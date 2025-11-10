Doslova jsi mě na kurtu zničila. Sabalenková se po další bolestivé prohře neubránila slzám
Sabalenková šla do finále s jednou ze svých největších rivalek Rybakinovou jako favoritka. Obě nastupovaly do závěrečného klání bez porážky, ale rekordní šek a jednu z nejprestižnějších trofejí brala druhá jmenovaná.
"Jeleno, byla jsi dnes rozhodně lepší hráčkou na kurtu. Doslova jsi mě na kurtu zničila. Velmi dobrá práce z tvé strany. Jsem ráda, že zase hraješ svůj nejlepší tenis," uvedla Sabalenková při slavnostním ceremoniálu.
V Rijádu, kde se Turnaj mistryň konal druhým rokem po sobě, poděkovala fanouškům i svému týmu. "Chci lidem poděkovat za neuvěřitelnou atmosféru po celý týden. Vážně tady hraju ráda," řekla směrem k publiku. "S týmem jsme si to tady užili. Není to sice výsledek, který jsme chtěli, ale..." neubránila se slzám. "Asi už stárnu a jsem čím dál tím víc emotivní. Je tu spousta věcí, na které můžeme být pyšní. Děkuju vám," dodala.
O trofej z Turnaje mistryň se Sabalenková prala už podruhé. Porážku musela skousnout také před třemi lety v texaském Fort Worthu, kde byla nad její síly znovuzrozená Caroline Garciaová.
Běloruská tenistka má za sebou další vynikající sezonu, během níž ovládla Brisbane, Miami a Madrid a úspěšně obhájila titul na US Open. Vyčnívají ale i bolestivé nezdary ve velkých finále, konkrétně na Australian Open, French Open, v Indian Wells a na Turnaji mistryň.
Rybakinová je novou královnou Turnaje mistryň
