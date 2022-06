Dva týdny na trávě, první dva tituly. Haddadová Maiaová ovládla i Birmingham

Beatriz Haddadová Maiaová v hlavní soutěži turnajů WTA vyhrála jediný zápas, v posledních týdnech se ale dostala do životní formy a právě na zeleném pažitu vybojovala první dva tituly. A to během pouhých osmi dnů.



Už na začátku května Haddadová Maiaová vyhrála turnaj ITF W115 v Saint-Malu, následně si zahrála finále na akci WTA 125k v Paříži, kde vyhrála i čtyřhru.



A náznak herní a psychické pohody dokonale prodává v přípravě na Wimbledon. Minulý týden triumfovala i díky skalpu Marie Sakkariové v Nottinghamu a tento týden nenašla přemožitelku ani v Birminghamu, kde se nastartovala skalpem dvojnásobné grandslamové šampionky Petry Kvitové.



Kvůli včerejšímu dešti dnes na tenistky čekaly dva zápasy a Haddadová Maiaová se s náročným programem vypořádala nejlépe. Nejprve zdolala 6-3 2-6 6-4 bývalou wimbledonskou vítězku Rumunku Simonu Halepovou, které oplatila dvě předchozí porážky, a zanedlouho odešla jako vítězka i z finále proti Shuai Zhang.







V souboji s Číňankou Shuai Zhang, s níž minulý týden v Nottinghamu triumfovala i ve čtyřhře, vedla v prvním setu 5-4 ve chvíli, kdy soupeřka vzdala.



"Asi už jsem moc stará," snažila se zlehčit své vyčerpání třiatřicetiletá Shuai Zhang, která dnes vyhrála více než dvouhodinové semifinále se Soranou Cirsteaovou a v sobotu navíc absolvovala semifinále čtyřhry s Elise Mertensovou přeložené na tvrdý povrch do haly.



26letá Brazilka Haddadová Maiaová se ve světovém žebříčku posune na 29. místo a poprvé bude figurovat v Top 30. Obě finalistky by se před Wimbledonem měly představit ještě v příštím týdnu v Eastbourne.

• WTA 250 BIRMINGHAM •

Velká Británie, tráva, 251.750 dolarů

nedělní výsledky (19. 06. 2022) • Dvouhra - semifinále • Haddadová Maiaová (Braz.) - Halepová (2-Rum.) 6-3 2-6 6-4 Shuai Zhang (8-Čína) - Cirsteaová (6-Rum.) 4-6 6-1 7-6(5) • Dvouhra - finále • Haddadová Maiaová - Shuai Zhang 5-4 / skreč • Čtyřhra - finále • L. Kičenoková/Ostapenková (Ukr./Lot.) - Shuai Zhang/Mertens (1-Čína/Belg.) bez boje