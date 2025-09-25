Alcaraze se Sinnerem může ohrozit pětice hráčů, říká trenérská ikona
Navzdory několika složitějším momentům se Alcaraz i Sinner v posledních měsících drží na výsluní bez výraznějších výkyvů. Debaty o nové "velké trojce" nebo "velké čtyřce" tak opět nabírají na síle. Mouratoglou nyní přichází s konkrétními jmény, která by mohla do této elity proniknout.
"Všichni se mě ptají: kdo může v nadcházejících letech skutečně vyzvat Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera? Aby toho někdo dosáhl, potřebuje všechno: skvělý forhend, skvělý bekhend, skvělé podání, skvělý pohyb a skvělou mentalitu. Je to hodně. Reálnou šanci má podle mě pět hráčů," uvedl Mouratoglou.
Ben Shelton
"Pro mě byl největším průlomem tohoto léta vzestup Bena Sheltona. Sledovat ho hrát je vzrušující, plní stadiony a když hraje, dějí se věci. Jeho podání a forhend jsou neuvěřitelné a to, že je levák, mu dává výhodu. Už má dva klíčové prvky kompletního balíčku, ale potřebuje zlepšit pohyb a proměnit svůj bekhend ve skutečnou zbraň. Pokud to dokáže, může konkurovat Carlosovi a Jannikovi."
Felix Auger-Aliassime
"Bylo fantastické vidět ho na US Open zpátky ve formě. Jeho podání, forhend a pohyb jsou fantastické. Zlepšil také svůj bekhend, ale stále z něj potřebuje udělat skutečnou sílu. V dnešním tenise si nemůžete dovolit slabinu. Pokud Félix bude bekhend dále rozvíjet a neustále na něm pracovat, může se dostat mezi pět nejlepších a být konkurenceschopný na té nejvyšší úrovni."
Joao Fonseca
"Mnozí o něm mluví jako o dalším velkém příslibu. Má obrovský potenciál, ve hře nemá žádné skutečné slabiny. Oba jeho údery ze základny jsou velmi silné, dobře podává, dobře se pohybuje a co je nejdůležitější, má velkou touhu, ale je potřeba trpělivost. Je stále mladý, stále se učí a než se stane skutečnou hrozbou, potřebuje postupně stoupat na vyšší pozice."
Holger Rune
"Holgera dobře znám. Má na to: obrovský forhend, silný bekhend, skvělé podání, neuvěřitelný pohyb a silnou touhu po úspěchu, ale momentálně mu chybí stabilita a konzistence. Emoce ho někdy přemohou, což ho může stát zápasy. Pokud se s tím vypořádá, bude na vrcholu."
Jack Draper
"Jack hodně pokročil, vyhrál Indian Wells a dostal se do finále v Madridu. Jeho bekhend už není slabinou a je vysoce motivovaný, ale jeho problémem je fyzická kondice. Neustále ho trápí zdravotní problémy, což mu brání v dalším rozvoji. Pokud zůstane zdravý, má kvality být hrozbou pro každého."
