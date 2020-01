Dvaadvacetiletý Harris se v Adelaide poprvé probojoval do finále na turnajích ATP

Lloyd Harris si své jediné předchozí semifinále na okruhu ATP zahrál na konci září v Chengdu, ale do finále nepostoupil. To se mu nečekaně povedlo v Adelaide, kam se turnaj ATP vrátil po dlouhých 12 letech.

Dvaadvacetiletý Jihoafričan přitom musel do kvalifikace a rozhodně nebyl považován za jednoho z aspirantů na finálovou účast. V hlavní soutěži však vyřadil nasazenou šestku Christiana Garína, Lasla Djereho, turnajovou čtyřku Pabla Carreña a dnes po setech 6-4 6-7(3) 6-3 svého vrstevníka a žebříčkového souseda Tommyho Paula, jenž z kvalifikace došel do svého prvního semifinále na hlavním okruhu.

Rodák z Kapského Města vedl v úvodním dějství už 5-1 a o náskok se i přes jeden ztracený servis připravit nenechal. Paul měl ovšem navrch ve druhé sadě, v níž sice neudržel vedení brejku, ale nakonec po vyhraném tie-breaku stav utkání srovnal. Harris bitvu ukončil až po více než dvou hodinách, když díky brejku ve čtvrtém gamu ovládl rozhodující set.

Now, THE FINAL.@LloydHarris63 defeats Paul 6-4, 6-7, 6-3 to advance to the Championship match.#AdelaideTennis pic.twitter.com/TCekp5pnKg