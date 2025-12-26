Draper stále není v pořádku, přijde o Australian Open. Těžit z toho bude Kopřiva
"Bylo to hodně těžké rozhodnutí," uvedl Draper, jenž kvůli tomuto zranění ukončil letošní sezonu předčasně už po US Open. "Jsem už na úplném konci léčebného procesu a hrát hned tak brzy zápasy na tři vítězné sety by teď pro mě a můj tenis nebylo to nejrozumnější," dodal.
Draper tak nebude obhajovat osmifinálovou účast v Melbourne, kde skončil na Carlosu Alcarazovi, kterému utkání právě kvůli zdravotním problémům vzdal ve třetím setu.
Aktuálně nejlepší britský tenista letos v březnu v Indian Wells vyhrál svůj první turnaj kategorie Masters a vystoupal až na čtvrté místo světového žebříčku.
Do hlavní soutěže se díky tomu přímo dostane Kopřiva, kterému v současné době patří 101. příčka a byl prvním náhradníkem. Rodák z Bílovce se tak vyhne kvalifikačním bojům. Na Australian Open si zahraje hlavní soutěž podruhé v kariéře, v roce 2024 zde skončil v prvním kole.
Kopřiva tak doplní české kvarteto Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Dalibor Svrčina.
