Dubaj: Gauffová touží po pomstě. Překazí rozjetá Ukrajinka americké finále?
Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 20. 2.
Semifinálové zápasy
Pegulaová (4-USA) – Anisimovová (2-USA) | Center Court (14:00 SEČ)
Svitolinová (7-Ukr.) – Gauffová (3-USA) | Center Court (16:00 SEČ)
Pegulaová – Anisimovová | 14:00 SEČ
Jessica Pegulaová zkusí ukončit nepříjemnou sérii v semifinálových zápasech, kdežto Amanda Anisimovová může znovu vylepšit své nejlepší vystoupení v Dubaji.
Zápasové informace a forma
Pegulaová už na sedmém turnaji v řadě postoupila do semifinále, když zvládla svůj první těžší zápas při letošním vystoupení v Dubaji a skolila Claru Tausonovou. Nasazená čtyřka musela bojovat skoro dvě hodiny a loňskou finalistku nakonec přetlačila poměrem 6:3, 2:6, 6:4. Navázala tak na dvousetové výhry nad Varvarou Gračovovou a Ivou Jovicovou.
Ačkoli se na každém turnaji počínaje US Open 2025 probojovala do semifinále, stále čeká na svůj první triumf od loňské travnaté části sezony, kdy kralovala v německém Bad Homburgu. V tomto období prohrála pět ze šesti semifinálových zápasů, včetně těch letošních s Martou Kosťukovou v Brisbane a Jelenou Rybakinovou na Australian Open.
Anisimovová byla ve čtvrtfinále několikrát kousek od vyřazení. S Mirrou Andrejevovou prohrávala 2:6, 0:2 a pak ztrácela v rozhodujícím setu 1:3, a navíc v něm musela returnovat na setrvání v zápase. Američanka se ocitla dva míčky od porážky a nakonec šílenou bitvu s obhájkyní titulu urvala po výsledku 2:6, 7:5, 7:6 a více než dvou a půl hodinách boje.
Do té doby prožívala pohodový postup dubajským turnajem, jelikož v úvodním kole měla volný los, poté nemusela hrát ani druhé kolo a v osmifinále smetla 6:1, 6:3 Janice Tjenovou. Nasazená dvojka a finalistka dvou loňských grandslamů musí být se semifinálovou účastí velmi spokojená, protože před týdnem při obhajobě titulu v Dauhá ztroskotala hned na úvod.
Vzájemná bilance
Pegulaová dominuje 4:0. Teprve až ve čtvrtfinále letošního Australian Open se poprvé střetly mimo severoamerické turnaje a starší z Američanek si došla pro vítězství 6:2, 7:6.
Zajímavosti a fakta
Pegulaová zatím absolvovala semifinále v Dubaji jen jednou a před třemi lety podlehla pozdější šampionce Barboře Krejčíkové. V tuto chvíli má na kontě sedm finále na úrovni WTA 1000 a dvě z nich zapsala loni v Miami a Wuhanu.
Její souboje s kolegyněmi z TOP 10 žebříčku jsou v poslední době jako loterie. Pegulaová prohrála osm z 15 takových utkání za posledních 12 měsíců.
Anisimovová má v semifinále na nejvyšším okruhu bilanci 9:5 a vyhrála čtyři z posledních pěti. Čtyři ze svých pěti finálových účastí zaregistrovala na úrovni WTA 1000 či vyšší.
Jedenáct ze svých 19 skalpů TOP 10 slavila od loňského února. A možná je důležité zmínit, že sedm z těchto 11 vítězství zapsala ve třech setech.
Sázkařská analýza
Pegulaová došla na sedmém turnaji v řadě do semifinále, ale v této fázi pětkrát ze šesti případů ztroskotala, včetně obou v této sezoně. Teď má ovšem solidní příležitost si tuto statistiku vylepšit. Anisimovová má navíc za sebou velmi náročnou bitvu a v posledním duelu ztratila celkem devětkrát servis, což rozhodně není lichotivé. Vzhledem k okolnostem se více věří na postup Pegulaové, která vyhrála všechny čtyři předchozí vzájemné souboje.
Pegulaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open, Brisbane (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Brisbane (semifinále)
Bilance: 11:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 11:2
Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:1 (kariérní 28:38)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 7:6)
Bilance v semifinále: 0:2 (kariérní 20:17)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Pegulaová – Dubai Tennis Championships
Kariérní bilance: 10:4
Nejlepší výsledek: semifinále (2023, 2026)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance v semifinále: 0:1
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Gračovová (6:4, 6:0), (16) Jovicová (6:4, 6:2), (12) Tausonová (6:3, 2:6, 6:4)
Anisimovová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dubaj (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (semifinále)
Bilance: 7:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 7:3
Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:1 (kariérní 19:29)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 3:0)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 9:5)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)
Anisimovová – Dubai Tennis Championships
Kariérní bilance: 4:4
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Dauhá (2. kolo)
Cesta turnajem: volný los, Krejčíková (bez boje), Tjenová (6:1, 6:3), (5) M. Andrejevová (2:6, 7:5, 7:6)
Svitolinová – Gauffová | 16:00 SEČ
Coco Gauffová dostane v semifinále v Dubaji šanci na odvetu za nedávný výprask. Elina Svitolinová může jako jediná překazit ryze americké finále.
Zápasové informace a forma
Gauffová odehrála ve čtvrtfinále svůj zatím nejlepší zápas na tomto turnaji a za pouhých 67 minut deklasovala 6:0, 6:2 chybující filipínskou hvězdičku Alexandru Ealaovou. To je úplně jiný výkon i výsledek než v předchozím kole, v němž spáchala 16 dvojchyb a musela likvidovat tři mečboly proti Elise Mertensové (2:6, 7:6, 6:3).
Američanka má určitě radost z toho, že se oklepala ze šokující porážky s Elisabettou Cocciarettovou v úvodním zápase v Dauhá a došla do svého prvního letošního semifinále. Úřadující šampionka French Open a tisícovky ve Wuhanu má letos velmi nestabilní formu, která na druhou stranu zahrnuje čtvrtfinále Australian Open a skalp Igy Šwiatekové v United Cupu.
Svitolinová naopak potřebovala ve čtvrtfinálové fázi všechny tři sety, aby zastavila pohádkovou jízdu lucky losera Antonie Ružičové. Chorvatskou jízdu ukončila po výsledku 3:6, 6:2, 6:3 a po dlouhých sedmi letech postoupila v Dubaji do semifinále. Manko setu musela likvidovat i v předchozím kole s bývalou šampionkou Belindou Bencicovou.
Ukrajinka měla nepovedený závěr loňské sezony, když po Wimbledonu odehrála jen tři individuální turnaje a na dvou z nich se loučila po úvodním zápase. V letošním roce má ovšem na kontě už 14 vítězství a prohrála jen dvakrát. Tato skvělá statistika zahrnuje triumf v Aucklandu a také semifinálovou účast na Australian Open.
Vzájemná bilance
Stav 2:2. Svitolinová dominovala v posledním souboji ve čtvrtfinále nedávného Australian Open. Gauffovou deklasovala 6:1, 6:2 a oplatila jí porážku z US Open 2024, kde Američanka triumfovala.
Zajímavosti a fakta
Gauffová ještě nikdy v Dubaji nevyhrála čtyři zápasy po sobě, přestože tady v minulosti startovala celkem pětkrát. Jejím maximem je právě semifinále, do kterého se s pomocí volného losu a odstoupení jedné ze soupeřek podívala ještě před třemi roky.
Ačkoli má na kontě už devět finálových účastí na úrovni WTA 1000 či vyšší, ještě nikdy se jí nepodařilo v úvodních třech měsících sezony projít do finále na akci větší než WTA 250.
Svitolinová má za sebou už čtyři semifinálové zápasy v tomto dějišti. V Dubaji se mezi nejlepší kvarteto dostala také při triumfech v letech 2017-18 a v této fázi naopak neuspěla v ročnících 2016 a 2019.
Za posledních 24 měsíců zaregistrovala Svitolinová jen dvě finále a titul získala loni v dubnu v Rouenu i letos v lednu v Aucklandu. Nyní zaútočí na své největší finále od triumfu na antukové tisícovce v Římě 2018.
Sázkařská analýza
Gauffová se v posledním utkání zlepšila na servisu a mohla by se jí podařit úspěšná odveta za krutý debakl na letošním Australian Open. Svitolinová je ovšem od začátku sezony ve vynikající formě a zřejmě nebude snadnou soupeřkou. Ukrajinka navíc v každém z předchozích čtyř soubojů získala minimálně jeden set a s tak vysokým sebevědomím představuje pro mírnou kurzovou favoritku Gauffovou velkou hrozbu. Asi by nebylo takovou senzací, kdyby Američanku znovu skolila.
Svitolinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf)
Bilance: 14:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 14:2
Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:1 (kariérní 45:58)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 4:8)
Bilance v semifinále: 1:1 (kariérní 23:26)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Svitolinová – Dubai Tennis Championships
Kariérní bilance: 23:8
Nejlepší výsledek: triumf (2017-18)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 2:2
Generálka: Dauhá (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Badosaová (6:4 skreč), (9) Bencicová (4:6, 6:1, 6:3), Ružičová (3:6, 6:2, 6:3)
Gauffová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dubaj (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (semifinále)
Bilance: 10:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 10:3
Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:0 (kariérní 34:36)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 5:7)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 14:16)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)
Gauffová – Dubai Tennis Championships
Kariérní bilance: 10:5
Nejlepší výsledek: semifinále (2023, 2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 0:1
Generálka: Dauhá (2. kolo)
Cesta turnajem: volný los, Kalinská (6:4, 6:4), Mertensová (2:6, 7:6, 6:3), Ealaová (6:0, 6:2)
Kompletní program | Přehled turnaje
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
OT: Lucie Havlíčková otevřeně o své psychické krizi a jejím návratu (se svým tátou).
Hezký poslech, jsem rád, že se z toho Lucka dostala a dokázala se poměrně rychle vrátit, ale nicméně nemůžu se z toho rozhovoru ubránit pocitu, že se toho moc nezměnilo a Lucka pořád hraje z velké části proto, že si to přeje její okolí.