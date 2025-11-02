Drama na úvod. Siniaková s Townsendovou vstoupily do Turnaje mistryň vydřenou výhrou

DNES, 18:00
TURNAJ MISTRYŇ - Kateřina Siniaková (29) s Taylor Townsendovou (29) vstoupily do Turnaje mistryň v Rijádu vítězně. Ve svém úvodním vystoupení ve skupině Liezel Huberové si po velkém boji poradily s maďarsko-brazilským párem Tímea Babosová (32), Luisa Stefaniová (28) po setech 6:2, 3:6 a 10:6.
Siniaková s Townsendovou se na úvodní výhru nadřely (@ Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Siniaková, Townsendová – Babosová, Stefaniová 6:3, 2:6, 10:6

Jako první se v zápase dostaly do problémů ve třetí hře Babosová se Stefaniovou. Při podání brazilské tenistky se zaskvěla výbornými returny Siniaková a favoritky poprvé v zápase prolomily soupeřkám podání.

To vzápětí rodačka z Hradce Králové potvrdila při svém servisu a vítězky letošního Australian Open šly do nadějného vedení 3:1.

Do složité situace se favorizovaný pár dostal za stavu 3:2 při podání Townsendové, kdy musel odvracet brejkbol. Nebezpečí dvěma přesnými voleji na síti zažehnala Siniaková a udržela pro loňské finalistky náskok.

Siniaková s Townsendovou si na druhý úder počkaly znovu při podání Stefaniové. Slabší servis Brazilky trestaly výbornými returny, podruhé v zápase uspěly na returnu a šly do vedení 5:2.

Sadu na svém podání zakončila s přehledem úřadující světová deblová jednička Siniaková a česko-americký pár tak získal úvodní dějství za 32 minut hladce 6:2.

Hned v prvním gamu druhého setu měly favoritky při podání Babosové další brejkovou možnost, rodačka ze Šoproně však dokázala nebezpečí tentokrát zažehnat.

Maďarsko-brazilský pár ale hrozbu odvrátil jen na chvíli. Dvě nejlépe postavené deblistky světa udeřily opět při podání Stefaniové, Siniaková následně v pohodě brejk potvrdila a zajistila vedení 3:1 ve druhém setu.

Babosová se Stefaniovou však zápas nezabalily. V šestém gamu za stavu 3:2 poprvé při podání Townsendové uspěly na returnu, což vzápětí potvrdily na svém podání a rázem šly do vedení 4:3.

Do hlavní role se v následujících minutách pasovala Babosová, která se výbornými returny i hrou na síti postarala o další vítězný game, tentokrát při servisu Siniakové, a dvojnásobné grandslamové šampionky prohrály už o dva gamy.

Rozjetá Maďarka už na svém podání nezaváhala, Babosová se Stefaniovou získaly druhou sadu 6:3 a poslaly utkání do rozhodujícího supertiebreaku.

Úvod klíčové fáze začal velmi nervózně dvojchybou Townsendové. První změna stran se konala za stavu 3:3, ani jedna z dvojic si nevypracovala více než jednobodový náskok.

Klíčový moment se odehrál od stavu 4:4, kdy Siniaková s Townsendovou získaly pět bodů v řadě a zápas již dovedly po hodině a 28 minutách k vítězství 6:2, 3:6 a 10:6.

"Snažily jsme se hrát agresivně a to se nám dařilo. Škoda, že jsme nevyužily šance, abychom ten zápas rozhodly dříve. Nakonec jsme to ale dotáhly a to je to hlavní," řekla v rozhovoru na kurtu Siniaková.

V úterý narazí Siniaková s Townsendovou v repríze loňského finále na kanadsko-novozélandskou dvojici Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová. Turnajové trojky v neděli porazily ruský pár Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová 6:3, 7:6.

Výsledky Turnaje mistryň

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

77
Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
02.11.2025 22:10
hm, konec druhého setu jsem nezachránil, takže jsem si řekl, že zbývá jediná možnost a to vypnout to na MTB. Děkovat nemusíte, pošlu číslo účtu
Reagovat
tommr
02.11.2025 21:22
SinTown sice první zápas zvládly ale zbytečně pustily druhej set ze stavu 3:1 a musely jít přes MTB což je vždycky velký riziko ...
Pokud vyhrajou ve skupině ještě jeden zápas tak by měly postoupit do semifinále a Katka by si měla zajistit post koncoroční jedničky ...
Reagovat
com
02.11.2025 21:31
no pristi kolo zrovna repriza lonskyho finale.. To nedopadne moc dobre
Reagovat
tommr
02.11.2025 21:35
SinTown si budou muset dát pozor na výpadky v koncentraci jako předvedly dneska ve druhým setu. Proti Dabrowski/Routliffe by jim to neprošlo ...
Reagovat
Otmar
02.11.2025 21:52
Prohrát pět gamů v řadě a špíl zachraňovat v superTB je teda hodně velký luxus. To fakt nemusí vyjít...Útěchou mi je několik skvělých výměn, které holky vyhrály a několik excelentních úderů bekhendem od Katky. Taky klika, že Timea dost kazila. Ale tak první plus je, dobrý!!
Reagovat
pzag777
02.11.2025 22:01
Zrovna SinTown mi přijde, že se ty výpadky stávají docela často. Sice se taky často zachrání, ale...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.11.2025 22:06
jj, zvláště letos. První set jak z partesu a pak jde výkon dolů...
Reagovat
The_Punisher
02.11.2025 22:18
To ale vidim docela casto u mnoha nasich tenistu/tenistek (docela casto u Mušky třeba :( ... )
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
02.11.2025 21:03
Je to Turnaj mistryň a 3.set je ve formě STB nikoliv ve formě klasického setu jako na GS! Nemám rád zvracení na tomto webu, ale teď mám na to náladu.
Reagovat
com
02.11.2025 21:05
taky zvracim jen vyjimecne, ale tak aby jim ten jeden ztracenej set jeste nechybel na postup ze skupiny..
Reagovat
Kuba4Win
02.11.2025 21:23
Jen to ne.
Reagovat
frenkie57
02.11.2025 21:06
Souhlas, tohle se mi také nelíbí, Ten turnaj to docela devalvuje.
Reagovat
aligo
02.11.2025 21:08
Také mě to překvapilo
Reagovat
Liverpool22
02.11.2025 21:09
Reagovat
HAJ
02.11.2025 21:11
Taky souhlas
Reagovat
tommr
02.11.2025 21:23
a hra bez výhod by na TM taky neměla být ...
Reagovat
Liverpool22
02.11.2025 21:26
smile
Reagovat
The_Punisher
02.11.2025 21:32
Souhlas.
Reagovat
zfloyd
02.11.2025 21:00
zelená + žlutá jen tak tak , ale jo , hurá
Reagovat
The_Punisher
02.11.2025 20:59
Ufff, dobre to dopadlo
Reagovat
HAJ
02.11.2025 21:00
V STB byl nelepší tenis
Reagovat
Liverpool22
02.11.2025 21:02
smilesmilesmile
Reagovat
com
02.11.2025 20:59
kdyz to bylo 9:4 tak se mi sekl stream

Ale jeste ze je vyhra

smilesmilesmile
smilesmile
smilesmilesmile
Reagovat
Liverpool22
02.11.2025 21:02
smile
Reagovat
HAJ
02.11.2025 21:05
Asi tam měli nějaké problémy, díval jsem se na WTATV a taky se to sem tam sekalo, ale STB byl naštěstí bez problému.
Reagovat
subaru
02.11.2025 20:45
Nechtějí vyhrát. Ani se nebaví spolu. Doufám poslední turnaj.
Reagovat
subaru
02.11.2025 20:59
Tak se vzchopily!
Reagovat
Liverpool22
02.11.2025 21:01
smile
Reagovat
Kuba4Win
02.11.2025 21:27
Já bych Kačenku příští rok radši viděl se Storm Hunter, ve Wuhanu jim to spolu šlo. Řekl bych že se Katka s Taylor nějak rozkmotřily ale uvidíme jak to bude.
Reagovat
tommr
02.11.2025 21:31
TT možná neunáší to že je Katka žebříčková jednička ...
Reagovat
Otmar
02.11.2025 21:56
TT je Američanka a jejich schopnost cítit se či být druhý je pro ně nemyslitelné.
Reagovat
GaelM
02.11.2025 21:43
Ano, letos poslední
Reagovat
com
02.11.2025 21:45
Reagovat
PetaM
02.11.2025 20:44
No, zatím září skvěle teda. :D
Reagovat
com
02.11.2025 20:39
co se to děje
Reagovat
Liverpool22
02.11.2025 20:44
Snad nedopadnou jako včera Carevna s Mertens, které vedly 6:1 a 4:2, bylo to na jednu bránu a nakonec prohra
Reagovat
subaru
02.11.2025 20:45
Dopadnou
Reagovat
com
02.11.2025 20:46
nechteji hrat v pristim zapase s Routliffe/Dobrowskou
Reagovat
Random33
02.11.2025 20:44
Zaslouzene 1-1.
Reagovat
com
02.11.2025 20:18
a máme tu brejk i ve druhym setu smile Tož zatim to vypada velice slibne smilesmile
Reagovat
com
02.11.2025 19:40
a už tu máme brejk smilesmilesmile
Reagovat
zfloyd
02.11.2025 19:53
zelená se žlutou už vedou
Reagovat
HAJ
02.11.2025 20:00
Dva brejky pro SinTown , ale měly by ubrat vUE
Reagovat
com
02.11.2025 20:03
je to 6:2, tak at klidne hrajou dal tak jak hrajou smile
Reagovat
HAJ
02.11.2025 20:04
Ale jo, tak by to šlo
Reagovat
The_Punisher
02.11.2025 20:04
Reagovat
Liverpool22
02.11.2025 20:06
smile
Reagovat
Kuba4Win
02.11.2025 20:10
smile smile
Reagovat
HAJ
02.11.2025 20:18
Tak další brejk
Reagovat
Kuba4Win
02.11.2025 20:24
SinTown jedou smile smile
Reagovat
HAJ
02.11.2025 20:37
No, teď se to trochu zadrhlo.
Reagovat
HAJ
02.11.2025 20:45
SinTown bohužel úplně ve druhém vytuhly
Reagovat
HAJ
02.11.2025 20:59
V STB se vzpamatovaly a tady podaly nejlepší výkon. Super
Reagovat
Kuba4Win
02.11.2025 21:24
Nějak jsem to zakřikl. Uff naštěstí to nakonec zvládly
Reagovat
Oin
02.11.2025 21:27
Mně se ta zkratka prostě nelíbí.
Reagovat
GaelM
02.11.2025 21:46
Mně se STB nelíbí ani rozepsaný, je to sračka
Reagovat
com
02.11.2025 18:50
Proc tu ma profil Paula Badosa
Reagovat
Kuba4Win
02.11.2025 18:53
Ajo to netuším.
Reagovat
Trojchyba_Mat
02.11.2025 18:55
Babos - Badosa, to je hned
Reagovat
Kuba4Win
02.11.2025 18:56
Reagovat
com
02.11.2025 18:58
Reagovat
com
02.11.2025 19:41
a nějaký poděkování za upozornění nebude?

Pavlíku nemáš za co smilesmile
Reagovat
aligo
02.11.2025 19:57
Pája zásadně neděkuji
Reagovat
com
02.11.2025 20:05
nechce se kamaradickovat
Reagovat
aligo
02.11.2025 19:57
To umí jen O.J.
Reagovat
Trojchyba_Mat
02.11.2025 20:08
Simpson?
Reagovat
aligo
02.11.2025 20:31
Těsně vedle
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.11.2025 18:40
Routliffeovovová hrála dneska zoufale. Na UE musela vyhrát nad všema.
Škoda, že proti ní Kačenka nehrála dneska.
Reagovat
Trojchyba_Mat
02.11.2025 18:41
Pokračuj a možná se přestane přechylovat
Reagovat
Kuba4Win
02.11.2025 18:43
Jj, u některých jmen je to vyloženě výsměch.
Reagovat
GaelM
02.11.2025 19:22
Reagovat
com
02.11.2025 18:11
smilesmile
Reagovat
zfloyd
02.11.2025 18:22
a která je Kačenka ta zelená nebo ta žlutá???
Reagovat
com
02.11.2025 18:51
Kačenka a její blond hříva
Reagovat
zfloyd
02.11.2025 19:37
a čenoška teda pěkně zezelenala
Reagovat
Oin
02.11.2025 21:00
To mi připomnělo mou oblíbenou kapelu Les Négresses vertes. https://www.youtube.com/watch?v=S6nSpBiekzQ&list=RDS6nSpBiekzQ&start_radio=1
Reagovat
Kuba4Win
02.11.2025 18:22
smile smile smile smile smile
Reagovat

