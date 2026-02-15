Dubaj: Těžká výzva Bejlek po šokujícím triumfu. Rozjetá Češka zkusí prodloužit sérii v SAE

DNES, 06:00
Previews 45
V neděli startuje další letošní podnik série WTA 1000 na Blízkém východě a vstup do prestižního turnaje v Dubaji čeká čtyři české tenistky. Všechny naše naděje jsou v ohrožení, jelikož u Barbory Krejčíkové visí velký otazník, Marie Bouzková má těžkou soupeřku, Linda Nosková postrádá formu a rozjetá Sára Bejlek by mohla v prvním zápase po šokujícím triumfu klopýtnout.
Profily hráčů (7)
Krejčíková Barbora
Bouzková Marie
Nosková Linda
Bejlek Sara
Sára Bejlek bude plnit roli favoritky v Dubaji (© KELLY DEFINA / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 15. 2.

Češi v akci
Nosková (10-ČR) – Liová (USA) | Center Court (08:00 SEČ)
Bouzková (ČR) – Mertensová (Belg.) | New Court 1 (09:30 SEČ)
Krejčíková (ČR) – Pavljučenkovová (-) | New Court 1 (11:00 SEČ)
Bejlek (ČR) – Sönmezová (Tur.) | Center Court (17:30 SEČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Krejčíková a Bouzkové hrozí konec

Barbora Krejčíková nastoupí v prvním kole na tisícovce v Dubaji jako výrazná kurzová favoritka. Papírové předpoklady se však vůbec nemusí naplnit, protože šampionka ročníku 2023 a finalistka z roku 2021 zřejmě pořád není v optimální fyzické kondici. Aspoň to naznačují poslední dva turnaje v Abú Zabí a Dauhá, na kterých zrušila singlový start. Na druhou stranu bude čelit extrémně se trápící Anastasiji Pavljučenkovové. Ruska po loňském čtvrtfinále ve Wimbledonu odehrála devět zápasů, vyhrála jen jeden a v letošní sezoně má bilanci 0:4, přičemž vzdorovat dokázala jen outsiderce Zhuoxuan Bai na Australian Open. Na jediný dosavadní vzájemný souboj si asi čeští tenisoví příznivci velmi dobře pamatují. Uskutečnil se totiž ve finále French Open 2021 a Krejčíková po třísetové bitvě poprvé ovládla grandslam ve dvouhře.

Více informací

 

Hned v prvním kole by se mohla loučit i Marie Bouzková. Další z českých nadějí sice žádný zdravotní problém netrápí, ovšem dostala těžkou soupeřku v podobě Elise Mertensové, která bude mírnou favoritkou. Češka vyhrála oba předchozí duely včetně toho posledního před třemi roky v Cincinnati. Není však tajemstvím, že letos není v ideální formě a Belgičanka si naopak vede velmi solidně, pokud nepočítáme jasnou porážku s Darjou Kasatkinovou před týdnem v Dauhá. Mertensová zaznamenala v této sezoně už dva české skalpy, v United Cupu porazila Barboru Krejčíkovou a na Australian Open ukončila senzační jízdu Nikoly Bartůňkové. V Dubaji se jí v posledních letech nedařilo, avšak v roce 2021 se tady probila až do semifinále. Bouzková naopak ukončila oba předchozí starty nejpozději ve druhém kole.

Více informací

Nosková je bez formy, těžká výzva Bejlek

Linda Nosková vyfasovala docela příznivý los a mohla by klidně obhájit loňské čtvrtfinále. Nad její formou však visí otazník a v letošní sezoně zatím předvádí nestabilní a spíše podprůměrné výkony. Na druhou stranu zvládla na všech třech turnajích úvodní zápas. Před týdnem v Dauhá začala výborně a zničila australskou hvězdičku Mayu Jointovou. Vzápětí však přišla nečekaná porážka s kvalifikantkou Varvarou Gračovovou. Pokud naváže na výkon z posledního utkání, mohla by mít velké problémy s nevyzpytatelnou Ann Liovou. Američanka hraje agresivně a umí potrápit kohokoli na tour. Navíc přijela po solidním vystoupení v Dauhá, kde porazila Leylah Fernandezovou a těsně prohrála osmifinále. Nosková bude v prvním vzájemném souboji favoritkou, ale je jasné, že musí svou výkonnost pozvednout, pokud se nechce s turnajem rozloučit hned na úvod.

Více informací

 

Těžkou výzvu má před sebou i poslední česká zástupkyně nedělního programu Sára Bejlek. Odehraje totiž první zápas po šokujícím triumfu z kvalifikace na pětistovce právě ve Spojených arabských emirátech. Hlavně díky senzačnímu prvenství v Abú Zabí si vysloužila divokou kartu do hlavní soutěže tady v Dubaji. Všichni víme, jak umí být první utkání či turnaj po životním výsledku ošemetný. Bejlek však měla dost času si fyzicky i psychicky odpočinout, jelikož v posledním týdnu nikde nehrála. Mohla by tak zvládnout roli favoritky proti Zeynep Sönmezové, která rovněž obdržela volnou vstupenku od pořadatelů. Turkyně měla výborné Australian Open, ovšem další tři turnaje se jí nepovedly a nepřešla na nich první kolo hlavní fáze. Bejlek je kurzovou favoritkou a snad by mohla ve večerním duelu uspět.

Více informací

 

Nedělní program

CENTER COURT (od 08:00 SEČ)
1. Nosková (10-ČR) – Liová (USA)
2. Stearnsová (USA) – Qinwen Zheng (Čína)
3. Samsonovová (13-) – Fernandezová (Kan.)
4. Baptisteová (USA) – Ealaová (Fil.) / nejdříve v 16:00 SEČ
5. Bejlek (ČR) – Sönmezová (Tur.)


NEW COURT 1 (od 08:00 SEČ)
1. Jastremská (Ukr.) – Tjenová (Indon.)
2. Bouzková (ČR) – Mertensová (Belg.)
3. Krejčíková (ČR) – Pavljučenkovová (-)
4. Šnajderová (-) – Jointová (Austr.)
5. Sunová (N. Zél.) – Linetteová (Pol.)


COURT 4 (od 08:00 SEČ)
1. Perezová/Schuursová (Austr./Niz.) – Y. Xu/Z. Yang (Čína)
2. Katóová/Stollárová (Jap./Maď.) – L. Kičenoková/Krawczyková (Ukr./USA)
3. Cristianová/Ruseová (Rum.) – Muhammadová/Routliffeová (6-USA/N. Zél.)
4. Hunterová/Siniaková (7-Austr./ČR) – Klepačová/Piterová (Slovin./Pol.)

Kompletní program | Přehled turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

45
Přidat komentář
Mony
15.02.2026 13:05
Bára z činské formy nic neztratila.
Nedivil bych se jízdě ala Muška
Reagovat
tommr
15.02.2026 13:00
Bára Krejčíková nevyužila 4 mečboly na returnu za stavu 5:3 ve druhým setu ...
Reagovat
com
15.02.2026 13:03
ale na konec to dala, tak to malé ublinknutí do pusy zase polkneme
Reagovat
HAJ
15.02.2026 13:05
Sper, že Bára po dlouhé době vyhrála
Reagovat
com
15.02.2026 13:32
no uvidime jestli je na stejne urovni jako Karolina P smile a da i Anisimovič smile
Reagovat
com
15.02.2026 10:47
to zas bude od Bouzkové vostuda
Reagovat
pantera1
15.02.2026 11:05
No vidíš dočkal ses . Můžeš blejt o sto šest, Bouzi to těžko otočí . I když nikdy nevíš. Proto bleješ pro jistotu dopředu .
Reagovat
zfloyd
15.02.2026 11:16
moc jí to zatím nejde
Reagovat
zfloyd
15.02.2026 10:11
Linda vzteklá , to se jen tak nevidí
Reagovat
jih
15.02.2026 10:36
Neviděl jsem...jak moc vzteklá? Kopala, třískala???
Reagovat
HAJ
15.02.2026 11:12
Sem tam pustila raketu na zem, ale nic divokého. Od Lindy emoce nečekejte. Je zavřená do sebe. Je to takový somatotyp. Takže nic moc pro bulvár.
Reagovat
zfloyd
15.02.2026 11:15
po dvojchybě napálila míč do sítě , kdyby tam někoho trefila.....
Reagovat
Sinuhet1
15.02.2026 09:32
tak jsem si to pustil a micek je teda hodne blbe videt.... Uvidime jestli to bude vzdy a na vsech kurtech, vim ze na jinym turnaji to bylo pouze nekdy....
Reagovat
gemkio
15.02.2026 09:48
Je to v tv skoro nekoukatelny.
Reagovat
elsky
15.02.2026 10:15
Kamera v protislunci, tak možná odpoledne..
Reagovat
HAJ
15.02.2026 10:21
Viditelnost míčku byla opravdu trága.
Reagovat
gemkio
15.02.2026 10:13
Tak je to uhlem kamery. Na kurtu kde hraje Linda je kamera moc nízko. Na vedlejším kurtu kde hraje Stearns je kamer výš a vidět je dobře
Reagovat
paddy
15.02.2026 10:21
Lidi přestaňte si vymýšlet nesmysly
Není to ani barvou kurtu ani úhlem
Důvodem je kamera proti slunci smile

Už se to řešilo v Cincinnati, kde to bylo na 3 kurtech
Reagovat
Honza-K
15.02.2026 10:36
S barvou kurtu to byl vtip, ale úhel pohledu kamery má podle mého názoru vliv.
Na vedlejším kurtu je kamera výš, kouká na kurt v jiném úhlu, né proti slunci a obraz je perfektní.
Reagovat
gemkio
15.02.2026 10:37
Ano, tak jsem to myslel
Reagovat
Honza-K
15.02.2026 10:43
Reagovat
paddy
15.02.2026 10:57
i při spodním záběru, pod sítí, nebývá problém s viděním míče

myslím, že většina lidí ví, že nejlepší fotky jsou proti slunci smile
Reagovat
zfloyd
15.02.2026 09:12
nějak se nám to otáčí , takhle Lindo ten turnaj nevyhraješ
Reagovat
pantera1
15.02.2026 09:20
Nosík se kapánek nudí a nechce se jí moc běhat .
Reagovat
HAJ
15.02.2026 09:42
Pohyb má daleko horší než Li. Zarážející je procento 1. servisu do kurtu 41%. I když je pravda, že má Linda problém s puchýři na ruce, takže asi nemá cit v ruce.
Reagovat
pantera1
15.02.2026 09:44
Uvidíme jestli to ošetření pomůže a třetí set zvládne. Měla by to být povinnost .
Reagovat
Tomas_Smid_fan
15.02.2026 09:53
to drží blbě raketu, že má puchýře? Nehrála ani proti Xeně, ani proti Mboko.... Vlastně toho teď vůbec moc neodehrála.
Reagovat
HAJ
15.02.2026 10:25
Moc trénovala
Ale vážně, je super, že ten zápas zvládla i s tímto hendikepem a s tím procentem 1. podání do kurtu. Proti tomu dala Li asi 13 es. Člověk někdy fakt čumí.
Reagovat
milanspring
15.02.2026 10:38
proti Lindě by dala hodně es i Sára. Jak letí servis dál od Lindy, tak nereaguje. Soupeřky v zápasech s Lindou mají vždy vysoký počet es,

hlavně že vyhrála, super
Reagovat
HAJ
15.02.2026 11:13
Jo, je to tak
Reagovat
jir6
15.02.2026 08:55
Škoda, že kamera není na opačné straně, při zpomaleném záběru z ní byl míček vidět hezky, bychom aspoň ze zápasu něco měli ale zřejmě to tak mají připravené, i kvůli logu na kurtu a tak...
Reagovat
Honza-K
15.02.2026 08:43
Jak vidíte míček proti modré ploše kurtu ?
Reagovat
pantera1
15.02.2026 08:50
Blbě, klasika .
Reagovat
zfloyd
15.02.2026 08:51
je to blbě vidět , ale asi to zjistili a něco udělali a je to trochu lepší
Reagovat
Honza-K
15.02.2026 09:04
Neměl by tan Ondra J. zavolat, ať přetřou kurty na nějakou jinou barvu ?
Reagovat
Sincaraz
15.02.2026 08:38
Po tradične ťažkých losoch tu máme tradičné ohrozenie ????
Reagovat
Sincaraz
15.02.2026 08:39
Tie otázniky mali byť smajlom
Reagovat
Ondřej.Jirásek
15.02.2026 11:16
Reagovat
Sincaraz
15.02.2026 14:09
Prognóza z titulku zatiaľ z väčšej časti vychádza: Bouzková je out a Nosková to nemala ľahké. Krejčíková sa osudu vzoprela
Reagovat
Ondřej.Jirásek
15.02.2026 14:23
Musí se tommrovat i novinářsky
Reagovat
Sincaraz
15.02.2026 14:34
Reagovat
vergus
15.02.2026 14:36
Na tu první větu z titulku si ale dělám autorské nároky, jelikož jsem ji publikoval už včera
Reagovat
Ondřej.Jirásek
15.02.2026 14:45
To je můj patent! Ale proto jsem ti tam včera dával ty smajlíky Protože si ji trefil dokonale a úplně stejně jako jsem ji měl připravenou.
Reagovat
pantera1
15.02.2026 07:30
Holky tommring je ošéfovanej ze všech stran , ať se v Dubaji daří a postoupí vás co nejvíc. Další titul čeká. Je potřeba ten zbytek top ten pořádně narušit a rozrušit

Pro štěstí
https://youtu.be/2h1XHxVQIVY?si=sO5dwD0QgkkGaFJk
Reagovat
Ondřej.Jirásek
15.02.2026 11:16
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist