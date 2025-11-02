Drama na úvod. Siniaková s Townsendovou vstoupily do Turnaje mistryň vydřenou výhrou
Siniaková, Townsendová – Babosová, Stefaniová 6:3, 2:6, 10:6
Jako první se v zápase dostaly do problémů ve třetí hře Babosová se Stefaniovou. Při podání brazilské tenistky se zaskvěla výbornými returny Siniaková a favoritky poprvé v zápase prolomily soupeřkám podání.
To vzápětí rodačka z Hradce Králové potvrdila při svém servisu a vítězky letošního Australian Open šly do nadějného vedení 3:1.
Do složité situace se favorizovaný pár dostal za stavu 3:2 při podání Townsendové, kdy musel odvracet brejkbol. Nebezpečí dvěma přesnými voleji na síti zažehnala Siniaková a udržela pro loňské finalistky náskok.
Siniaková s Townsendovou si na druhý úder počkaly znovu při podání Stefaniové. Slabší servis Brazilky trestaly výbornými returny, podruhé v zápase uspěly na returnu a šly do vedení 5:2.
Sadu na svém podání zakončila s přehledem úřadující světová deblová jednička Siniaková a česko-americký pár tak získal úvodní dějství za 32 minut hladce 6:2.
Hned v prvním gamu druhého setu měly favoritky při podání Babosové další brejkovou možnost, rodačka ze Šoproně však dokázala nebezpečí tentokrát zažehnat.
Maďarsko-brazilský pár ale hrozbu odvrátil jen na chvíli. Dvě nejlépe postavené deblistky světa udeřily opět při podání Stefaniové, Siniaková následně v pohodě brejk potvrdila a zajistila vedení 3:1 ve druhém setu.
Babosová se Stefaniovou však zápas nezabalily. V šestém gamu za stavu 3:2 poprvé při podání Townsendové uspěly na returnu, což vzápětí potvrdily na svém podání a rázem šly do vedení 4:3.
Do hlavní role se v následujících minutách pasovala Babosová, která se výbornými returny i hrou na síti postarala o další vítězný game, tentokrát při servisu Siniakové, a dvojnásobné grandslamové šampionky prohrály už o dva gamy.
Rozjetá Maďarka už na svém podání nezaváhala, Babosová se Stefaniovou získaly druhou sadu 6:3 a poslaly utkání do rozhodujícího supertiebreaku.
Úvod klíčové fáze začal velmi nervózně dvojchybou Townsendové. První změna stran se konala za stavu 3:3, ani jedna z dvojic si nevypracovala více než jednobodový náskok.
Klíčový moment se odehrál od stavu 4:4, kdy Siniaková s Townsendovou získaly pět bodů v řadě a zápas již dovedly po hodině a 28 minutách k vítězství 6:2, 3:6 a 10:6.
"Snažily jsme se hrát agresivně a to se nám dařilo. Škoda, že jsme nevyužily šance, abychom ten zápas rozhodly dříve. Nakonec jsme to ale dotáhly a to je to hlavní," řekla v rozhovoru na kurtu Siniaková.
V úterý narazí Siniaková s Townsendovou v repríze loňského finále na kanadsko-novozélandskou dvojici Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová. Turnajové trojky v neděli porazily ruský pár Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová 6:3, 7:6.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Pokud vyhrajou ve skupině ještě jeden zápas tak by měly postoupit do semifinále a Katka by si měla zajistit post koncoroční jedničky ...
Ale jeste ze je vyhra
Pavlíku nemáš za co
Škoda, že proti ní Kačenka nehrála dneska.