Draper chystá velký návrat: Diagnóza byla chybná, chci být znovu hrozbou
Draper měl snový start do sezony, když ovládl hned dva podniky Masters v Indian Wells a Madridu, a na dalším v Římě si zahrál čtvrtfinále. V žebříčku se vyšplhal až na čtvrtou příčku, pak však jeho jízdu přerušilo zranění ramene, po kterém se rozhodl letošní rok ukončit.
"Rok jsem začal velmi dobře a cítil jsem, jak se moje hra zlepšuje týden od týdne, na všech površích," řekl Draper. Právě snaha podat maximální výkon na antuce vedla podle jeho přesvědčení k problémům s ramenem. "Od Madridu se to prakticky jen zhoršovalo. Musel jsem navštívit lékaře, abych zjistil, co se děje. Pauza byla nezbytná," vysvětlil britský hráč.
Diagnóza byla zpočátku příznivá, Draper se měl v krátké době bez problémů vrátit na kurty. To se ale nestalo – během US Open se problémy vrátily. Levou rukou hrající tenista však svého rozhodnutí hrát nelituje.
"Jsem sportovec, chci dosáhnout velkých věcí. Možná jsem to celé uspěchal, to se určitě nedá vyloučit. Nakonec si i ukázalo, že diagnóza byla chybná. Ale všechno souviselo i s mou touhou se rychle zlepšit a být hrozbou pro ty nejlepší hráče světa," vysvětloval Draper.
Britský tenista se však cítí v současnosti fit a připravený na novou sezonu. "Cítím se velmi dobře a připravuji se na to, že rok 2026 bude skvělý. Chci být hrozbou pro absolutní elitu," dodává současný jedenáctý hráč světa. Zaměřit se chystá především na fyzickou stránku hry, ale také na maximální zvýšení agresivity, aby mohl konkurovat špičce.
Draper se také vyjádřil k současnému stavu profesionálního tenisu. "Hráči jsou nejcennějším artiklem, ale komunikace mezi grandslamy, ATP, WTA a ITF není ideální. Je prostor pro zlepšení, a i když vyděláváme hodně peněz, je důležité, aby veřejnost chápala, že hráči se snaží o pozitivní změny," uzavřel rodák ze Suttonu.
