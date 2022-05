Džabúrová v Madridu po Halepové smázla i Alexandrovovou a zahraje si své největší finále

Ons Džabúrová se v úvodních měsících letošní sezony trápila zdravotně, dokonce musela vynechat Australian Open. Na sérii alespoň tří vítězství dosáhla až na začátku antukového jara v Charlestonu, kde ve finále podlehla Belindě Bencicové. Další generálku odehrála ve Stuttgartu a ve čtvrtfinále ve třech setech nestačila na Paulu Badosaovou.

Do závěrečných kol se probojovala i v Madridu, ačkoli měla potíže s Jasmine Paoliniovou, kvalifikantkou Varvarou Gračevovou i svou poslední přemožitelkou Bencicovou. Paradoxně nejjednodušší byla pro 27letou Tunisanku poslední dvě utkání, ve kterých nedala šanci dvojnásobné šampionce Simoně Halepové ani kvalifikantce Jekatěrině Alexandrovové.

Ve svém premiérovém semifinále na klasické antuce na této úrovni měla od začátku převahu, první brejk sice nedokázala potvrdit, nicméně další zaváhání na servisu už nepřipustila a po hodině hry a setech 6-2 6-3 snížila vedení své ruské vrstevnice ve vzájemné bilanci na 6-2.

¡Hala Madrid!



@Ons_Jabeur is into her first career WTA 1000 final!



Faces the winner of Teichmann-Pegula for the #MMOPEN trophy on Saturday pic.twitter.com/CMDv29vb0I