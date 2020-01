Domácí Australané v parádní rozhodující čtyřhře odvrátili čtyři mečboly Britů a jsou jako v první v semifinále ATP Cupu

Austrálie jako jedna ze dvou zemí dokázala projít skupinovou fází nového ATP Cupu se stoprocentní bilancí 9-0. Hlavní zásluhu na tom měli Nick Kyrgios a Alex de Minaur, kteří nastoupili i do čtvrtfinálového souboje s Velkou Británií.

A domácí publikum v Sydney nezklamali. V úvodní dvouhře Kyrgios nedal šanci Cameronovi Norriemu a po hladkém vítězství 6-2 6-2 poslal Australany do vedení.

Situace se však pro pořadatelskou zemi zkomplikovala. Daniel Evans totiž v duelu týmových jedniček po téměř tříapůlhodinovém maratonu zdolal 7-6(4) 4-6 7-6(2) de Minaura.

Rozhodnout tak musela čtyřhra a ta nabídla jednoznačně nejdramatičtější utkání dosavadního průběhu premiérového ročníku. Kyrgios a de Minaur po naprosto fantastické bitvě porazili 3-6 6-3 18-16 deblové specialisty Jamieho Murrayho a Joea Salisburyho.

Australané potřebovali celkem pět mečbolů a sami čtyřem čelili. Naštěstí pro ně Murray v super-tiebreaku za stavu 11-10 pro Brity zahodil do autu jednoduchý nalitý míč.

