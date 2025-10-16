Drama o Turnaj mistryň vrcholí. Andrejevová se začíná bát, pomůže jí divoká karta?

WTA NINGBO – Už delší dobu je jisté, že Turnaj mistryň se letos obejde bez českých tenistek. Vstupenku na závěrečný na finále sezony už má zajištěno pět hráček, další tři místa jsou otevřená, ale je zřejmé, že největší bitva se odehraje mezi Jelenou Rybakinovou, Jasmine Paoliniovou a Mirrou Andrejevovou. Turnaj v čínském Ningbo ale situaci spíše zamotává.
Mirra Andrejevová (© RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Relativně jisté postavení si totiž teenagerka Mirra Andrejevová pokazila středečním kolapsem s neznámou domácí hráčkou Lin Zhu. Stále ještě osmnáctiletá tenistka promarnila vedení 1:0 na sety i následný brejk a turnaj pro ni skončil po prvním zápase. A její pronásledovatelky se chopily příležitosti a začaly mladičkou Rusku nahánět.

První odpověď poslala Jasmine Paoliniová ta postoupila mezi osmičku nejlepších po vítězství nad Ruskou Veronikou Kuděrmetovovou a přiblížila se Andrejevové na pouhých 82 bodů.

Následně přišla na kurt čínské pětistovky Jelena Rybakinová a i ta svůj zápas zvládla. Stálo ji to spoustu sil, ale Dajanu Jastremskou po třech hodinách porazila. Bývalá vítězka Wimbledonu sice aktuálně ztrácí 407 bodů, ale pokud by se jí podařilo v Ningbo triumfovat, měla by na Andrejevovou ztrátu už jen pouhých 15 bodů.

A i kdyby se Rybakiové nepodařilo dohnat ztrátu nyní, o zisk důležitých bodů se jistě pokusí i v novém týdnu v Tokiu, kde bude na další pětistovce mezi nasazenými.

Aktuální pořadí WTA RaceAktuální pořadí WTA Race (@ WTA Live Tennis)

Pomůže divoká karta?

Zápletku kvalifikačních bojů Turnaje mistryň umocňuje i fakt, že do japonské metropole je přihlášena i Paolinioná, naopak Andrejevová na entry listu nefiguruje. Dá se ale předpokládat, že pokud bude cítit hrozbu, že by se přes ni Rybakinová měla přehnat, bude ještě vyjednávat o divoké kartě.

Na Turnaj mistryň v Rijádu se už kvalifikovaly Aryna Sabalenková, Iga Šwiateková, Coco Gauffová, Amanda Anisimovová a Jessica Pegulaová. Prakticky jistou účast má i Madison Keysová.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Tomas_Smid_fan
16.10.2025 18:03
na té fotce už chybí jen bublina "ty pudeš!"
Reagovat
muster
16.10.2025 18:05
Reagovat
com
16.10.2025 17:48
a nerikal tu nahodou nekdo, ze Keys ma TM jisty, protoze vyhrala GS.. Tak jak je to
Reagovat
Trojchyba_Mat
16.10.2025 17:52
To jsem říkal já... Věříš víc mně, nebo autorovi článku?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.10.2025 17:58
Vystoupil nastoupil, tady je to myslím jasné
Reagovat
Trojchyba_Mat
16.10.2025 18:06
Reagovat
com
16.10.2025 18:04
Kdyz ja nevim co znamena - Prakticky jistou účast má i Madison Keysová.

A pokud by ta ucast byla jista, proc je neustale pod carou
Reagovat
Trojchyba_Mat
16.10.2025 18:06
https://www.wtatennis.com/news/4374931/amanda-anisimova-and-madison-keys-qualify-for-wta-finals-riyadh

"*Keys´ qualification is assured as she will finish the season within the Top 7 on the PIF WTA Race to the Finals Leaderboard or as a Grand Slam champion in the No.8-20 position."
Reagovat
com
16.10.2025 18:08
ale tady ji chybi fajfčička smile proste
Reagovat
Trojchyba_Mat
16.10.2025 18:09
Tak tomu nevěř
https://www.wtatennis.com/rankings/race-singles
Reagovat
muster
16.10.2025 18:08
stručně a jasně
Reagovat
Trojchyba_Mat
16.10.2025 18:09
Reagovat
ladinec
16.10.2025 17:46
Misto kurtu je teď jeji zájem na socialnich sitich.
Reagovat
Trojchyba_Mat
16.10.2025 17:43
Jsem si ten titulek původně vyložil, jako kdyby měla dostat divokou kartu na Turnaj mistryň, a nechápal... Už potřebuju asi od tenisu pauzu...
Reagovat
muster
16.10.2025 17:46
neboj, já taky... naštěstí ještě TM je v pořádku, jen redaktor jedl asi vtipnou kaši
Reagovat
Trojchyba_Mat
16.10.2025 17:47
Aspoň v tom nejsem sám ;-)
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.10.2025 18:01
taky mě to nejdřív napadlo, pak se ale ozvalo kritické! myšlení, že WC na ni bude čekat nejspíš na Kremlin Cupu
Reagovat
muster
16.10.2025 18:14
maximálně si sedne na WC v Kremlu a bude čekat na volňáska do Tokia
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.10.2025 18:50
anebo tak
Reagovat
pantera1
16.10.2025 17:31
Bojíš se? Bojím. Moc se bojíš? Bojím. To je dobře .
Reagovat

