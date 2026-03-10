Famózní Sabalenková přejela Ósakaovou. Světová jednička snadno ovládla šlágr v Indian Wells

DNES, 20:40
WTA INDIAN WELLS - Aryna Sabalenková (27) suverénně ovládla úterní šlágr na prestižní tisícovce v Indian Wells. Nejvýše nasazená za 81 minut a po výborném výkonu přehrála 6:2, 6:4 bývalou světovou jedničku a šampionku ročníku 2018 Naomi Ósakaovou (28) a postoupila do čtvrtfinále.
Aryna Sabalenková v úterním šlágru dominovala (© HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Sabalenková – Ósakaová 6:2, 6:4

Když Sabalenková dělá minimum nevynucených chyb, je pro většinu tenistek nehratelná. Poznala to i bývalá světová jednička Ósakaová v úterním šlágru v osmifinále v Indian Wells, který byl kompletně v režii aktuální lídryně žebříčku.

Sabalenková v úvodním setu vyrobila 13 vítězných úderů a spáchala pouhé čtyři nevynucené chyby. Asi tak není překvapením, že na centrálním dvorci v kalifornské poušti naprosto vládla. Ósakaová jí navíc pomohla k prvnímu brejku, který přišel ve třetím gamu, dvojchybou.

Druhý set už byl podstatně vyrovnanější, ale klíčové momenty pořád lépe zvládala Běloruska. Proti šampionce ročníku 2018 nemilosrdně odvrátila brejkbol ve druhé hře a za stavu 3:3 proměnila svou šanci na vedení už o set a brejk. Sabalenková si chladnokrevně poradila i s další brejkbolovou hrozbou při skóre 4:3 a náskok si pohlídala.

Sabalenková hladkým vítězstvím v souboji čtyřnásobných grandslamových šampionek potvrdila vynikající letošní formu. V aktuální sezoně má bilanci 14:1, která zahrnuje suverénní obhajobu titulu v Brisbane, postup do finále Australian Open bez ztráty setu a zatím hladkou jízdu v Indian Wells.

Rodačka z Minsku je evidentně odhodlaná dojít si pro svůj první titul z Indian Wells. Na tomto turnaji už dvakrát hrála finále, ale vždy se musela spokojit s trofejí pro poraženou finalistku. Naposledy loni, kdy podlehla ruské kometě Miře Andrejevové.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Po Himeno Sakacumeové, Jaqueline Cristianové a Ósakaové prověří Sabalenkovou jedna z jejích kolegyň z TOP 10 žebříčku. Soupeřku pro čtvrtfinále se úřadující vítězka US Open dozví po skončení duelu mezi Victorií Mbokovou a domácí Amandou Anisimovovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Indian Wells

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

8
zfloyd
10.03.2026 21:14
když jsem koukal jak jeli společně na vozíku na kurt , chybělo jim tam jen kafíčko , cigárko a klábosení , ale ony spolu nepromluvily ani slovo , byly divné
tommr
10.03.2026 21:05
Dvě dobré zprávy v jednom: Osaka končí a Sabalenka nevypadá nehratelně takže Linda Nosková by proti ní nemusela být úplně bez šance (pokud se dostane přes Ealu a Paolini)...
Ondřej.Jirásek
10.03.2026 21:06
No, dneska teda Sabalenka nehratelná byla
Nola
10.03.2026 21:10
mne sa tiez nezdalo, ze by az tak snadno ovladla ten slager, ale proti nadpisu nebudem protestovat zase, vysledne skore je sice lichotive, ale az tak jednoznacne to rozhodne nebolo, mozno v uvodnom sete.... a Eala a Paolini su ovela hratelnejsie ako Mboko, resp. Anisimova, co si budeme nahovarat
Nola
10.03.2026 20:50
prave som rozmyslala kam dam komentar, vdaka Ondro

pozrela som si konecne zapas z IW, bol lakavy, dve GS sampionky a tiez jednicky, jedna aktualna, druha byvala, Naomi nehra zle, ale nevie zmenit rytmus hry, mala by na tom zapracovat, a tiez nejake chyby pri dolezitych loptickach, aj BH hapruje, co v minulosti nebolo pravidlo, ak si dobre spominam, zato Amazonka pri dolezitych loptickach proste najde servis, alebo sa dokaze sustredit aj po 2. servise a neurobi chybu, Amazonke sa dobre hra proti typologicky podobnym hrackam, davaju jej rytmus a v dalsom kole asi Amanda, to bude prestrelka, no ten pavucik sa s nou az tak nemaznal, ak vyhra moze sa stretnut s Noskovou, ta by mala zvladnut toho pozametaneho pavuka, a podla mna ho aj zvladne
Krisboy
10.03.2026 20:45
To musel bejt zápas, panečku.
přejela .

Zápas roku.
Ondřej.Jirásek
10.03.2026 20:46
miss_tenis
10.03.2026 21:01
nechtel si napsat spis "sabalenka prefikla osakovou" ?
