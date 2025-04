Draper se zastal Sinnera. Je férový a milý člověk, nenávist kvůli dopingové kauze si nezaslouží

Jack Draper (23) podpořil světovou jedničku Jannika Sinnera (23), který si po dopingové kauze odpykává tříměsíční distanc. Podle něj si italský tenista nezaslouží nenávist, která se na něj snesla, a označil ho za férového a laskavého člověka.

Jannik Sinner přijal trest v únoru po dohodě se Světovou antidopingovou agenturou (WADA), která zpochybnila rozhodnutí disciplinární komise, jež ho původně zprostila viny po dvou pozitivních testech.

Od lednového triumfu na Australian Open rodák z Jižního Tyrolska neodehrál jediný zápas.

"Když se mě lidé ptají na něj nebo na kohokoli jiného, řeknu pravdu. Myslím si, že Jannik je opravdu velmi férový a milý člověk," řekl Jack Draper v rozhovoru pro deník The Guardian a stanici BBC.

"V téhle situaci jsem si jistý, že o ničem neměl ani ponětí. Tak to v životě chodí – někdy se prostě stanou chyby," doplnil šestý hráč světa.

Jannik Sinner and Jack Draper during their practice.



pic.twitter.com/BsJkdoMYGd — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 18, 2025

Draper navíc zdůraznil, že Sinner si rozhodně nezaslouží nenávist, která se vůči němu objevila. "Je to velmi laskavý a dobrý člověk. Lidé by to měli vědět a měli by si to uvědomit," uvedl.

Oba tenisté trénovali společně v jihofrancouzském klubu Tennis Club de Beaulieu, přičemž Sinner se mohl k tréninku vrátit od 13. dubna.

"Když si můžete vybrat tréninkového partnera, proč si nevybrat nejlepšího na světě?" řekl Draper. "Měl sice nějaký čas pauzu, ale pořád hraje na neuvěřitelné úrovni. Těším se, až se vrátí na okruh, jeho přítomnost tam chybí," uzavřel.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.