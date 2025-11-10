Doslova jsi mě na kurtu zničila. Sabalenková se po další bolestivé prohře neubránila slzám

Aryna Sabalenková (27) je naprosto zaslouženě světovou jedničkou a majitelkou čtyř grandslamových trofejí. Triumf na Turnaji mistryň ale jedné z nejlepších hráček posledních let stále uniká a nedosáhla na něj ani v pár dní starém finále v Rijádu. Po porážce s Jelenou Rybakinovou (26) při slavnostním ceremoniálu vyzdvihla výkon soupeřky a neubránila se slzám.
Aryna Sabalenková se neubránila slzám (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Sabalenková šla do finále s jednou ze svých největších rivalek Rybakinovou jako favoritka. Obě nastupovaly do závěrečného klání bez porážky, ale rekordní šek a jednu z nejprestižnějších trofejí brala druhá jmenovaná.

"Jeleno, byla jsi dnes rozhodně lepší hráčkou na kurtu. Doslova jsi mě na kurtu zničila. Velmi dobrá práce z tvé strany. Jsem ráda, že zase hraješ svůj nejlepší tenis," uvedla Sabalenková při slavnostním ceremoniálu.

V Rijádu, kde se Turnaj mistryň konal druhým rokem po sobě, poděkovala fanouškům i svému týmu. "Chci lidem poděkovat za neuvěřitelnou atmosféru po celý týden. Vážně tady hraju ráda," řekla směrem k publiku. "S týmem jsme si to tady užili. Není to sice výsledek, který jsme chtěli, ale..." neubránila se slzám. "Asi už stárnu a jsem čím dál tím víc emotivní. Je tu spousta věcí, na které můžeme být pyšní. Děkuju vám," dodala.

O trofej z Turnaje mistryň se Sabalenková prala už podruhé. Porážku musela skousnout také před třemi lety v texaském Fort Worthu, kde byla nad její síly znovuzrozená Caroline Garciaová.

Běloruská tenistka má za sebou další vynikající sezonu, během níž ovládla Brisbane, Miami a Madrid a úspěšně obhájila titul na US Open. Vyčnívají ale i bolestivé nezdary ve velkých finále, konkrétně na Australian Open, French Open, v Indian Wells a na Turnaji mistryň.

Rybakinová je novou královnou Turnaje mistryň

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
aligo
10.11.2025 20:05
A pak řekla, když si myslela, že ji mikrofony neslyší, že občas štěstí sedne i na vola
