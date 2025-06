Dostane Djokovič výprask jako ostatní? Do souboje se Sinnerem jde v roli jasného outsidera

Finalistky ženské dvouhry letošního ročníku French Open už známe a páteční program rozhodne o tom, kdo se v neděli popere o Pohár mušketýrů. Trojnásobný šampion Novak Djokovič (38) vstoupí do semifinálového duelu se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem (23) jako jednoznačný outsider. Tím bude i Lorenzo Musetti (23) v souboji s úřadujícím vítězem antukového grandslamu Carlosem Alcarazem (22).

Alcaraz – Musetti | 14:30 SELČ

Carlos Alcaraz měl nečekané potíže s Damirem Džumhurem i Benem Sheltonem, ovšem ve čtvrtfinále svou výkonnost pozvedl a zdravotně indisponovaného Tommyho Paula doslova zničil. Američana přejel 6:0, 6:1, 6:4 a odpověděl na dominanci rivala Jannika Sinnera na tomto turnaji. "Jannik mě inspiruje, abych dal do každého zápasu všechno. Mám pak víc času na regeneraci," řekl po svém nejlepším výkonu na letošním French Open.

Dvaadvacetiletý Španěl sice nebyl po cestě do semifinále tak suverénní jako Sinner, nicméně pořád platí, že je největším adeptem na triumf na probíhajícím French Open. Mnohými je totiž považován za nejlepšího hráče na antuce v současnosti a letos má na nejpomalejším povrchu fenomenální bilanci 20:1.

Na všech třech přípravných turnajích se podíval do finále a tuto sérii by měl prodloužit teď v Paříži. Na jeho vysoký standard má velmi hratelné semifinále. V této fázi majorů naposledy potkal někoho, kdo nevlastní grandslamový titul, na US Open 2022. Tehdy se v New Yorku poprvé dostal do semifinále na grandslamech a zdolal v pětisetové bitvě domácího Francese Tiafoea.

Znovu po roce se v semifinále French Open střetne s italským hráčem. Loni se musel vypořádat se Sinnerem, kterého udolal až v pátém rozhodujícím setu. Shodou okolností i v posledním semifinále napříč všemi turnaji narazil na Itala. A byl to právě Musetti, jehož přehrál na Masters v Římě bez ztráty sady.

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Monte Carlo, Rotterdam (triumf); Barcelona (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Monte Carlo (triumf); Barcelona (finále)

Bilance: 35:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na antuce: 20:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:1 (kariérní 40:21)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 4:2)

Bilance v semifinále: 4:1 (kariérní 25:12)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Alcaraz – French Open

Kariérní bilance: 23:3

Nejlepší výsledek: triumf (2024)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v semifinále: 1:1

Generálka: Řím (triumf)

Cesta turnajem: Zeppieri (6:3, 6:4, 6:2), Marozsán (6:1, 4:6, 6:1, 6:2), Džumhur (6:1, 6:3, 4:6, 6:4), (13) Shelton (7:6, 6:3, 4:6, 6:4), (12) Paul (6:0, 6:1, 6:4)

Lorenzo Musetti dorazil na French Open v životní formě a měl velmi příznivý los až do semifinále. Třiadvacetiletý Ital těchto okolností perfektně využil a bez větších problémů porazil mimo jiné nebezpečného Holgera Runeho či naposledy Francese Tiafoea ve čtvrtfinále.

Obzvláště na antuce byl vždy velkou hrozbou, nicméně až poslední týdny jsou nejlepším a zároveň nejstabilnějším obdobím jeho kariéry. Právě kvůli výkonnostní nestabilitě dlouho nebyl schopný posunout svou kariéru na další úroveň. V rámci probíhajícího antukového jara ovšem prošel i na čtvrtém turnaji do semifinále.

Do semifinále však půjde jako velký outsider. Na každém ze tří letošních antukových podniků totiž ztroskotal na někom z TOP 10 žebříčku a ve dvou případech ho zastavil právě Alcaraz. A navíc zakončil všechny čtyři předchozí starty na French Open na soupeři z elitní desítky, předloni to byl Alcaraz.

Ještě k tomu nemá moc zkušeností se závěrečnými koly na grandslamech. Za sebou má pouze jeden semifinálový duel a loni ve Wimbledonu v něm neuhrál set s Novakem Djokovičem. Aby toho nebylo málo, tak má vysoce negativní bilanci 5:21 se zástupci TOP 5 pořadí (na grandslamech 0:5).

Musetti – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (finále)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (finále)

Bilance: 25:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 19:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:4 (kariérní 13:28)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Bilance v semifinále: 1:2 (kariérní 6:14)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Musetti – French Open

Kariérní bilance: 13:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Madrid (semifinále), Řím (semifinále)

Cesta turnajem: Hanfmann (7:5, 6:2, 6:0), Galán (6:4, 6:0, 6:4), Navone (4:6, 6:4, 6:3, 6:2), (10) Rune (7:5, 3:6, 6:3, 6:2), (15) Tiafoe (6:2, 4:6, 7:5, 6:2)

Vzájemná bilance: Alcaraz vede 6:1. Musetti se umí na French Open vybičovat k nejlepším možným výkonům, což potvrzuje fakt, že tři ze čtyř porážek na této akci utrpěl až v pátém rozhodujícím setu (Novak Djokovič x2 a Stefanos Tsitsipas). Výrazně přehrát ho dokázal jen Alcaraz. Ital bude potřebovat vynikající výkon, pokud chce největšímu favoritovi turnaje letos vzdorovat víc. Ve formátu na tři vítězné sety a na grandslamové úrovni to ale bude mít proti Alcarazovi ohromně těžké.

Sinner – Djokovič | 19:00 SELČ

Carlos Alcaraz a Jannik Sinner tvoří zřejmě nejoblíbenější současnou rivalitu na mužském tenisovém okruhu. Nicméně Novak Djokovič pořád hraje důležitou roli a pomáhá vytvářet velmi zajímavý trojúhelník. Zatímco Sinner má možná mentální blok proti Alcarazovi a prohrál s ním už čtyřikrát v řadě, Djokovič naopak na Alcaraze zahrát umí, ale proti Sinnerovi se mu přestalo dařit. Bude tak zajímavé sledovat, jak tyto rivality budou pokračovat.

Djokovič je momentálně ve fázi, která pro něj není příliš známá. Musí totiž potvrzovat, že má pořád na to, aby získával ty největší tituly. Konkrétně rivalitu se Sinnerem zlomil zápas na finálovém turnaji Davisova poháru na konci sezony 2023. Sinner v něm odvrátil tři mečboly v řadě a vyhrál s Djokovičem už tři souboje po sobě. Djokovič a jeho tým tak momentálně asi touží víc po skalpu Sinnera než Alcaraze.

Jannik Sinner je v posledních měsících nejblíže k tomu, co předváděl během své kariéry právě Djokovič. Jedná se o disciplínu, nemilosrdnost, soustředěnost či stabilitu připomínající robota. A možná v těchto ohledech Djokoviče dokonce překoná. Například na letošním French Open stále neztratil set a ve třech z pěti zápasů nadělil kanára. Pro jeho soupeře je dokonce velmi těžké si vůbec udržet servis. Jiří Lehečka potřeboval na zisk prvního gamu 55 minut, Andrej Rubljov a Alexander Bublik 27 minut.

Třiadvacetiletý Ital vyhrál na grandslamech už 19 utkání v řadě. A teď může svou dominanci na těchto podnicích potvrdit proti legendárnímu Djokovičovi. Právě srbský rekordman drží nejdelší vítěznou šňůru na majorech, jedná se o 30 výher v rozmezí Wimbledonu 2015-16.

V tuto chvíli se může pyšnit dominancí na nejvyšším mužském okruhu, která připomíná legendární Big Three v dobách její největší slávy. Například vyhrál 11 z posledních 12 soubojů se zástupci TOP 10 žebříčku, všech 11 skalpů zapsal bez ztráty setu. Jediný nezdar utrpěl proti Carlosovi Alcarazovi v nedávném římském finále, kde absolvoval svůj první turnaj po tříměsíčním dopingovém trestu.

V takové fazóně má velmi solidní šanci ukořistit v následujících dnech či týdnech svůj první velký triumf mimo oblíbené betony. Coby světové jedničce a jasně nejlepšímu hráči na tvrdých površích od podzimu 2023 by mu rozhodně takový kousek ve sbírce neměl chybět. Na French Open je jeho maximem právě semifinále, loni v něm padl v pětisetové bitvě s Alcarazem.

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf); Řím (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (finále)

Bilance: 17:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 10:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:1 (kariérní 43:33)

Bilance v semifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 3:2)

Bilance v semifinále: 2:0 (kariérní 25:11)

Grandslamy: Australian Open (triumf)

Sinner – French Open

Kariérní bilance: 21:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2024-25)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0:1

Generálka: Řím (finále)

Cesta turnajem: Rinderknech (6:4, 6:3, 7:5), Gasquet (6:3, 6:0, 6:4), Lehečka (6:0, 6:1, 6:2), (17) Rubljov (6:1, 6:3, 6:4), Bublik (6:1, 7:5, 6:0)

Novak Djokovič opět ukázal, proč je nejúspěšnějším hráčem všech dob a mnohými považován za nejlepšího tenistu, co se mentální síly týče. A kdyby nebylo Sinnera a Carlose Alcaraze, nejspíše by na mužské tour pořád dominoval. Stále parádní taktickou připravenost a psychickou odolnost potvrdil ve čtvrtfinále French Open proti Alexanderovi Zverevovi. S loňským finalistou sice ztratil úvodní set, nicméně pak už měl na kurtu převahu.

Jenže teď to bude mít ještě mnohem těžší, protože po souboji se světovou trojkou potkává lídra žebříčku a ve finále by nejspíše vyzval dvojku pořadí Alcaraze. Ačkoli má ve sbírce všechny možné velké tituly, tak by se jednalo o možná jeho největší kariérní úspěch, pokud by takovou cestu k triumfu zvládl. Podobně vlastně probíhalo lednové Australian Open, když ve čtvrtfinále vyřadil tehdejší světovou trojku Alcaraze. Proti Španělovi se však zranil a v semifinále vzdal dvojce Zverevovi.

V poslední době postrádá svou zastrašující auru, kterou byl roky proslulý, obzvláště na grandslamech. Způsobeno je to ztrátou motivace mimo grandslamy, pokročilejším věkem a sérií porážek se Sinnerem. Pořád je ale velmi těžkým soupeřem, obzvláště na majorech. Proti dalším třem semifinalistům letošního French Open má dohromady bilanci 17:8 a odehráno má už 50 grandslamových semifinále s úspěšností 37:13.

Poslední porážku v areálu Rolanda Garrose utrpěl ve čtvrtfinále ročníku 2022 proti králi tohoto turnaje Rafaelovi Nadalovi. Taková statistika je dechberoucí, protože se jedná o jeho nejslabší grandslam. Předloni French Open ovládl a loni z něj před čtvrtfinále odstoupil. A pak v tomto dějišti ve finále olympijského turnaje skolil Alcaraze.

S rolí outsidera evidentně nemá moc problém. Se světovými jedničkami má bilanci 16:19. Sice se jedná o negativní úspěšnost, nicméně Roger Federer (10:20) je na tom hůře a Nadal (23:19) je v pozitivních číslech hlavně díky dominanci na antuce (18:6). Takto výrazným outsiderem je 38letý Srb poprvé od semifinále US Open 2009 (neuhrál set s Federerem) a nejspíše půjde na kurt s obrovskou motivací a bude chtít ukázat, že se může měřit i s dominujícím Sinnerem.

Djokovič – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva (triumf); Miami (finále)

Největší úspěchy na antuce: Ženeva (triumf)

Bilance: 21:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 9:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:1 (kariérní 261:117)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 37:13)

Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 141:51)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Djokovič – French Open

Kariérní bilance: 101:16

Nejlepší výsledek: triumf (2016, 2021, 2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 7:5

Generálka: Madrid (2. kolo), Ženeva (triumf)

Cesta turnajem: McDonald (6:3, 6:3, 6:3), Moutet (6:3, 6:2, 7:6), Misolic (6:3, 6:4, 6:2), Norrie (6:2, 6:3, 6:2), (3) Zverev (4:6, 6:3, 6:2, 6:4)

Vzájemná bilance: 4:4. Sinner se v poslední době prezentuje výkonností, která připomíná nejlepší období Djokoviče. Pro stárnoucího srbského rekordmana tak bude velmi těžké takovému rivalovi vzdorovat. Dá se očekávat, že Sinner potvrdí vynikající formu a roli obrovského favorita. Po porážce s Djokovičem ve finále Turnaje mistrů 2023 vyhrál všechny tři následující souboje a měl by ukončit Srbovu aktuální sérii devíti vítězství a šňůru 22 výher na pařížské antuce.

Páteční program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 14:30 SELČ)

1. Musetti (8-It.) - Alcaraz (2-Šp.)

2. Sinner (1-It.) - Djokovič (6-Srb.) / nejdříve v 19:00 SELČ

Kompletní program | Přehled mužského turnaje

