvůli které budu vstávat ve 3 v noci a klidně si po 20 minutách posouvat budík až do 5, kdy zápas reálně začal. Kdy bude fakt člověku záležet na výsledku tak, že je mimo až moc :D Hrozně mě bavilo to "závodění s Karolínou" a když Petra vyhrála turnaj a radovala, člověk měl takový malý soukromý pocit, že je svět v pořádku
Velmi inspirativní člověk, občas si na ni vzpomenu, když musím přidat a kousnout se, zabojovat.
Přeji jen všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví.
Díky, Peťo, dík
Ale já jsem soucitná a vím, že každý má svůj strop někde jinde. Jen jsem nikdy nepochopila lidi, co potřebují dávat tak urputně najevo, že ten jejich je nízko. Ale máme svobodu, tak co.
Díky Petro za všechno!
- Kim Clijsters -
Takhle to dopadá, když se chceš rozloučit v Americe, kde nikoho nezajímáš, namísto v zemi, kde ses narodila. Záměrně nepíšu doma, protože její domov je spíš Monte Carlo.
Takže nejtrapnejsi zakončení kariéry v historii tenisu jsme viděli právě dneska 6:1, 6:0 na prázdném stadionu
Petro, díky za vše!
Tenis bez tebe bude jiný a už nikdy takové drama, ale karavana jede dál :)
Současná Kvitová by pravděpodobně prohrála i s lepší českou starší žákyní.
Kdyby Petra hrála v 1. kole s hráčkou TOP 10 a tohle se stalo, tak to nikdo neřeší. Parry je ale průměrná hráčka a i tak uhrála Petra jeden game. Nechápu, proč se aspoň na poslední turnaj kariéry nepřipravila, fyzicky a herně.
