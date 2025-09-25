Alcaraze se Sinnerem může ohrozit pětice hráčů, říká trenérská ikona

DNES, 16:15
Téma 3
Jednoznačně vládnou světovému tenisu. Carlos Alcaraz (22) a Jannik Sinner (24) si mezi sebe dělí grandslamové tituly, stejně tak se jen v jejich režii odehrává boj o pozici světové jedničky. A vážný konkurent je zatím v nedohlednu. Slavný francouzský kouč Patrick Mouratoglou (55) se zamyslel nad tím, kdo by v blízké budoucnosti mohl do boje současných superhvězd světového tenisu výrazněji promluvit.
Největší superstar současného tenisu Carlos Alcaraz a Jannik Sinner (@ Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia)

Navzdory několika složitějším momentům se Alcaraz i Sinner v posledních měsících drží na výsluní bez výraznějších výkyvů. Debaty o nové "velké trojce" nebo "velké čtyřce" tak opět nabírají na síle. Mouratoglou nyní přichází s konkrétními jmény, která by mohla do této elity proniknout.

"Všichni se mě ptají: kdo může v nadcházejících letech skutečně vyzvat Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera? Aby toho někdo dosáhl, potřebuje všechno: skvělý forhend, skvělý bekhend, skvělé podání, skvělý pohyb a skvělou mentalitu. Je to hodně. Reálnou šanci má podle mě pět hráčů," uvedl Mouratoglou.

Ben Shelton

"Pro mě byl největším průlomem tohoto léta vzestup Bena Sheltona. Sledovat ho hrát je vzrušující, plní stadiony a když hraje, dějí se věci. Jeho podání a forhend jsou neuvěřitelné a to, že je levák, mu dává výhodu. Už má dva klíčové prvky kompletního balíčku, ale potřebuje zlepšit pohyb a proměnit svůj bekhend ve skutečnou zbraň. Pokud to dokáže, může konkurovat Carlosovi a Jannikovi."

Ben Shelton patří k největším hvězdám.Ben Shelton patří k největším hvězdám. (@ Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia)

Felix Auger-Aliassime

"Bylo fantastické vidět ho na US Open zpátky ve formě. Jeho podání, forhend a pohyb jsou fantastické. Zlepšil také svůj bekhend, ale stále z něj potřebuje udělat skutečnou sílu. V dnešním tenise si nemůžete dovolit slabinu. Pokud Félix bude bekhend dále rozvíjet a neustále na něm pracovat, může se dostat mezi pět nejlepších a být konkurenceschopný na té nejvyšší úrovni."

Félix Auger-Aliassime slaví vítězný míč.Félix Auger-Aliassime slaví vítězný míč. (@ (© AFP)

Joao Fonseca

"Mnozí o něm mluví jako o dalším velkém příslibu. Má obrovský potenciál, ve hře nemá žádné skutečné slabiny. Oba jeho údery ze základny jsou velmi silné, dobře podává, dobře se pohybuje a co je nejdůležitější, má velkou touhu, ale je potřeba trpělivost. Je stále mladý, stále se učí a než se stane skutečnou hrozbou, potřebuje postupně stoupat na vyšší pozice."

Joao Fonseca s vítěznou trofejíJoao Fonseca s vítěznou trofejí (@ © MARCELO ENDELLI / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

Holger Rune

"Holgera dobře znám. Má na to: obrovský forhend, silný bekhend, skvělé podání, neuvěřitelný pohyb a silnou touhu po úspěchu, ale momentálně mu chybí stabilita a konzistence. Emoce ho někdy přemohou, což ho může stát zápasy. Pokud se s tím vypořádá, bude na vrcholu."

Holger Rune během daviscupového utkání se ŠpanělskemHolger Rune během daviscupového utkání se Španělskem (@ © JORGE ZAPATA / EPA / Profimedia)

Jack Draper

"Jack hodně pokročil, vyhrál Indian Wells a dostal se do finále v Madridu. Jeho bekhend už není slabinou a je vysoce motivovaný, ale jeho problémem je fyzická kondice. Neustále ho trápí zdravotní problémy, což mu brání v dalším rozvoji. Pokud zůstane zdravý, má kvality být hrozbou pro každého."

Jack Draper často bojuje se zdravotními problémy.Jack Draper často bojuje se zdravotními problémy. (@ GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)
Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Kandinsky1
25.09.2025 16:28
Vynechal Menšíka, bezva
Tak to mu těch 10 GS ještě může vyjít.
Trojchyba_Mat
25.09.2025 16:19
No... S Felixem a Fonsecou nesouhlasím, Patricku
aape
25.09.2025 16:29
To já po herní stránce ano, ten potenciál tam je, ale hlava nevím, i když na uso i v téhle oblasti bylo vidět zlepšení, jestli to nebyla jen epizoda
