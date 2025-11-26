Výstraha pro Drapera. Buď změníš svou hru, nebo ti hrozí konec kariéry, varuje expert
Smith se zaměřil na historii zranění, kterými si Draper prošel. "Vzhledem k tomu, jaký typ zranění má za sebou a jakým stylem hraje, je velmi pravděpodobné, že si zlomí kost," předvídal černou budoucnost britské hvězdě expert pro server Tennis365.
"Když jsem studoval Draperův případ, řekl bych, že důvodem jeho zranění je opakované namáhání. Vzhledem ke způsobu, jakým jsou jeho klouby namáhány a jaký tlak je následně vyvíjen na kosti, je velmi pravděpodobné, že všechny problémy vycházejí z kombinace jeho podání a forhendu," hodnotí situaci světové desítky expert.
A pokračuje: "To způsobuje kostní hematomy vznikající z neustálých opakovaných pohybů. Toto musí kompenzovat daleko častějším odpočinkem, jinak by si zadělal na opravdu velmi vážné problémy," vysvětluje a dodává, že přestávka na konci sezony byla nezbytná.
"Existuje dokonce riziko skutečné zlomeniny, proto je nutné brát to maximálně vážně. Pokud se hráč vrátí k turnajům dříve a stále bude hrát stejným způsobem, postižená místa se opět zanítí, bolest se bude stupňovat a může to vyústit v únavovou zlomeninu. Přístup k těmto problémům je tedy takový, jako by šlo o zlomeniny – je potřeba 6 až 8 týdnů klidu," pokračuje zakladatel společnosti Kitman Labs, světové jedničky v oblasti sportovní vědy a dat.
Následně se Smith věnuje tomu nejdůležitějšímu: jak všem těmto rizikům předejít. "Je pravděpodobné, že bude muset změnit způsob svého pohybu, způsob hraní úderů. Chápu, že nyní potřebuje absolutní klid, kromě rehabilitace, během níž může využít příležitost k přepracování některých pohybů tak, aby se snížila pravděpodobnost dalšího zranění. Protože pokud to neudělá, může mu klidně hrozit i konec kariéry," podotýká.
Draper a paralela s del Potrem
Mnohé napadne paralela s případem Juana Martína del Potra, jehož styl hry a technika úderů nakonec vedly k chronickým problémům se zápěstími a řadě operací. Podle některých hlasů by Drapera mohla čekat podobná cesta. Tento pohled podporuje i Stephen Smith.
"Často myslím na Del Potra, dalšího obrovského talentu s jedním z nejlepších forhendů, jaké jsme kdy viděli. Jeho největší síla se nakonec ukázala jako jeho největší problém. Prošel operacemi, ale základ potíží byl jinde," uvádí odborník, který tak nepřímo tlačí Drapera ke změně.
"Jeho případ mně znepokojuje. Je to známka toho, že z manažerského hlediska pravděpodobně něco nefunguje. Nevím, zda je to nedostatek faktorů, nadměrná zátěž, nebo jen špatné plánování tréninkového programu. Vzhledem k jeho historii zranění v tak mladém věku si Jack musí uvědomit, že se něco musí změnit. Jinak může mít skutečně velmi krátkou kariéru," uzavírá Smith.
Draper chystá velký návrat: Diagnóza byla chybná, chci být znovu hrozbou
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře