Drama se šťastným koncem. Rikl s Nouzou přidali třetí bod, Češi vyzvou Američany

DNES, 11:45
Aktuality 13
DAVIS CUP - Čeští tenisté postoupili do druhého kola kvalifikace Davisova poháru. O rozhodující třetí bod se postarali ve čtyřhře Petr Nouza (27) s Patrikem Riklem (27), kteří porazili švédský debl Erika Greveliuse (25) a Andrého Göranssona (31) po setech 7:6, 6:7, 7:6. O postup na finálový turnaj si svěřenci Tomáše Berdycha zahrají v září se Spojenými státy, které porazily Maďarsko.
Patrik Rikl (vlevo) s Petrem Nouzou během zápasu se Švédy. (@ ČTK / Plíhal Libor)

Rikl/Nouza - Göransson/Grevelius 7:6, 6:7, 7:6

Švédský pár vstoupil do zápasu sebejistě a hned první game na servisu Göranssona získal čistou hrou. Češi se na svou první hru při podání Nouzy nadřeli více, povinnost však splnili a srovnali krok. Do náznaků problémů se dostali domácí tenisté při podání Rikla, když museli o svůj game bojovat přes shodu, hru však získali a srovnali stav na 2:2.

Švédský pár působil na svém podání jistějším dojmem, Rikl s Nouzou však bez větších problémů drželi krok. Za stavu 4:4 bylo utkání na několik minut kvůli zdravotním problémům jednoho z diváků přerušeno. Krátká přestávka nevyvedla z rytmu nejvýše postaveného tenistu na deblovém žebříčku ze všech aktérů na kurtu Göranssona, který poslal švédský pár do vedení 5:4.

V následujícím gamu čelil český pár při podání Nouzy brejkbolu a zároveň setbolu, nebezpečí však zažehnal a srovnal stav. O osudu prvního setu tak musel rozhodnout tie-break. V něm přišel klíčový moment za stavu 4:3 pro český tým, kdy si Göransson připsal dvojchybu, a to domácím tenistům stačilo. Nouza s Riklem už dotáhli dobře rozehranou zkrácenou hru do vítězného konce, získali ji poměrem 7:4 a šli do vedení 1:0 na sety.

V úvodních čtyřech hrách druhé sady jednoznačně dominovali servírující hráči, když o jediný bod přišel v první hře Rikl. Do velkých problémů se dostal za stavu 4:3 pro domácí tenisty Grevelius, když musel na svém podání odvracet brejkovou hrozbu, díky výbornému servisu si ale se složitou situací poradil a srovnal.

Za stavu 6:5 se do kritického momentu dostali opět Švédové, když při podání Greveliuse museli odvracet první mečbol utkání. Poradili si a i o výsledku druhé sady musel rozhodnout tie-break. Do něj vstoupili lépe Seveřané, když si vypracovali vedení 3:0. Náskok si v dalším průběhu zkrácené hry udrželi, získali ji poměrem 7:4 a poslali utkání do rozhodující sady.

Švédové, posíleni povedeným závěrem druhé sady, vstoupili sebevědomě i do setu závěrečného. V úvodních dvou hrách na svém podání nenechali svým soupeřům ani bod, podobně si ale vedl i český pár, a po čtyřech gamech byl stav nerozhodný 2:2.

O to větší překvapení přišlo v páté hře, kdy si Göransson jako první z hráčů prohrál dokonce čistou hrou servis a český pár šel do vedení. Následně si na podání naprosto suverénně počínal Nouza a čtvrtfinalisté letošního Australian Open vedli už 4:2. V sedmé hře ale poprvé o podání přišel i český pár, konkrétně pak Rikl a rázem bylo vyrovnáno – 4:4.

Mečbol si za stavu 6:5 vypracovali i Švédové, Rikl ale výborným servisem zabránil nejhoršímu, a i třetí set musel rozhodnout tie-break. V něm byli šťastnější čeští tenisté, kteří ho získali poměrem 7:4 a po téměř třech hodinách boje zajistili rozhodující třetí bod.

"Některé věci se nám nedařili, ale dokázali jsme to prostě vybojovat. Jsme moc rádi, že jsme to zvládli. Ani nevím, jak jsme závěrečný tie-break dovedli do vítězného konce, ale povedlo se. Švédové výborně podávali, o to je cennější, že jsme to zvládli,“ říkal po utkání Nouza.

Výsledky Světové skupiny Davisova poháru

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, ČTK
