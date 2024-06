Dva triumfy během tří týdnů. Palicová po Slovinsku nenašla přemožitelku ani v Polsku

ITF GDAŇSK - Téměř dva roky čekala Barbora Palicová na svůj třetí titul mezi ženami a nyní slaví na druhé akci po sobě. Dva týdny po triumfu ve slovinském Otočci dvacetiletá Češka ovládla i podnik ITF W35 v polském Gdaňsku, kde ve finále vedla nad Kajsou Rinaldovou Perssonovou 6:2 a 1:0 ve chvíli, kdy jí švédská soupeřka vzdala.

Barbora Palicová si předloni v období kolem svých 18. narozenin zahrála čtyři finále na turnajích ITF během půl roku a dvě proměnila v premiérové triumfy. Na konci sezony figurovala na 200. příčce světového žebříčku, loni ale výsledky zopakovat nedokázala a rok zakončila s bilancí 21 výher a 30 porážek.

Letos však znovu nabírá na obrátkách. Na 8 ze 17 turnajů se dostala minimálně do čtvrtfinále, třikrát to dotáhla do finále a na posledních dvou akcích nenašla přemožitelku. Čtrnáct dní po triumfu ve slovinském Otočci dobyla i antuku v polském Gdaňsku.

Palicová ve městě na břehu Baltského moře plnila roli nasazené sedmičky a v soutěži, které se nezúčastnila jediná hráčka TOP 200, nemusela čelit žebříčkové lépe postavené soupeřce. Dvakrát otočila nepříznivý vývoj 0:1 na sety a ve finále jí cestu k vítězství usnadnila Kajsa Rinaldová Perssonová.

Dvacetiletá Češka se během půl hodiny ujala vedení 6:2 a 1:0 a dál už pokračovat nemusela. O šest let starší soupeřka ze Švédka utkání skrečovala a Palicová vylepšila svou finálovou bilanci na 4:3.

Na podnicích ITF W50 v Otočci a ITF W35 v Gdaňsku navázala na tituly z turnajů ITF W15 v Antalye 2022 a ITF W60 v Přerově 2022. Také svou čtvrtou trofej získala na antuce.

Výsledky turnaje ITF W35 v Gdaňsku