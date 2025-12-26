Draper stále není v pořádku, přijde o Australian Open. Těžit z toho bude Kopřiva

DNES, 10:20
Desátý tenista světového žebříčku Jack Draper nebude kvůli zdravotním problémům startovat na Australian Open. Čtyřiadvacetiletý Brit na sociálních sítích uvedl, že ho o první grandslam sezony připraví zranění levé ruky. V pavouku hlavní soutěže ho tak nahradí Vít Kopřiva (28).
"Bylo to hodně těžké rozhodnutí," uvedl Draper, jenž kvůli tomuto zranění ukončil letošní sezonu předčasně už po US Open. "Jsem už na úplném konci léčebného procesu a hrát hned tak brzy zápasy na tři vítězné sety by teď pro mě a můj tenis nebylo to nejrozumnější," dodal.

Draper tak nebude obhajovat osmifinálovou účast v Melbourne, kde skončil na Carlosu Alcarazovi, kterému utkání právě kvůli zdravotním problémům vzdal ve třetím setu.

Aktuálně nejlepší britský tenista letos v březnu v Indian Wells vyhrál svůj první turnaj kategorie Masters a vystoupal až na čtvrté místo světového žebříčku.

Do hlavní soutěže se díky tomu přímo dostane Kopřiva, kterému v současné době patří 101. příčka a byl prvním náhradníkem. Rodák z Bílovce se tak vyhne kvalifikačním bojům. Na Australian Open si zahraje hlavní soutěž podruhé v kariéře, v roce 2024 zde skončil v prvním kole.

Kopřiva tak doplní české kvarteto Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Dalibor Svrčina.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
