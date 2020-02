Dvojnásobný finalista Čilič v Marseille začal vydřeným obratem proti Ivaškovi

Marin Čilič se dnes vrátil na kurty poprvé od porážky v osmifinále Australian Open, ze kterého vypadl s Milosem Raonicem. V hale v Marseille, kde své poslední dva starty v letech 2011 a 2016 proměnil ve finále, začal vydřenou výhrou 3-6 7-6 6-4 nad Iljou Ivaškou.



Chorvatský favorit začal mizerně. V prvním setu byl na returnu bez šance a za půl hodiny ho prohrál. Navíc druhou sadu začal prohraným servisem, ale vzápětí se mu povedl rebrejk, za stavu 3-3 přežil dva brejkboly a po více než hodinovém dějství si vynutil třetí set.



V něm Čilič odskočil do vedení 5-1 a byť ještě dovolil běloruskému kvalifikantovi snížit na rozdíl jednoho gamu, obrat úspěšně dokonal a po bezmála dvou a půl hodinách boje zvítězil 3-6 7-6 6-4.



Ve druhém kole 31letý Čilič vyzve nasazenou čtyřku Denise Shapovalova. S o jedenáct let mladším Kanaďanem, který nevyhrál už čtyři utkání po sobě, má vyrovnanou bilanci 1-1.



Nasazenou jedničkou je v Marseille Daniil Medveděv. Do soutěže vstoupí utkáním druhého kola proti osmnáctiletému Italovi Janniku Sinnerovi, který si dnes poradil 6-4 7-6 se Slovákem Norbertem Gombosem.



Titule obhajuje Řek Stefanos Tsitsipas, který je nasazenou dvojkou. O postup do čtvrtfinále bude hrát se Švédem Mikaelem Ymerem.

• ATP 250 MARSEILLE •

Francie, tv. povrch / hala, 769.670 eur

úterní výsledky (18. 02. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Hurkacz (8-Pol.) - Hoang (Fr.) 6-4 6-1 Čilič (Chorv.) - Ivaška (Běl.) 3-6 7-6(5) 6-4 Simon (Fr.) - Mayot (Fr.) 6-4 7-6(3) Pospisil (Kan.) - Ruusuvuori (Fin.) 7-6(6) 6-3 Sinner (It.) - Gombos (SR) 6-4 7-6(5)