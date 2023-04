Džabúrová nebude obhajovat titul v Madridu. Do hry ji nepustí trhlina v lýtku

Džabúrová laborovala se zdravím už v úvodních měsících sezony, na prvních čtyřech turnajích posbírala jen čtyři výhry a kvůli menší operaci kolene vynechala únorové podniky na Blízkém východě. Na antuce letos vyhrála všech sedm dohraných zápasů a v Charlestonu získala svou čtvrtou trofej.

"Zdravím z Madridu. Podstoupila jsem další vyšetření a ukázalo se, že mám malou trhlinu v lýtku a budu potřebovat více času na rekonvalescenci. Mrzí mě to, ale musím z turnaje odstoupit a titul obhajovat nebudu," napsala úřadující finalistka Wimbledonu a US Open na sociální sítě.

Hello everyone, an update on my situation @MutuaMadridOpen pic.twitter.com/Du04vH2uLU