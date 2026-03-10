Famózní Sabalenková přejela Ósakaovou. Světová jednička snadno ovládla šlágr v Indian Wells
Sabalenková – Ósakaová 6:2, 6:4
Když Sabalenková dělá minimum nevynucených chyb, je pro většinu tenistek nehratelná. Poznala to i bývalá světová jednička Ósakaová v úterním šlágru v osmifinále v Indian Wells, který byl kompletně v režii aktuální lídryně žebříčku.
Sabalenková v úvodním setu vyrobila 13 vítězných úderů a spáchala pouhé čtyři nevynucené chyby. Asi tak není překvapením, že na centrálním dvorci v kalifornské poušti naprosto vládla. Ósakaová jí navíc pomohla k prvnímu brejku, který přišel ve třetím gamu, dvojchybou.
Druhý set už byl podstatně vyrovnanější, ale klíčové momenty pořád lépe zvládala Běloruska. Proti šampionce ročníku 2018 nemilosrdně odvrátila brejkbol ve druhé hře a za stavu 3:3 proměnila svou šanci na vedení už o set a brejk. Sabalenková si chladnokrevně poradila i s další brejkbolovou hrozbou při skóre 4:3 a náskok si pohlídala.
Sabalenková hladkým vítězstvím v souboji čtyřnásobných grandslamových šampionek potvrdila vynikající letošní formu. V aktuální sezoně má bilanci 14:1, která zahrnuje suverénní obhajobu titulu v Brisbane, postup do finále Australian Open bez ztráty setu a zatím hladkou jízdu v Indian Wells.
Rodačka z Minsku je evidentně odhodlaná dojít si pro svůj první titul z Indian Wells. Na tomto turnaji už dvakrát hrála finále, ale vždy se musela spokojit s trofejí pro poraženou finalistku. Naposledy loni, kdy podlehla ruské kometě Miře Andrejevové.
Po Himeno Sakacumeové, Jaqueline Cristianové a Ósakaové prověří Sabalenkovou jedna z jejích kolegyň z TOP 10 žebříčku. Soupeřku pro čtvrtfinále se úřadující vítězka US Open dozví po skončení duelu mezi Victorií Mbokovou a domácí Amandou Anisimovovou.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Indian Wells
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
pozrela som si konecne zapas z IW, bol lakavy, dve GS sampionky a tiez jednicky, jedna aktualna, druha byvala, Naomi nehra zle, ale nevie zmenit rytmus hry, mala by na tom zapracovat, a tiez nejake chyby pri dolezitych loptickach, aj BH hapruje, co v minulosti nebolo pravidlo, ak si dobre spominam, zato Amazonka pri dolezitych loptickach proste najde servis, alebo sa dokaze sustredit aj po 2. servise a neurobi chybu, Amazonke sa dobre hra proti typologicky podobnym hrackam, davaju jej rytmus a v dalsom kole asi Amanda, to bude prestrelka, no ten pavucik sa s nou az tak nemaznal, ak vyhra moze sa stretnut s Noskovou, ta by mala zvladnut toho pozametaneho pavuka, a podla mna ho aj zvladne
přejela .
Zápas roku.