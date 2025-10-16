Drama o Turnaj mistryň vrcholí. Andrejevová se začíná bát, pomůže jí divoká karta?
Relativně jisté postavení si totiž teenagerka Mirra Andrejevová pokazila středečním kolapsem s neznámou domácí hráčkou Lin Zhu. Stále ještě osmnáctiletá tenistka promarnila vedení 1:0 na sety i následný brejk a turnaj pro ni skončil po prvním zápase. A její pronásledovatelky se chopily příležitosti a začaly mladičkou Rusku nahánět.
První odpověď poslala Jasmine Paoliniová ta postoupila mezi osmičku nejlepších po vítězství nad Ruskou Veronikou Kuděrmetovovou a přiblížila se Andrejevové na pouhých 82 bodů.
Následně přišla na kurt čínské pětistovky Jelena Rybakinová a i ta svůj zápas zvládla. Stálo ji to spoustu sil, ale Dajanu Jastremskou po třech hodinách porazila. Bývalá vítězka Wimbledonu sice aktuálně ztrácí 407 bodů, ale pokud by se jí podařilo v Ningbo triumfovat, měla by na Andrejevovou ztrátu už jen pouhých 15 bodů.
A i kdyby se Rybakiové nepodařilo dohnat ztrátu nyní, o zisk důležitých bodů se jistě pokusí i v novém týdnu v Tokiu, kde bude na další pětistovce mezi nasazenými.
Pomůže divoká karta?
Zápletku kvalifikačních bojů Turnaje mistryň umocňuje i fakt, že do japonské metropole je přihlášena i Paolinioná, naopak Andrejevová na entry listu nefiguruje. Dá se ale předpokládat, že pokud bude cítit hrozbu, že by se přes ni Rybakinová měla přehnat, bude ještě vyjednávat o divoké kartě.
Na Turnaj mistryň v Rijádu se už kvalifikovaly Aryna Sabalenková, Iga Šwiateková, Coco Gauffová, Amanda Anisimovová a Jessica Pegulaová. Prakticky jistou účast má i Madison Keysová.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
A pokud by ta ucast byla jista, proc je neustale pod carou
"*Keys´ qualification is assured as she will finish the season within the Top 7 on the PIF WTA Race to the Finals Leaderboard or as a Grand Slam champion in the No.8-20 position."
https://www.wtatennis.com/rankings/race-singles