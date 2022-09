Fanoušci pláčou a dávají sbohem legendě. 41letý Federer se rozhodl po blížícím se Laver Cupu ukončit kariéru!

"Pro návrat do vrcholné formy jsem udělal všechno, ale tělo mi dalo jasnou odpověď. Je mi 41 a za 24 let jsem odehrál přes 1500 zápasů," uvedl Federer, který v posledních letech víc než tenis řešil zdravotní komplikace.

Podrobil se několika operacím kolena, v roce 2020 odehrál pouze šest zápasů a vloni třináct. Na kurtech se jeden z nejlepších tenistů všech dob naposledy představil loni ve Wimbledonu a ještě nedávno doufal, že se k soutěžnímu hraní vrátí.

Nakonec se však rozhodl ukončit kariéru. "Laver Cup v Londýně bude moje poslední ATP akce. I potom budu hrát tenis, ale ne na grandslamech nebo okruhu," přidal Federer.

Rodák z Basileje má na kontě celkem 103 titulů a 1251 vítězství (více jich v open éře posbíral jen Jimmy Connors - 109 trofejí a 1274 výher) a také dvě olympijské medaile. V Pekingu v roce 2008 získal se Stanem Wawrinkou zlato ve čtyřhře, čtyři roky nato v Londýně nestačil ve finále singlu na domácího Andyho Murrayho.

"Rozhodnutí skončit je trochu hořké, protože mi tenis bude hodně chybět. Ale také si uvědomuji, že jsem měl ohromný talent, který jsem využil beze zbytku a navíc mnohem déle, než bych si dokázal představit," řekl Federer, který odehrál 1526 singlových zápasů a 223 deblových a ani jeden neskrečoval.

"Takže z celého srdce děkuji všem lidem na světě, kteří jste malému podavači míčku z Basileje pomohli splnit dětský sen. A velké dík také patří tenisu - miluji tě a nikdy tě neopustím," uzavřel Federer.

Ve svém resumé se může pochlubit neuvěřitelnou řadou úspěchů. Mezi ty největší se vedle počtu titulů na nejvyšším okruhu a grandslamu řadí také počet týdnů strávených na prvním místě žebříčku. V čele byl celkem 310 týdnů, delší dobu pořadí kraloval jen Novak Djokovič, je nejstarší světovou jedničkou v historii a strávil na nejvyšším postu rekordních 237 týdnů po sobě.

Navíc drží rekord v počtu titulů z Basileje (10), Halle (10), Wimbledonu (8), Dubaje (8), Masters v Cincinnati (7) a Turnaje mistrů (6). Pětkrát ovládl Laureus World Sports Awards pro nejlepšího světového sportovce roku (2005-08, 2018), a sedmkrát se stal nejlepším sportovcem Švýcarska (2003-04, 2006-07, 2012, 2014, 2017).

After 24 years on the @ATPTour, @RogerFederer announces that he will retire following @LaverCup.



He may retire from the tour next weekend, but Federer never retired from a match in his career.



1,251-275 in singles (1,526 matches)

131-92 in doubles (223 matches)

0 retirements — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) September 15, 2022

More @RogerFederer...

103 titles - 2nd in Open Era to @JimmyConnors' 109

1,251 wins - 2nd in Open Era to Connors' 1,274

65 straight wins on grass (2003-08)

41 straight wins (2006-07)

24-final win streak (2003-05)

24 straight wins vs. Top 10 (2003-05)

17 straight finals (2005-06) — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) September 15, 2022

Records of @RogerFederer

Oldest World No. 1 (36)

Most Consecutive Weeks at No. 1 (237)

369 wins, 46 SFs & 58 QFs at Grand Slams

23 SFs & 36 QFs in a row at Grand Slams

Most Titles at Basel (10), @ATPHalle (10), @Wimbledon (8), @DDFTennis (8), @CincyTennis (7), #NittoATPFinals (6) — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) September 15, 2022